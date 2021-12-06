Геополитика возвращается, - Александр Дугин

12:55 10.12.2021 ГЕОПОЛИТИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ



06.12.2021

Александр Дугин

Если мы используем геополитику как инструмент для анализа международной ситуации, то любое событие может быть корректно объяснено, помещено в логически непротиворечивый контекст

Мы снова вступаем в эпоху классической геополитики. Придется всем – и сторонникам, и противникам признать, что именно геополитика объясняет все происходящее сегодня в мире наилучшим образом. На эту тему я написал несколько учебников, целый ряд монографий и бессчетное множество статей. Надеюсь, все знают сегодня, что такое цивилизация Моря, противостоящая цивилизации Суши? Талассократия и теллурократия? Heartland и Rimland? "Великая шахматная доска" (З. Бжезинский) и "Великая война континентов" (Парвулеско)? Евразия против Атлантики? "Санитарный кордон" и континентальный блок?



Если не знаете, то вы не сможете без этой базы расшифровать даже простейшего выпуска новостей и будете говорить что-то невразумительное про цифровизацию, ковид, цены на нефть или стоимость биткойна. Все это глубочайший маргинализм: есть только одна по-настоящему важная для понимания актуальности сфера знаний – геополитика. Она возвращается в поле общественного внимания, и никогда за последние 30 лет ее законы и правила не были столь наглядны и очевидны.



Как связать между собой:



эскалацию вокруг Донбасса и Украины в целом (есть еще Крым, не забывайте, для нас он наш, а для всего остального мира – нет, какой размах для провокаций!);

создание AUKUS и QUAD;

проведение "Саммита демократий" из 110 стран, признающих своей вассалитет по отношению к США;

военные базы НАТО вокруг России (о чем говорит Лавров);

напряженность на белорусско-польской границе;

вывод войск США из Афганистана, Сирии и в скором времени из Ирака;

высылку российских дипломатов из Вашингтона (и протесты МИДа);

информационную подготовку стран Запада к неминуемой (якобы) войне с Россией?

Очень просто. Мировая политика сводится к противостоянию двух больших геополитических игроков:



цивилизации Моря, где ядром является англосаксонский мир (США, Англия и т. д.), преобладающей идеологией – либерализм, политической системой – парламентская демократия, а экономической моделью – капитализм;

и цивилизацией Суши, полюсом которой является Россия-Евразия, преобладающей идеологий – консерватизм и традиционализм, политической системой – авторитаризм (или управляемая демократия), а экономической моделью – этатизм (современная Россия) или социализм (современный Китай).

Все это:



замечено и возведено в статус теории еще в начале ХХ века британским империалистом Хэлфордом Маккиндером, давшим ясную картину "Большой Игры", которую вела Британия (Море, Атлантика) против царской России (Суша, Евразия);

полностью подтвердилось в советский период (соцлагерь с ядром СССР – Суша, выступающий против капиталистического мира – Море, НАТО) и особенно в эпоху "холодной воны".

Затем Море победило Сушу (благодаря предательству Горбачева/Ельцина и атлантистской агентуры в Евразии), а потом – уже при Путине – Суша снова стала восстанавливать свои позиции. И вот сейчас восстановила их до такой степени, что "Великая война континентов" вновь достигает своего апогея и балансирует между все более ожесточенным, но все же пока еще "холодным" конфликтом и возможностью полноценного горячего – то есть Третьей мировой войной. Только геополитика это объясняет гармонично и не противоречиво, сводя воедино имперский период, советский, лихие (предательские) 90-е и путинский "евразийский ренессанс". После периода колебаний, смещения центра внимания на другие области и сферы интересов, геополитика снова вступает в свои права.



В чем геополитический смысл конца СССР?



Как проходил передел зон влияния в Евразии от ядра Heartland’а (России) в пользу цивилизации Моря (США, Запад, НАТО)?



Зачем нужен англосаксам "санитарный кордон", то есть создание буферной зоны между Россией-Евразией (Суша) и Западной Европой (где союз Германии и Франции представляет собой потенциально европейский континентализм, то есть европейский Heartland) в лице стран Восточной Европы и бывших республик СССР (страны Балтии)?



Все эти шаги – целенаправленная реализация атлантистской геополитической стратегии (Море). После 1991 года Море теснит Сушу, Левиафан успешно атакует Бегемота. У Суши убывает (роспуск Варшавского договора, распад СССР, наметившийся в 90-е распад самой России), у Моря прибывает (страны восточной Европы и Балтии вступают в НАТО, ряд стран СНГ – Грузия, Украина, Молдова, – готовятся вступить).



Цель "санитарного кордона" – не дать состояться стратегическому партнерству России с Европой (т. е. Великой Европе от Лиссабона до Владивостока, которую провозгласил Путин). Бжезинский ("Великая Шахматная Доска") открыто говорил, что ключевая роль в "санитарном кордоне" принадлежит Украине: важнейшая задача – оторвать ее от России, превратить в форпост атлантистской экспансии (что и сделано после Майдана в 2014 году).



