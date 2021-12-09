На юге Индии в Ми-17 разбился самый главный индус-генерал Бипит Рават

00:47 10.12.2021

Гибель генерала ставит под удар реформу армии Индии



Бипит Рават не успел провести перемены по американскому образцу

Владимир Скосырев

09.12.2021

Для миллионов индийцев генерал Бипит Рават – настоящий военный и истинный патриот.

В Индии проходит расследование гибели высшего по должности военнослужащего – генерала Бипита Равата. Вертолет Ми-17, в котором находились Рават, его жена и 12 офицеров, разбился в туманную погоду в штате Тамилнад. Версии случившегося нет. Рават был первым в истории страны начальником Штаба Вооруженных сил. В 2019-м ему поручили провести интеграцию Сухопутных войск, ВВС и ВМС и покончить с системой раздельного командования, не соответствующего современным требованиям. Реформа особенно важна в свете пограничного конфликта с КНР.



Как передает Reuters, генерал Рават осуществлял наиболее значительную реорганизацию армии со времени провозглашения независимости Индии.



Сухопутные войска, ВМС, ВВС управлялись отдельно друг от друга. Когда Равата назначили начальником штаба, перед ним была поставлена задача объединить эти виды вооруженных сил в одной структуре, такой как в США, где существует объединенное командование театров военных действий. Значение этой миссии подчеркивается в заявлении индийской армии. Там говорится, что Рават заложил фундамент реформы для последующих поколений.



В минувшую среду генерал должен был выступить с лекцией в военном колледже. Выжил после крушения лишь один из пилотов. Рават, как считают, был близок к премьер-министру Нарендре Моди. Моди и способствовал его назначению на высший пост. Соболезнования выразили деятели разных стран. Посол РФ в Индии Николай Кудашев заявил, что Россия потеряла "очень близкого друга".



Генерал за время своей службы, длившейся около 40 лет, командовал частями, размещенными у линии фактического контроля в районе недемаркированной границы с Китаем и в индийской части Кашмира, куда проникают боевики из Пакистана. Газета South China Morning Post сообщает, что в 80-х годах Рават руководил подразделениями, которые были вовлечены в стычки с китайскими солдатами.



"Смерть такого человека – это тяжелый удар. Ведь в Гималаях вдоль фронтовой линии с Китаем, совершившим 20 месяцев назад агрессию, атмосфера крайне напряженная", – пишет в Twitter аналитик Брахма Челлани. Другие индийские комментаторы утверждают, что трагедия в Тамилнаде затрагивает лично премьера Моди, который покойному доверял.



Большинство индийских военных экспертов согласны с тем, что прежняя структура, когда существуют раздельно Северное командование сухопутных войск, Западное командование ВВС, и Южное командование ВМС, устарела. Рават должен был создать интегрированное командование, контролирующее все части сухопутных войск, ВВС и ВМС. В пилотном порядке интегрированная система командования была сформирована в Индийском океане – на Андаманских и Никобарских островах, принадлежащих Индии. Но продолжения этот эксперимент пока не получил.



В беседе с "НГ" профессор МГИМО Сергей Лунев отметил: "В Индии раньше фактически не было военачальника, стоявшего во главе вооруженных сил. Президент считается главнокомандующим, но какой из президента главнокомандующий? Тем более что пост его в основном церемониальный. А между родами войск давно были трения. Слаженности действий не было. Поэтому должность начальника штаба действительно приобрела важнейшее значение.



В Индии существует сильный гражданский контроль над армией. Министр обороны – гражданское лицо, то есть политик. Большинство сотрудников в Министерстве обороны – тоже гражданские лица. Военные в подчиненном положении. Были случаи, когда военные были недовольны пенсиями и возвращали награды властям. Тем не менее ни разу они не дали повода усомниться в своей лояльности. Был момент, правда, когда отставной генерал написал, что якобы готовился переворот при премьер-министре Радживе Ганди, сыне Индиры Ганди. Но это слова одного человека. Есть информация, что лет 10 назад войска будто бы маршировали в направлении Дели из соседнего штата Хариана. Но эта информация тоже неподтвержденная, заключил Лунев.



Систему всеобщих выборов в парламент, сменяемости власти в зависимости от итогов голосования, жесткого гражданского контроля над армией и другими силовыми структурами независимая Индия унаследовала от своего колониального правителя – Британии. И эта система, за некоторыми исключениями, до сих пор успешно функционирует. А вот в соседнем Пакистане она дала сбои. Военные перевороты в течение многих десятилетий потрясали страну. Да и ныне армия обладает огромным влиянием на политику Пакистана.