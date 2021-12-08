 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КирЦИК не может определиться с победителем выборов в 8-м Толойконском округе - натолкали грязи в урны
11:46 10.12.2021

9 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Итоги выборов. По Толойконскому округу № 8 ЦИК пока не приняла решения

ЦИК пока не приняла решения по определению итогов голосования по Толойконскому избирательному округу № 8. Об этом заявлено сегодня на заседании.

Уточняется, большинство голосов там набрал нардеп Нурбек Алимбеков. Но его основной конкурент по гонке, тоже действующий депутат Шайлообек Атазов заявил, что Алимбеков совершил ряд нарушений во время предвыборной агитации. В заявлении сообщается, что по факту подкупа голосов начато досудебное производство в ГУВД Оша. Представители милиции подтвердили, что дело отправлено на доследование. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что если факт подкупа подтвердится, то Нурбек Алимбеков будет дисквалифицирован. Закон позволяет это сделать Центризбиркому на любом этапе, вплоть до подведения официальных итогов выборов.

Поэтому, пока приостановили подведение результатов голосования по Толойконскому округу.

В Кыргызстане прошли выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. По предварительным данным Центризбиркома, пятипроцентный порог преодолели шесть партий. Также есть предварительная информация, кто победил в одномандатных округах. Ручной подсчет голосов завершен.

Источник - 24.kg
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