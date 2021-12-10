Взрывы под Таразом: новые подробности, - Джанибек Сулеев

09:11 10.12.2021 Джанибек Сулеев. ВЗРЫВЫ ПОД ТАРАЗОМ: ВОЕННЫЕ НЕДОВОЛЬНЫ ОЦЕНКОЙ ГЛАВЫ МЧС



10 декабря, 2021

После недавнего выступления министра по чрезвычайным ситуациям Ю.Ильина на дне Правительства в Мажилисе ко мне обратился офицер, специалист по боеприпасам, читавший материал "Взрывы под Таразом: вопросы и парадоксы" (https://spik.kz/vzrivi-pod-tarazom-voprosi-i-paradoksi).



Вот выдержки из его эмоционального сообщения: "многих военных удивило и возмутило выступление министра по ЧС Ю.Ильина в Парламенте. Мы, военные, признаем свою ответственность за то, что случилось, а именно – за пожар на складе. Кто-то из наших не досмотрел. Но мы не опускаемся до того, чтобы на кого-то показывать пальцем и обвинять.



Уважаем память тех, кто погиб. Но правда заключается в том, что несмотря на пожар, гибель людей можно было избежать, как Вы и отметили раньше в своей статье.



А Ильин вместо того чтобы ответить на конкретный вопрос депутата, стал просто спихивать ответственность за все что можно, на военных. Это не делает чести даже простому рядовому, не говоря о генерале. Военные служат на складах с боеприпасами не потому что им это очень нравится. Никто не мечтал вместе с семьями постоянно сидеть на пороховой бочке. Но нас туда направляет государство, значит это нужно для страны! И на военной службе случается всякое. Мы уже порядочно устали от всяких инсинуаций и глупых заявлений", - отметил он.



По его словам, таких примеров достаточно. "То уважаемый вроде бы человек заявляет, что боеприпасы из Арыси привезли в Жамбылскую область и бросили во дворе частного дома. Потом выясняется, что это вообще не Минобороны, а "Казтехнологии" продали утиль с аукциона и какая-то частная фирма из Тараза купила и привезла к себе на склад".



Другие претензии тоже не очень то точны: например утверждается, что под Таразом хранились вместе инженерные и артиллерийские боеприпасы. Да, так было, но много лет назад. А в 2020 году все артиллерийские и реактивные боеприпасы с этого склада были вывезены в безопасное место. Именно это и предотвратило более тяжелые последствия взрывов! Об этом также5 много писали в соцсетях.



Теперь очередное заявление: якобы "военные умышленно ввели пожарных в заблуждение". Если это так, то кто именно из военных и что сказал? А даже если кто-то что-то сказал, то почему пожарные, вместо того чтобы разбираться и принимать самостоятельные решение, слушают непонятно кого и делают, как им сказал какой-то неизвестный?..



И ведь, согласимся, что это все логичные и резонные возражения тому, что рассказал глава МЧС. История такова, что в ней не стоит кого-то защищать или выгораживать – ни МЧС, ни Минобороны. Более того, в принципе, понятно, что во многом виноваты именно нерадивые вояки виноваты в произошедшем. Как минимум прозевали момент возгорания. Однако у любой "виновности" есть свои границы А как же другие ведомства? Они совершенно безгрешны?



Не буду повторять то, что мы излагали в вышеупомянутой статье. Пойдем чуть дальше…. Хотя, казалось бы, ну что же можно добавить к уже сказанному? Да немало. Например, в открытом открытом доступе находятся правила пожаротушения, утвержденные приказом ответственного ведомства. Заглянем туда. К слову, у нас до 2020 года за это отвечало Министерство внутренних дел, а точнее – входивший в его состав Комитет по чрезвычайным ситуациям. МЧС РК все также продолжает руководствоваться "Правилами организации тушения пожаров", утвержденными 26 июня 2017 года Приказом МВД РК N 446.



Итак, в них четко указано, кто руководит всеми действиями на пожаре. Пункт 115 правил гласит: "непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара (РТП) – прибывшим на пожар старшим должностным лицом гарнизона противопожарной службы". РТП на принципах единоначалия управляет всеми людьми и силами.



"Указания РТП обязательны для исполнения всеми участниками тушения пожара. Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара".



Здесь кроется ответ на очень важный вопрос: кто решает и может отдать приказ всем, независимо от ведомственной принадлежности – начинать/продолжать тушить пожар - или - уходить/эвакуироваться? Оказывается, ни командир части, ни командующий военным округом, и даже не министр МЧС, или МВД или Минобороны не может вмешиваться в действия Руководителя тушением пожара (РТП)! На месте пожара - все строго должно находиться в границах именно его компетенции и единоначалия... Он самый главный.



Как же принимает решения этот самый РТП? Об этом написано в пункте 134 Правил: "РТП производит разведку и оценивает обстановку на пожаре; немедленно организовывает и лично возглавляет спасение людей; ставит задачи подразделениям; непрерывно следит за изменениями обстановки и принимает соответствующие решения". Как же проводится эта самая разведка? Опять же РТП, причем: "При проведении разведки устанавливается наличие и характер угрозы людям; наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара" (к которым безусловно относится наличие взрывчатых веществ).



