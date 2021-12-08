Жапаров предложил исмаилитам ага-хановцам на откуп Нарынский госуниверситет

11:40 10.12.2021

9 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Акылбек Жапаров предложил Фонду Ага Хана развивать Нарынский госуниверситет



Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с дипломатическим представителем Фонда Ага Хана по развитию в Кыргызстане доктором Шамшем Кассим-Лакхой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.



Он поблагодарил организацию за содействие и помощь в реализации в Кыргызстане важных проектов в области образования, здравоохранения, поддержки населения горных регионов, финансово-экономической сфере. Особой темой беседы стало успешное функционирование Университета Центральной Азии (УЦА) в Нарыне. Акылбек Жапаров назвал его образцовым научно-образовательным учреждением, который предоставляет доступное качественное образование молодежи. Чиновник также положительно отметил вклад УЦА в экономическое развитие города Нарына.



"Было бы замечательно, если бы Фонд Ага Хана рассмотрел возможность развития Нарынского государственного университета по примеру УЦА, это сделало бы город научно-образовательным и культурным центром республики", - сказал Акылбек Жапаров.



В свою очередь Шамш Кассим-Лакха отметил, что без поддержки правительства создание УЦА было бы невозможным.



Стороны договорились продолжить многоплановое сотрудничество по приоритетным для Кыргызстана направлениям.