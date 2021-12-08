 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 08.12.2021
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В ЕС создадут Агентство по предоставлению убежища
14:33 09.12.2021

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил решение о создании Европейского агентства для улучшения системы предоставления убежища. Сообщение об этом опубликовано на сайте Совета.

Согласно заявлению, агентство будет создано на базе Европейского офиса по предоставлению убежища, чтобы расширить оперативную и техническую помощь государствам-членам союза и способствовать сближению оценки заявлений о международной защите. "Это [агентство] также будет способствовать нашему сотрудничеству с третьими странами, очень конкретным образом показывая силу наших совместных действий", - сказано в сообщении.

Новое агентство создается в рамках обсуждения нового Пакта ЕС по миграции. В документе предлагается усилить контроль на внешних границах Евросоюза и ускорить процесс рассмотрения запросов на предоставление убежища. Также в Пакте говорится о возможности для государств-членов не только принимать мигрантов, прибывших в одну из стран союза, но также брать на себя финансовые обязательства по выдворению не получивших право остаться в ЕС.

В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет работать над тем, чтобы блокировать все миграционные угрозы с помощью Шенгенского соглашения. Политик напомнила о миграционном кризисе, разразившемся в странах ЕС, соседствующих с Белоруссией и отметила, что объединения должны быть готовы к тому, что подобные инциденты повторятся.

Источник - lenta.ru
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