Пункт 25: "при проведении разведки необходимо использовать документацию и сведения, представляемые должностными лицами объекта, на котором произошел пожар"



Пункт 32: "необходимо использовать документацию от лиц, знающих конструктивные особенности, технологический процесс и оборудование производства"



Звучит банально, но обратим внимание: пожарные руководствуются не словами каких-то неизвестных людей, а документацией и сведениями, полученными от "должностных лиц, работающих именно на том объекте, на котором произошел пожар" (если таковые имеются на месте), да еще и "знающих" технические особенности.



Поэтому слова о том, что кто-то неизвестный "ввел пожарных в заблуждение, сказав, что тротил не взорвется", мягко говоря, неубедительны. Уполномочен ли был этот человек (если он был) давать такие заключения? Ведь если вдуматься, то этим "кем-то" мог оказаться какой-то случайный зевака или человек в состоянии невменяемости, или вовсе вредитель или злоумышленник.



Другой естественный вопрос: разве пожарные не ведут досье на опасные объекты, не изучают свойства горючих материалов и веществ? Например, при пожаре на автозаправочной станции, разве пожарные спрашивают кого-то, взорвется ли при горении бензин? Ведь они сами должны это знать не хуже владельца этой самой АЗС. Не говоря уже о том, что руководителя этой АЗС может просто не оказаться на месте?!.



Как рассказывали до этого сотрудники МЧС, пожарные части регулярно проводят с воинскими частями совместные тренировки, учения, а пожарные постоянно проверяют воинские части на противопожарную безопасность. Тем более склады с боеприпасами. Это ведь не ресторан или магазин – загорится – мало не покажется. Возможно, такие рассуждения кому-то покажутся недостаточно профессиональными, но согласитесь, они логичнее того, что постфактум несли эмчеесники….



Далее в правилах имеется отдельный Параграф 4 "Тушение пожаров в условиях особой опасности для личного состава". Это как раз про такие учреждения как склады ГСМ или боеприпасорв. В нем содержится целый перечень требований, которые должны быть соблюдены при тушении таких пожаров. Например, необходимо предусмотреть "защиту личного состава и пожарных автомобилей от поражения взрывной волной и осколками, обломками с использованием бронежилетов, обвалований, капониров". Предусматривается также "вывод за пределы опасной зоны личного состава и автомобилей". Были ли выполнены все эти требования? Даже с поправкой на то, что в реальной жизни, особенно в экстремальной ситуации, очень редко все делается строго по инструкции и правилам.



В упомянутых "правилах организации тушения пожаров" также примечателен Пункт 2 "Общих положений": "основной задачей личного состава противопожарной службы на пожаре является спасение людей". То есть, если людям угрожает опасность, следует думать прежде всего о сохранении их жизней. Знакомый ветеран-спасатель сказал мне, что среди его коллег есть правило: если существуют риски для спасателей, то продолжать выполнение задачи только в том случае, если речь идет о спасении людей. Например, спасение горняков из аварийной шахты. Но если жизням людей ничего не угрожает, то не стоит рисковать жизнями и здоровьем спасателей и пожарных.



Или вот ситуация: при взрыве погиб также сотрудник прокуратуры. В правилах не говорится о присутствии на пожаре прокурора или следователя. Они должны работать уже после ликвидации пожара. А если на место пожара прибыли те, кому там быть не положено, то РТП должен был дать команду на то, чтобы они покинули место пожара. Не так ли? И эта команда, как мы видели выше, обязательна для исполнения. Но была ли дана такая команда нескольким сотрудниками военной прокуратуры, которые находились вблизи места тушения пожара? Не говоря уже о резонном вопросе: а как они там вблизи очага горения и горящем складе боеприпасов вообще оказались???



Наибольший резонанс и критику вызвали слова Ю. Ильина о том, что "военные ввели пожарных в заблуждение, сказав, что тротил не взорвется". При этом министр ЧС сообщил, что расследование установило, что взорвался именно тротил. Интересно, как удалось это установить, если там ничего не осталось? Впрочем, это – дело экспертов. Не менее интересно другое: если даже кто-то из военных, сказал, что тротил не взорвется, то вводил ли он пожарных в заблуждение или был все таки прав?



Задайте этот детский вопрос "взрывается ли тротил от огня?" "гуглу" или "яндексу" и вы удивитесь, узнав что: "тротил никогда не взрывается при пожаре" (можете сами попробовать). Имеется даже ссылка на украинский завод-производитель тротила. https://www.uralskweek.kz/2021/09/01/proizvoditel-trotila-o-vzryvax-v-taraze-na-grazhdanke-takix-sluchaev-ne-bylo/. Получается, что если какой-то неизвестный действительно сказал, что тротил не взорвется, то он сказал, то, что знал и как его учили. А в конечном счет он оказался прав. А глава МЧС - следовательно нет? Самое печальное состоит в том, что несмотря на отчет должностных лиц, мы все так и остались в догадках как же такое могло произойти и что, по сути, стало истинной причиной пожара и взрывов.



Произошла беда. Погибли при исполнении служебных обязанностей пожарные и военные. Честь им и вечная память. Но в этой истории кроме самоотверженности явно были ошибки, неверно принятые решения. Такие трагедии всегда сопровождают людей. Но чтобы не было больше таких жертв надо понимать (помнить?), что если горит опасное вещество: взрывчатка, бензин, керосин, петарды – надо прежде всего быстрее эвакуировать людей и, фигурально выражаясь, не гадать, взорвется тротил или нет. А еще неукоснительно исполнять все инструкции, а не действовать "по наитию". Чтобы потом с трибун не нести странные вещи. Источник - dialog.kz

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