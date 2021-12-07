Почему нельзя массово репатриировать русских в Россию, - Геворг Мирзаян

14:19 09.12.2021

Почему нельзя массово репатриировать русских в Россию

Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

7 декабря 2021,



Глава Россотрудничества написал пост, который иначе как криком отчаяния назвать нельзя. Он фактически призвал российскую власть организовать переселение всех русских с постсоветского пространства в Россию.



"Это не чиновный текст, я ни с кем его не согласовывал, это мой личный взгляд на вопрос соотечественников, что лично я считаю необходимым делать. Нам нужно очень серьезно поговорить о нашей диаспоре за рубежом", – написал Примаков и изложил свое видение решения проблем русских людей, оставшихся на постсоветском пространстве.



Если кратко, то глава Россотрудничества предлагает стимулировать их переселение в Российскую Федерацию из национальных республик ("где-то-там-станов"), в которых русских пытаются ассимилировать и где их права банально не соблюдаются. "Любой русский, любой русскоязычный, любой кто принадлежит к народам, органически живущим в России, имеющим тут свои территории, должен иметь автоматическое, неотъемлемое и мгновенно реализуемое право на репатриацию в Россию, – пишет Примаков. – Пусть все возвращаются домой в Россию и живут тут. Где-то-там-стан, который до этого как раз ассимиляцией и увлекался, очень такому подходу обычно становится недоволен, потому что таким манером неожиданно для себя лишается большого числа врачей, учителей и инженеров, которые раньше эту усредненную республику "угнетали"". Для этого от государства, бизнеса и общества требуется лишь консолидировать усилия и сделать так, чтобы прибывающие в Россию русские чувствовали себя именно как в России – то есть дома.



Сама по себе идея, на первый взгляд, правильная. С точки зрения справедливости – российские власти действительно должны обеспечить возможность русским людям вернуться. И с точки зрения политической целесообразности – власти (представителем которой и является господин Примаков) необходимо каким-то образом перехватить националистическую повестку. Вырвать ее из рук тех сил, которые хотят возглавить русский национализм, что актуально в преддверии 2024 года. Однако проблема в том, что эта идея не соответствует интересам самих репатриантов, а также противоречит интересам государства.



Русским действительно нужно создать возможность вернуться на территорию России. Однако те люди, которые разрабатывают такую программу, должны понимать, что в абсолютном большинстве случаев такого рода возвращения – даже в комфортную среду – являются личной трагедией для репатрианта. Человеку не так-то просто сорваться с места, где он родился и вырос (а "нетитульные национальности" в Средней Азии жили поколениями – моя бабушка и дедушка родились уже в Узбекистане). Это разрыв связей, изменение привычного уклада жизни, попадание в новую культурную среду.



Что же касается интересов государства, то русские в странах Средней Азии – я говорю про Среднюю Азию, потому что именно там русских больше всего – являются носителями и распространителями русскости. Русской культуры, русского языка, русского видения истории и окружающего мира. Только благодаря этому слою населения, еще оставшемуся в регионе, та же Средняя Азия может еще быть более-менее понятным и близким России подбрюшьем, а не источником проблем, радикализма, нестабильности и безумного микса исламистско-пантюркистских идей.



Если отдельные отмороженные националисты хотят превратить Россию в крепость, осажденную со всех сторон врагами, то им все эти расклады побоку. Однако для людей, отягощенных историческим образованием и знанием международных отношений, вполне очевидно, что России нужны буферные дружественные государства между ней и другими цивилизационными центрами.



Оба этих интереса – репатрианта и русского государства – можно защищать в том случае, если Москва может контролировать внутреннюю политику стран Центральной Азии. Проще говоря, заставить местные элиты отказаться от планов ассимилировать или вытеснять русских, уважать их права и русскость как таковую, а также делать русскость популярной среди местного населения. Чтобы те дали возможность русским жить комфортно у себя дома – то есть в городах, где они родились и выросли.



Однако сейсчас может сложиться впечатление, что это невозможно. "Всюду наша работа по сохранению идентичности русских и русскоязычных, наших соотечественников – бег наперегонки со временем", – говорит Примаков. И действительно – несмотря на целый ряд изначальных и до сих пор существующих преимуществ (русскоязычность постсоветского пространства; общность ряда культурных смыслов; вещание российских каналов на весь регион; огромный экономический и трудовой рынок, без которого большинство стран-соседей банально не свели бы концы с концами), российскую "мягкую силу" теснит турецкая, американская и даже исламистская.



Примаков предлагает вариант – забрать всех русских и тем самым показать "где-то-там-станам" ошибочность их культурной политики. Но проблема в том, что такая дрессировка чревата и ущербом для Российской Федерации, ведь к тому моменту, когда руководство где-то-там-станов поймет свою неправоту, их страны будут в таком состоянии внутреннего бардака, что это приведет к угрозам национальной безопасности России.



Куда более правильным будет "сложный вариант": провести глубокое переосмысление российской "мягкой силы" и выстроить для ее реализации механизм совместной работы всех структур, включая МИД, СМИ, неправительственные организации. Понятно, что Евгений Примаков как глава Россотрудничества – со всем своим профессионализмом и мотивированностью на правильный результат – не может тянуть эту лямку в гордом одиночестве.