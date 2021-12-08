Тревоги Горного Бадахшана, - Сергей Кожемякин

22:16 09.12.2021

Тревоги Горного Бадахшана



Очередной конфликт в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана привел к человеческим жертвам и обострил отношения региона с центральной властью. Накапливающиеся социально-экономические проблемы и соседство с Афганистаном могут превратить ситуацию в катализатор разрушительных процессов.



Вот уже 30 лет Горный Бадахшан представляет собой пороховую бочку, для детонации которой достаточно малейшей искры. Во время гражданской войны 1990-х годов этот обширный, но малонаселенный регион на востоке Таджикистана был опорным пунктом объединенной оппозиции, и выстрелы с тех пор звучат здесь регулярно. Так, убийство в 2012 году генерала Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Абдулло Назарова привело к настоящим боестолкновениям, в ходе которых, по официальным данным, погибли почти полсотни человек.



Новый виток напряженности пришелся на 2018 год, после чего власти отказались от чисто силовых методов решения проблемы. Главой автономии назначили местного уроженца Едгора Файзова, пользующегося популярностью в регионе. Кроме того, был создан межведомственный штаб по обеспечению порядка и законности, призванный вести работу по профилактике правонарушений.



В жизни Горного Бадахшана началась более или менее спокойная полоса, хотя причины для потрясений остались. Во-первых, в социально-экономическом плане автономия является самым отсталым регионом Таджикистана. На нее приходится менее 1 процента выпускаемой промышленной продукции, а уровень бедности составляет 40 процентов - почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Во-вторых, в Горном Бадахшане велика роль патриархально-родовых связей и так называемых неформальных лидеров. Правительство борется с их влиянием, называя эти традиционные кланы организованными преступными группировками и обвиняя их в транзите наркотиков из Афганистана. Наконец, сближение затрудняют этноконфессиональные различия. Автономный регион населен памирскими народами, чьи языки довольно сильно отличаются от таджикского, а религией является шиизм исмаилитского толка.



Признаки нового конфликта проявились в начале ноября. Первым в череде тревожных событий стало освобождение от должности Едгора Файзова. Его кресло занял мэр административного центра автономии города Хорог Алишер Мирзонабот. Авторитетом предшественника этот человек не обладает, служба в ГКНБ, где Мирзонабот несколько лет работал заместителем председателя, популярности ему не добавляет.



Непосредственным же поводом к беспорядкам стал инцидент, произошедший спустя несколько недель в селе Тавдем Рошткалинского района. Там был убит местный житель Гулбиддин Зиебеков. Как обычно, версии сторон сильно различаются. По утверждению милиции, Зиебеков взял в заложники и избил помощника прокурора района, а при попытке задержания открыл огонь из пистолета. Ответными выстрелами он был ранен и умер по дороге в больницу. Родственники и знакомые Зиебекова заявляют, что стычка с помощником прокурора произошла еще в начале года, когда молодой человек заступился за честь сестры. Дело вроде бы ограничилось вызовом на допрос, так что спецоперация силовиков оказалась полной неожиданностью. Как отмечается, Зиебеков был при этом без оружия, его целым и невредимым усадили в милицейскую машину, а семье вернули бездыханное тело с пулевыми ранами.



Как бы то ни было, искра вспыхнула, и в центре Хорога собрался многотысячный митинг. К требованиям наказать виновных в смерти Зиебекова быстро добавились и другие. Среди них вывод из региона армейских частей, снятие блокпостов, отставка главы области, формирование силовых и административных органов из местных жителей. Кроме того, люди выступали против посягательств на полномочия автономии и настаивали на выделении дополнительных средств на ее социально-экономическое развитие. Мирзонабот, пытавшийся выступить перед митинговавшими, едва избежал расправы. После этого силовики попытались разогнать собравшихся, что привело к гибели еще двух человек.



Митинг продолжался несколько дней и прекратился только после обещания властей провести с участием местной общественности тщательное расследование всех смертей. Несмотря на заявления о "полном восстановлении общественного порядка", обстановка остается взрывоопасной. Нынешнее обострение существенно отличается от предыдущих конфликтов, поскольку происходит на фоне смены власти в соседнем Афганистане. С ним автономия имеет границу протяженностью 910 километров, причем степень ее защиты вызывает много вопросов. Недавно стало известно о соглашении между Пекином и Душанбе о строительстве в Ишкашимском районе базы для группы быстрого реагирования МВД Таджикистана, но даже после этого регион не будет полностью застрахован от угроз.



Поводов для беспокойства тем временем становится все больше. Очевидно повышенное внимание правительства талибов к пограничным с автономией районам. В ноябре был назначен новый губернатор афганской провинции Бадахшан, а в начале декабря туда приезжал исполняющий обязанности министра по делам беженцев Халил ур-Рахман Хаккани. До своего перехода на гражданскую службу этот человек руководил оперативным отделом "Талибана"*, координируя подготовку атак. Кроме того, он является одним из главарей "сети Хаккани"* - наиболее боеспособного и непримиримого крыла талибского движения. По ряду данных, "сеть Хаккани"* поддерживает тесные связи с другими террористическими организациями, такими как "Аль-Каида"* и Исламское движение Восточного Туркестана*. Базой последнего, нацеленного на отторжение от Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района, много лет как раз является афганский Бадахшан.



Соединение этих факторов повышает опасность дестабилизации приграничных районов Таджикистана. Нестабильной ситуацией могут воспользоваться силы, заинтересованные в появлении нового очага напряженности на стыке границ Афганистана, Китая, Пакистана и республик Центральной Азии.



*Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин