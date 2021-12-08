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В Алматы требующие кредитной амнистии осадили здание Агентства по регулированию финрынка
19:19 09.12.2021

Алматинцы продолжают штурмовать здание финрегулятора

Шокан Алхабаев
корреспондент-редактор
Святослав Антонов
Корреспондент

В Алматы второй день наблюдается столпотворение перед зданием Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Люди требуют списать кредиты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Днем 9 декабря возле офиса агентства в микрорайоне Коктем-3 стоят около 50-70 человек. Они собрались у ворот и пишут заявления, которые сотрудники АРРФР обещают передать в банки, чтобы те рассмотрели возможность предоставления кредитных льгот для клиентов. Ко второй половине дня, судя по спискам, таких желающих набралось уже свыше 600 человек.



Корреспондент Tengrinews.kz находится на месте событий. На данный момент возле здания дежурят полицейские. Сообщается, что написавшие заявления горожане передают бумагу в агентство и уходят. Однако новые люди продолжают прибывать к зданию и тоже пишут заявления.

Отметим, что люди собрались на всех аллеях вокруг здания АРРФР. Они пишут заявления на капотах машин, на лавочках - везде, где могут.

"У меня есть кредит в три миллиона тенге. Я деньги брала, надо было детям помочь для строительства. Хотя тоже имею высшее образование и грамотная, но поняла, что информация о кредитной амнистии - фейк. Однако вместе со всеми пришла сюда написать заявление. Узнала об этом через рассылку в WhatsApp, друзья прислали.

Здесь ходим с обеда, заявление уже написала. Ответ, по их словам, в течение 15 дней нам отправят. Говорят, что по месту жительства через свой банк будут отправлять", - рассказала одна из пришедших к зданию агентства женщина по имени Карлыгаш.

Другая женщина заявляет, что тоже пришла сюда, поверив рассылке в WhatsApp.

"Мне тоже прислали в WhatsApp, говорили, что до 15 числа нужно прийти. Но, придя сюда, мне сказали, что это все вранье, ложь. Я из социально уязвимых слоев населения, неполная семья. У меня есть ипотечное жилье, в данное время осталась без работы. Я не хочу, чтобы полностью закрыли, но, может быть, уменьшат сумму или проценты.

Я не знаю, насколько все тут происходящее правда. Но решила написать заявление на всякий случай. Потому что если бы было ложью, то они бы не принимали заявления", - рассказала женщина, пожелавшая остаться анонимом.

Отметим, что часть собравшихся людей решили зайти в здание музея имени Кастеева, которое расположено прямо напротив здания АРРФР. Их пускают работники музея, чтобы люди могли погреться.

Здание музея имени Кастеева

Отметим, что на месте уже развернули бизнес. Неизвестный мужчина продает пришедшим к зданию АРРФР бланки для заявления. За это он берет по 50 тенге.

Один из полицейских, прибывший патрулировать местность, рассказал о ситуации.

"Мы ведем охрану общественного порядка, чтобы не было правонарушений. Никаких конфликтных ситуаций не было, обстановка нормальная. Люди приходят, пишут заявления и уходят", - сообщил заместитель начальника Управления полиции Бостандыкского района подполковник Молдыбаев.

Напомним, ранее, 8 декабря, сообщалось, что в Алматы несколько десятков человек штурмовали здание, где, по их предположению, располагался офис Национального банка. На такой шаг они пошли после рассылки о том, что НБ объявляет кредитную амнистию и списывает все финансовые долги.

Тогда в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка заявили, что в соцсетях распространилась недостоверная информация о якобы объявленной кредитной амнистии по ипотечным жилищным займам.

Источник - Tengrinews.kz
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