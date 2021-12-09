Ноу-хау политкорректности. В Нью-Йорке отныне могут голосовать - беспаспортные бомжи, апатриды, нелегальные мигранты...

12:43 10.12.2021

Городской совет Нью-Йорка одобрил закон, дающий местным жителям, у которых нет американского гражданства, право голосовать на локальных выборах.



Как сообщает The New York Times, норма позволит участвовать в выборах более 800 тыс. жителей города начиная с 9 января 2023 года.



"Людям, которые хотят быть избранными на должность, теперь придется проводить в сообществах, затронутых этим законодательством, столько же времени, сколько и в районах проживания высших слоев общества", - пояснил один из инициаторов закона, член городского совета Нью-Йорка Иданис Родригес.



При этом другие штаты США вводят запрет на голосование неграждан на местных выборах. Так, в 2020 году в Колорадо, Флориде и Алабаме были приняты поправки, разрешающие голосовать только гражданам США. Запрет на голосование для лиц без американского гражданства действует в Северной Дакоте и Аризоне.



Ранее губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал документ, согласно которому термин "иностранный гражданин" или "иностранец" признан устаревшим, в связи с чем он будет вычеркнут из законов штата и заменен на другие "более подходящие слова". Теперь иностранцев в Калифорнии будут называть "негражданами" или "иммигрантами".