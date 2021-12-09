Миротворцы ОДКБ готовятся к операциям на Ближнем Востоке, - В.Мухин

00:44 10.12.2021

09.12.2021



Подразделения коллективной обороны не пригодились для решения конфликтов на постсоветском пространстве

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



В Ливане 9 декабря завершилась командировка представителей Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые изучали в этой стране практику миротворческой миссии ООН UNIFIL. В составе военнослужащих, работающих в зоне израильско-ливанского конфликта, оказались миротворческие подразделения из Армении, Белоруссии и Казахстана. И не исключено, что в миссии UNIFIL скоро будут участвовать коалиционные подразделения миротворцев, действующих под флагом ОДКБ, которые от действий в горячих точках на просторах бывшего СССР воздерживаются.

Сейчас активно ведется работа "по встраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в миротворческую деятельность ООН", сообщил на днях пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Эта тема обсуждалась и на онлайн-заседании Военного комитета (ВК) 8 декабря, в котором участвовали начальники генеральных штабов вооруженных сил стран – участниц ОДКБ. Как сообщил председательствующий на мероприятии руководитель российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, был определен порядок работы "по привлечению миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, в том числе по подготовке военных наблюдателей и офицеров штабов для участия в миротворческих операциях".



По данным ОДКБ, в ходе визита делегации Организации в Ливан состоялись рабочие встречи ее представителей с исполняющим обязанности руководителя Миссии ООН Джеком Христофидесом, а также с начальником штаба Временных сил ООН в Ливане бригадным генералом Юбером Гомаром, стороны обсуждали перспективы сотрудничества в сфере миротворчества. Судя по всему, в ОДКБ настроены на то, чтобы принять участие в деятельности "голубых касок" ООН, и именно с этим связан визит делегации Организации в Ливан.



Процесс участия миротворцев ОДКБ в миссиях ООН на Ближнем Востоке, конечно, может придать определенный вес организации, которая за время почти тридцатилетнего существования так и не участвовала в миротворческих операциях ни на постсоветском пространстве, ни в мире. Между тем миротворческая активность ОДКБ на Ближнем Востоке вызывает вопрос по поводу перспективы обеспечения коллективной безопасности в горячих (или потенциально горячих) точках, которые есть на постсоветском пространстве – в Центральной Азии, на Южном Кавказе, Донбассе и в Приднестровье.



Этот вопрос в некоторой степени прояснил, встречаясь в четверг с военными атташе иностранных государств, Валерий Герасимов. "ОДКБ будет пресекать попытки проникновения экстремистов из Афганистана в СНГ. Организация остается надежным гарантом стабильности в Центральной Азии и способна обеспечить безопасность стран региона", – заявил он.



В Нагорном Карабахе и в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) мир эффективно обеспечивают российские "голубые каски". Но содержать миротворческие группировки РФ было бы гораздо легче, если бы гуманитарные задачи решались совместно с другими представителями ОДКБ. От Москвы никогда не звучало открытых предложений к союзникам присоединиться к миротворческим миссиям и разделить нагрузку. Россия занимается всем сама и, по сути, за свой счет вооружает других членов ОДКБ, ничего не ожидая взамен. Напомним, Дональд Трамп, когда был главой США, требовал от стран НАТО увеличить военные расходы до 2% от ВВП. Подобную планку в странах ОДКБ держат только Армения и сама Россия.



Москва получает геополитические выгоды. Скажем, глава Белоруссии Александр Лукашенко несколько лет назад заявил, что готов послать своих миротворцев в зону конфликта в Донбассе, но сейчас эта идея не актуальна. "Тем более сейчас у самой Белоруссии имеются гуманитарные проблемы на границе с Польшей и Литвой, – напомнил "НГ" военный эксперт полковник в отставке Николай Шульгин. – Тут бы как раз миротворцам ОДКБ помочь Минску справиться с этой проблемой. Тем более что НАТО занимается примерно этим в рамках коллективной помощи Польше, Литве и Латвии в рамках задач борьбы с нелегальными мигрантами, концентрируя свои войска вблизи белорусских и российских границ".



Партнеры же России по ОДКБ вообще не участвуют в разрешении нынешних реальных конфликтов на территории бывшего СССР, говорит эксперт. Валерий Герасимов сообщил, что на заседании Военного комитета ОДКБ союзники обсуждали совершенствование объектов военной инфраструктуры Таджикистана "в интересах развертывания коалиционных группировок коллективных сил Организации". "Но пока опасности со стороны Афганистана нет и может не будет вообще. А вот в самой ОДКБ проблемы имеются, – отмечает Шульгин. – Президент Киргизии Садыр Жапаров еще в сентябре, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, предложил выработать в рамках организации механизмы оперативного реагирования на случай вооруженной агрессии одного государства – члена блока в отношении другого. Он, в частности, заявил о сохраняющейся напряженности на киргизско-таджикской госгранице. Реакции со стороны ОДКБ пока не поступало".



Шульгин напоминает, что подобных разбирательств требует и Армения в связи с приграничными конфликтами на границе с Азербайджаном. "Участия ОДКБ в этом процессе не наблюдается, и вопрос об этом на днях поставил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, встречаясь с коллегами из стран ОДКБ в рамках 28-й Министерской конференции ОБСЕ 2 декабря в Стокгольме", – рассказал Шульгин.