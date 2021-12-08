С чего может может начаться Третья мировая война - The Strategist

00:55 10.12.2021

С чего может может начаться Третья мировая война - The Strategist



Максим Исаев



Реальная опасность кибервойны не в том, что она заменит операции вооруженных сил, а в том, что она спровоцирует их. Граница между войной и миром достаточно четкая, когда речь идет о танках, военных кораблях и самолетах, но она довольно размыта при работе с вредоносными программами и онлайн-ботами. Если страны чувствуют себя безопаснее, вступая в конфликт за завесой анонимности, обеспечиваемой интернетом, возрастает риск катастрофической ошибки.



Воктябре при загадочных обстоятельствах произошел сбой социальной сети Facebook и связанных с ней платформ, который не получалось устранить в течение шести часов. В тот же день Китай направил 52 военных самолета в зону противовоздушной обороны Тайваня. Эта операция стала крупнейшим и наиболее провокационным посягательством на остров. Если военные теоретики правы, именно с этого - с кибератак и налетов - и начнется третья мировая война, пишет Джон Стори в статье, вышедшей 9 декабря в The Strategist.



Китайское вторжение на Тайвань - это сценарий, который, как опасаются многие, станет катализатором следующей крупной международной войны. И большинство экспертов считают, что важную роль в таком конфликте, да и вообще в любых будущих международных войнах будет играть кибервойна. Так что кибератака, которая выведет из строя американские СМИ, чтобы скрыть или отвлечь внимание от действий Китая против Тайваня, вполне реальна.



Безусловно, нет никаких оснований говорить, что между отключением Facebook и китайской вылазкой была какая-то взаимосвязь. Однако произошедшее - это своевременное напоминание о том, насколько уязвим сетевой мир для кибератак. Какую роль кибервойна сыграет в будущем конфликте и так ли она важна, как традиционные "кинетические" военные операции?



Кибервойна может использоваться по трем направлениям: как альтернатива вооруженному конфликту, как начальный его этап, а также как одно из вспомогательных средств в военных операциях.



Некоторые считают, что благодаря появлению средств ведения кибервойны полностью традиционные военные операции сойдут - или уже сошли - на нет. Это, может быть, и так, и в таком случае беспокоиться не о чем. Сбой Facebook, блокировка работы нефтепровода или вмешательство в работу электростанции, аэропорта, банка или завода - все эти событий сопряжены со значительным уроном и издержками. Но ущерб от них носит временный характер, и вскоре все возвращается на круги своя. Киберпреступность - это часть фонового шума современной экономики, спровоцированная хакерами-одиночками, организованными преступными группами или государственными деятелями. Но нельзя сказать, что они проходят бесследно.



Защита от кибератак и борьба с ними замедляют темпы экономического роста, но современные национальные государства представляют собой надежные и устойчивые институты. Если кибероперации - это единственная стратегия, на которую та или иная страна полагается для победы над врагом, достижение поставленной цели таким образом займет очень много времени и, безусловно, спровоцирует ответные действия против инициирующей стороны, которые могут нанести аналогичный ущерб. Если третья мировая война будет именно такой, то по ночам вполне можно будет спать спокойно.



Конечно, в результате высокоэффективной кибератаки на какое-то время может быть остановлена целая страна. Можно представить себе, какой ущерб будет нанесен современной развитой экономике в случае отключения в ней электричества, связи и интернета на нескольких месяцев. Тем не менее подобная атака была бы настолько разрушительной, что подвергшееся ей государство, вероятно, пришло бы к выводу, что определенная черта пересечена, поэтому произошедшее является не чем иным, как открытым актом войны. И ответные меры, скорее всего, не ограничились бы лишь киберпространством.



Кибероперации могут способствовать проведению военных операций - например, вторжению на Тайвань, - нарушая работу систем связи другой стороны, так что ее военная техника временно не будет в состоянии ответить. Современные вооруженные силы "слепы" без радаров и спутниковых изображений, "глухи" без интернета и "немы" без защищенных систем связи. В краткосрочном конфликте это все, что может потребоваться для достижения поставленных целей. Если Тайвань будет временно "ослеплен" кибератакой, страна может оказаться под контролем Пекина через месяц, а защитники острова не смогут сделать ни единого выстрела.



Но в более длительной войне любое преимущество нанесения первого киберудара будет временным. Системы неизбежно будут восстановлены, или найдены обходные пути. Корабль в море может вести огонь из своих орудий и ракет без спутников. Танкисты и сухопутные войска были вполне способны обрушить смертельный дождь на своих врагов до появления интернета. Во время Второй мировой войны Германия нанесла первый сокрушительный удар по Советскому Союзу в июне 1941 года, когда она предприняла внезапную атаку - операцию "Барбаросса", которая застала советские военно-воздушные силы на земле и их войска неподготовленными. Японии также удалось выбить большие части американского Тихоокеанского флота в Перл-Харборе в результате внезапного налета. Эти первые успехи не принесли Оси победы. Благодаря своим значительным ресурсам союзники смогли восстановиться, истощить своих врагов и сокрушить их. Кибер-Перл-Харбор - еще не гарантия длительного успеха.



В длительной, затяжной современной войне кибероперации сыграют свою роль. Военные силы, возможно, больше не смогут полагаться на спутники, от которых они стали настолько зависимыми. Дорогие оружейные платформы, для работы которых необходимы современные средства связи, могут оказаться бесполезными вложениями по сравнению со старомодными танками, орудиями и артиллерией.



Но кибероперации сами по себе вряд ли будут иметь решающее значение. В течение многих лет энтузиасты авиации предсказывали, что стратегические бомбардировки заменят необходимость в традиционных наземных операциях. Пока этого не произошло. Сама по себе авиация никогда не выиграла войну (в отличие от того, чтобы этой победе содействовать). События обычно решаются на земле. Точно так же вряд ли исход будущих войн будет решаться исключительно в киберпространстве.



Реальная опасность кибервойны не в том, что она заменит операции вооруженных сил, а в том, что она спровоцирует их. Граница между войной и миром достаточно четкая, когда речь идет о танках, военных кораблях и самолетах, но она довольно размыта при работе с вредоносными программами и онлайн-ботами. Если страны чувствуют себя безопаснее, вступая в конфликт за завесой анонимности, обеспечиваемой интернетом, возрастает риск катастрофической ошибки.