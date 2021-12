The Telegraph: Байден потерпел очередное фиаско в переговорах с Путиным

Возможно, Путин блефует и переброской войск на границу с Украиной приводит в замешательство "нервных европейцев", считает Кон Кафлин. На самом деле российский президент ведет "совершенно другую игру". Задача Запада - его остановить. Конечно, под руководством США. Но сам же Кафлин и пишет: американские санкции неэффективны, да и на переговорах с Путиным Байден потерпел фиаско.

Угроза вторжения вполне реальна, но российский президент наверняка ведет совершенно иную игру со слабым Западом.



Достаточно было посмотреть на презрительную ухмылку Владимира Путина, когда он на этой неделе готовился к разговору с Джо Байденом по видеосвязи, чтобы понять: российский лидер считает, что в украинском кризисе все козыри у него на руках.



Появившись на публике, что сегодня для него редкость, американский руководитель с трудом справился с технической проблемой, когда ему надо было начать разговор по видеосвязи, и Путин подавил снисходительную усмешку. Судя по результатам беседы, ему не стоит особо бояться американского президента, который до сих пор не восстановил свою репутацию после афганского фиаско с выводом войск.



Белый дом попытался представить двухчасовой разговор в позитивном свете, утверждая, что Байден открыто предостерег Путина от вторжения на Украину. Но российский президент не услышал ничего такого, что удержит его от дальнейшей конфронтации с Западом.



Байден оказал неоценимую услугу своему российскому визави, согласившись на проведение встречи. Российскому деспоту больше всего нравится вращаться в среде лидеров ведущих держав. Это помогает Путину поддерживать имидж сильного руководителя, что содействует сохранению его рейтингов внутри страны.



Более того, Путина не запугает угроза Вашингтона, заявившего, что, если Россия нападет на Украину, Америка в ответ примет "жесткие экономические и иные меры". Безусловно, у Москвы возникнут огромные трудности, если Россию отключат от банковской системы SWIFT (говорят, что такой вариант рассматривается). Но это также вызовет неразбериху и в самой Европе.



Что касается ужесточения санкций, то Путин все это видел, а российская экономика уже осуществила структурные корректировки, чтобы ослабить эффект от санкций, введенных в ответ на прежние прегрешения, такие как вторжение в Крым и отравление в Солсбери.



Гораздо большую обеспокоенность, особенно у Запада, вызывают повсеместно растиражированные утверждения о том, что Россия собирается напасть на свою южную соседку, для чего уже сосредоточила 100-тысячную группировку войск на восточной границе Украины. Но это может оказаться не более чем крупным блефом со стороны Путина, который преследует одну-единственную цель: усилить противоречия и разногласия в рядах западного альянса.



Все двадцать лет пребывания у власти Путин стремится достичь своей главной цели - ослабить западные демократии, которые он винит в развале Советского Союза.



Чтобы выполнить эту задачу, русские шпионы проникли в важнейшие институты, такие как Евросоюз и НАТО. За один только октябрь НАТО выдворила восемь российских "дипломатов", выяснив, что это тайные сотрудники разведки. Позже Москва оказалась замешанной в инспирировании кризиса с мигрантами на востоке Европы. А наращивание военных сил на украинской границе расценивается как очередная провокационная акция против Запада.



Путину надо отдать должное, потому что в украинском вопросе он действует чрезвычайно хитро и умело. Ему удалось создать такой сценарий, когда все разведывательные ресурсы западного альянса в своей совокупности оказались не в состоянии разгадать истинные замыслы России.



После катастрофических событий в Афганистане администрация Байдена не может допустить очередное политическое бедствие. Именно поэтому американские официальные лица в последнее время с тревогой говорят о том, как Москва готовит полномасштабное вторжение на Украину, которое состоится как раз на Новый год.



Россия и раньше осуществляла вторжения в праздники. Советский Союз начал ввод войск в Афганистан в канун Рождества в 1979 году. С учетом того, насколько легко Кремлю удалось захватить территории в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014-м, Западу надо проявлять предусмотрительность, чтобы Москва не воспользовалась его слабостью и не начала очередной территориальный захват.



