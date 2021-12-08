Талибский Эмират продолжает формировать регулярную армию. Новые назначения и планы реформ

00:15 10.12.2021

Афганские талибы начали формировать регулярные вооруженные силы



Захватившее в августе власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) создала специальную комиссию по формированию регулярных вооруженных сил движения, сообщил вечером в четверг пресс-центр министерства обороны талибов.



"Под руководством министерства национальной обороны сегодня был официально создан рабочий комитет из 20 человек, который представит полезные и эффективные планы по формированию афганской национальной армии", - говорится в сообщении.



"Этот комитет из 20 членов несет ответственность за организацию формирования преданной, дисциплинированной, оснащенной, честной и ответственной армии в рамках министерства обороны на основе потребностей правительства и исламской системы как можно скорее, чтобы обеспечить безопасность и мир народа страны", - сообщает пресс-центр военного ведомства.



9 декабря, по сообщению пресс-центра, исполняющий обязанности министра национальной обороны (талибов) мавлави Мухаммад Якуб Муджахид провел первое заседание руководства Минобороны, в котором приняли участие командиры армейских корпусов.



"Глава Минобороны, заслушав отчеты и предложения руководства корпуса по ускорению работ, активизации формирования бригад и воинских частей, контролю и охране границ, обеспечению безопасности более совершенными методами, дал необходимые инструкции", - информирует пресс-центр.



В этот же день в министерстве обороны начальник штаба ВС талибов Кари Фассихуддин Фитрат официально представил личному составу главнокомандующего ВВС Мавлави Амануддина Мансура.



"Пилоты и экипажи ВВС, проживающие за границей, могут вернуться в свои дома и к своим обязанностям, принять участие в строительстве своей системы и страны, поскольку опасности для них нет", - заявил начальник штаба, чьи слова цитирует сайт военного ведомства.