Доживет ли Украина до "российского вторжения", - Дм.Скворцов

00:40 10.12.2021

ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ | 09.12.2021

ООН признала Украину "лидером по вымиранию населения"



Послание Зеленского к Верховной раде о скоропостижном росте уровня жизни народа, которое тысячекратно прерывалось бурными, переходящими в овации аплодисментами слуг этого народа, предварялось за стенами парламента сразу несколькими сопутствующими знамениями.



Буквально за пару дней до сей оды радости, но сразу после того, как наш трибун отточил ораторское мастерство на ежегодном праздновании "геноцида-голодомора", один (а может, и не один) из пожилых, но счастливых жителей страны победившего изобилия показательно сгрыз краюху хлеба, служившую элементом скорбной инсталляции на месте выступления главного скорбящего.



И в тот же день ООН признала Украину "лидером по вымиранию населения". В мире. При Порошенко она была первой по данному показателю лишь в относительно благополучной Европе.



По официальной статистике Госстата Украины, численность населения на 1 февраля 2018 года (последний полный год правления Порошенко) составляла 42,4 миллиона человек. В месяц, согласно тому же источнику, вымирало более 21 тысячи человек – население среднего райцентра. На 100 умерших приходилось 56 новорожденных.



Неудивительно, что к июлю 2021 года госстатовская численность населения Украины составляла уже 41,38 миллиона: на 100 умерших – 38 новорожденных.



Однако насколько можно доверять украинской статистике, если последняя перепись населения проводилась 20 лет назад (и это очередной европейский рекорд Украины)? Юбилей сей, кстати, также выпал на дни головокружения от успехов, отраженных в выступлении пана Зэлэнського.



В Северной Македонии, также обозначенной синим, перепись состоялась в 2002 году



По итогам переписи населения Украины 2001 года население Украины составило 48 240 902 человека. По состоянию на 2019 год, год вступления в президентскую должность Зеленского, Госстат рапортовал о 42 миллионах человек, включая, однако, крымчан, граждан Л/ДНР и заробитчан (коих от 5 до 9 млн.). При этом население продолжало сокращаться катастрофическими темпами. За 11 месяцев 2018 года – на 208 тыс. человек.



Поэтому, когда в 2019 году в порядке Зе-"диджитализации" была проведена "электронная перепись населения", она выявила... 37,29 млн. жителей Украины. Этому порядку цифр, очевидно, на самом деле доверяют власти, поскольку социальные пункты госбюджета рассчитываются исходя из числа в 38 млн. человек.



Однако, по оценкам экспертов, экстраполирующих косвенные показатели (такие, например, как потребление хлеба и др.), реальная численность населения Украины составляет менее 32 миллионов.



Напомним, в незалежность Украина вошла с показателем более чем 52 миллиона человек, что было обусловлено ростом населения, обозначившимся в 1980-х.



Численность населения и гимны Украины



Конечно, все эти рекордные показатели – заслуга не одной только команды Зе. Символ майдана-2014 Тимошенко признает: "У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозированно до 400 тысяч минуса населения в год". Экс-премьер сравнила это с ежегодным исчезновением "пяти-шести средних городов".



Впрочем, экс-соратник Тимошенко Турчинов еще в преддверии президентских выборов 2019 года говорил о том же: "В 2018 году в Украине родилось 335 тысяч младенцев, а ушло из жизни 587 тысяч наших соотечественников. То есть за год украинцев стало меньше на 252 тысячи человек". А это уже средний областной центр, отметим. "И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается", – констатировал тогдашний глава СНБО, указывая, что в 2018 году рождаемость на Украине упала на 7% по сравнению с предыдущим годом.



Вряд ли кто-то всерьез воспримет заверения, что с приходом "новых лиц" эта "черная тенденция" преломлена. Скорее, наоборот. Если в 2018 году соотношение смертности к рождаемости составляло 1,75/1, то в 2020-м – 2/1. Поэтому медики уже в 2020 году прогнозировали падение на Украине рождаемости ниже "психологической черты": "Еще никогда на Украине не рождалось менее 300 тысяч детей". Что более чем вероятно, учитывая соотношение умерших к рожденным в первом полугодии 2021 года, равное 2,63/1.



Институт демографии и социальных исследований НАН Украины вынужден был "скорректировать" прогноз по численности населения Украины: "Депопуляция на Украине будет идти, мы прогнозировали цифру 36 миллионов на 2030 год, но сейчас уже ясно, что будет меньше". Хотя, как мы знаем, уже меньше. По мнению директора научного учреждения Эллы Либановой, причина кроется "в бедности, в неравенстве, в позорном для общества качестве жизни большинства пенсионеров". Впрочем, и большинство молодых людей в силу тех же социально экономических причин не могут позволить себе завести второго ребенка. Об этом говорит заместитель Либановой член-корреспондент НАНУ Александр Гладун.



Язвят в институте и по поводу анонсированного Зеленским "экономического паспорта украинца" (законопроект предполагает, что каждому новорожденному сразу же "капнут" на этот "паспорт" $10 тыс., которые можно будет использовать сразу же после совершеннолетия). Посвященная данному прожекту новость на сайте института озаглавлена "Жизнь, как в Омане: реальны ли будут $10 000 от Зеленского каждому украинскому ребенку?".



Отметим игру слов. Упоминание об Омане здесь имеет связь не только с государством региона Персидского Залива (где такой паспорт введен). "Омана" по-украински, это и иллюзии, в которых, очевидно, пребывает президент государства в Цэевропейском регионе.



Завотделом исследований уровня жизни института Людмила Черенько называет "цяцянки" о $10 тыс. политической рекламой: "Такая практика присуща странам Персидского бассейна, что обусловлено быстрым ростом уровня жизни за короткий исторический период. Высоким жизненным стандартам эти страны обязаны полученной прибылью от добычи нефтепродуктов. И когда в значительной степени вырос уровень жизни в этих странах, то возникла идея инвестирования в будущее последующих поколений". Но, как указывает ученый, "Украина сегодня не может даже гарантировать предоставление необходимых медицинских услуг уже детям".



Население Украины к концу века сократится до 22 миллионов. Такой прогноз дают сегодня в Институте демографии НАН Украины. Вот только не придется ли и его корректировать вскоре? Да и вспомнит ли вообще кто-либо в конце века, что такое НАН Украины? Сомневаются в том и сами ученые: "Страна в центре Европы в хорошей природно-климатической зоне с прекрасными ресурсами не будет пустыней. Вопрос в том, кто здесь будет жить".