В такой обстановке лидерство США можно только приветствовать, ибо во время кризисов Европа обычно смотрит на Вашингтон, ожидая от него ясных и решительных руководящих указаний. А поскольку в Германии формируется новое правительство, не вставшее пока твердо на ноги, французский президент Эммануэль Макрон отвлекся на предвыборную кампанию, добиваясь переизбрания, а Британия пока не может определить свои перспективы после Брексита, Путин наверняка считает, что сейчас самый удобный момент для того, чтобы воспользоваться слабостью Запада.



Тем не менее российский лидер должен понимать, что полномасштабное вторжение на Украину может обернуться катастрофой для Москвы. После 2014 года украинские вооруженные силы серьезно укрепили свой боевой потенциал и будут яростно обороняться, возможно, при активной поддержке Запада. Москва в случае вторжения может попрощаться со своим скандальным трубопроводом "Северный поток - 2", а это причинит серьезный ущерб российской экономике.



Может, Путину и нравится творить разные пакости, но он далеко не глупый человек. Поэтому вполне возможно, что наращивание российской военной группировки в конечном счете окажется хитроумной постановкой, призванной привести в замешательство нервных европейцев.



Комментарии читателей



Kenneth Grimshaw



Я склоняюсь к тому, что это блеф (и думаю, его надо разоблачать), так как не могу даже представить, что Путин всерьез верит в свою способность захватить Украину и либо объединить ее с Россией, либо создать там марионеточное правительство, не встретив при этом упорного сопротивления. Правда, отрезать Донбасс может стать более реалистичным исходом этой игры.



Mitch Whitheouse



Думаю, отказ от "Северного потока - 2" ПОСЛЕ вторжения на Украину в любом случае не может быть сдерживающим фактором. Если Россия возьмет Украину под свой контроль, потребность в газопроводе наверняка отпадет.



John Bentley



Еще одна предвзятая статья от господина Кафлина. Украина когда-то входила в состав России, как и Крым, а Горбачев и Рейган договорились в Хельсинки, что они останутся в российской сфере влияния в рамках согласованного и успешно осуществленного обеими странами сокращения межконтинентальных баллистических ракет.



А дальше произошло вот что. США, реализуя свою стратегию окружения России, задумались об атомном оружии малой дальности. Ведь если разместить его на российско-украинской границе, время подлета ракет до Москвы существенно сократится.



США и ЕС отошли от соглашения Рейгана/Горбачева, пытаясь втянуть Украину в НАТО. Они организовали там переворот, чтобы избавить эту страну от пророссийского президента, а Путин в ответ аннексировал Крым по просьбе 98% русскоязычного населения. Конечно, Путин считает угрозой вступление Украины в НАТО, и поэтому любые подвижки в этом направлении он тоже встречает угрозами. Нынешний украинский президент, будучи марионеткой Запада, делает все возможное, чтобы вовлечь Запад в спор с Россией. Он надеется, что НАТО его защитит. Западу лучше держаться от него подальше, так как у него нет никаких шансов победить в войне, которая будет идти на границе России.



Clive Dudley



Кажется, никто из западных журналистов и руководителей ничего не смыслит в психологии русских! Русским нужны защищенные и безопасные границы, чтобы на них больше никто не напал. Такая потребность существует со времен монголов и Золотой Орды. Естественные границы России защитить невозможно, поэтому Россия занимается экспансионизмом. Поймите это, и вы поймете Россию.



I Green



Советского Союза нет, угрожающей Европе Красной армии тоже.



НАТО - это вчерашнее решение вчерашних проблем, вызванных вчерашними спорами. Без НАТО европейцы отнеслись бы к своей обороне серьезно, увеличили расходы и стали бы работать на дипломатическом поле.



НАТО надо распустить, и чем скорее, тем лучше. А что касается ее экспансии на Украине, это безрассудный вздор.



Maggie Lavan



У Путина всегда есть преимущество. Он никому ничем не обязан.



Don Coyote



Следите за событиями. Когда Путин отведет свои войска, "Северный поток - 2" откроют быстрее, чем вы произнесете: "Коррумпированные бывшие канцлеры".