Поворотным пунктом в череде провалов и поражений Суши становится приход к власти Путина. С этого момента начинает развертываться обратный процесс:



возникает Союзное государство с Беларусью (пусть и номинальное), проект Евразийского Экономического союза (пусть и слабо действующий);

происходят события 2008 года в Грузии (пусть и противоречивые);

происходит воссоединение с Крымом;

осуществляется поддержка Донбасса – (пусть и не доведенная до финальной стадии);

начинается первичная и пока избирательная чистка атлантистской агентуры влияния в самой России;

налицо существенное укрепление военной мощи России.

Все это – отыгрывание некоторых утраченных позиций со сторон Суши.



Именно успехи в укреплении суверенитета России и восстановлении ее стратегической мощи причина того, что цивилизация Моря, почти уверенная в своей победе и планетарном господстве (глобализм, распространение принципов цивилизации Моря на все человечество), заметив это, распознала в России Путина неминуемый конец своей гегемонии, и так ожесточилась, что готова (или делает вид, что готова) к тому, чтобы развязать ядерный конфликт – лишь бы не утратить окончательно своего господства.



После конца СССР, когда Россия под руководством агентов влияния Запада пыталась встроиться в атлантистскую систему на любых условиях, а Китай был эконмической провинцией мирового капитализма (хотя и сохранил власть КПК и значительную долю независимости), цивилизация Моря, почувствовав себя глобальной, выдумала фиктивного противника, объявив таковым созданный своими же руками (вначале – для борьбы с просоветскими влияниями в исламском мире) "исламский фундаментализм". У него не было строгой географической локализации, и США могли произвольно объявить, что в такой-то точке находятся исламские террористы, и тут же вторгнуться в любую страну. Так ВС США оказались в Афганистане, Ираке и т. д. Иметь исламский фундаментализм в качестве главного врага было удобно и относительно безопасно. Так продолжалось 30 лет.



Потом цивилизация Моря заметила, что "однополярный момент" (Ч. Краутхаммер) кончился. Россия Путина перестала быть объектом и вновь стала субъектом политики. Евразия вернулась в историю. Слухи о конце Суши оказались преждевременными. Китай, хитро воспользовавшись возможностями экономической глобализации, за счет сохранения и еще большего усиления жесткой централистской системы политического контроля, сумел подчинить капитализм национальным интересам, не став его жертвой. Постепенно из "береговой зоны" (Rimland), которую Море считало почти своей, Китай стал самостоятельным игроком – со своей субъектностью и суверенной стратегией ("Один пояс – один путь") и начал масштабную эконмическую (и не только) экспансию. При Си Цзиньпине Пекин ясно осознал важность стратегического партнерства Россией, свою связь с Евразией и фактически приобрел статус "второго Heartland’а". Так сложилась новая конфигурация сил Суши: вместо одного полюса (России) сегодня у нее два полюса – Москва и Пекин. Вместе по своему совокупному потенциалу они вполне сопоставимы с цивилизацией Моря – с США (англосаксами) и их вассалами.



Трамп на некоторое время отвлек внимание от геополитики своим национализмом и изоляционизмом. Геополитика в полной мере вернулась с приходом к власти в США убежденного атлантиста и глобалиста Байдена.



Именно с этой точки зрения становится понятным все то, что вызывает споры у экспертов и обывателей.



Почему США уходит и исламского мира? Фантом исламского фундаментализма более неактуален.



Почему создаются AUKUS и QUAD? Необходимо сдерживать дальнейший подъем Китая в Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии.



Почему из AUKUS исключили Францию и Италию? Полюс атлантизма (Вашингтон) не доверяет Европе, поэтому англосаксы включили в него только своих.



Чем так опасен "Северный поток-2"? Он является элементом российско-европейского континентального партнерства, ведь Европа, откуда Британия не так давно вышла, вполне может встать – как при Вильгельме, Гитлере или Де Голле – на противоположную англосаксам позицию и пользоваться для этого помощью России (чему Путин был бы только рад).



Почему множатся базы НАТО вокруг России и учения с отработкой ядерных ударов по ней? Происходит обнажение истинного положения вещей – "Великая война континентов" (Море против Суши).



Почему происходит эскалация вокруг Украины? Украина – центральная часть "санитарного кордона" и оплот антироссийской агрессии цивилизации Моря.



Зачем собирается "Саммит демократий" из 110 стран, куда демонстративно не позвали Россию и Китай? Морю нужна управляемая глобалистская и вассальная международная структура (разделяющая принцип американской гегемонии, ЛГБТ‑"ценности" и т. д.), так как в ООН влияние России, Китая, а также некоторых суверенных государств – Турции Ирана, Пакистана и т. д. слишком велико и связывает атлантистам руки.



Таково истинное положение вещей. Если мы используем геополитику как инструмент для анализа международной ситуации, то любое событие может быть корректно объяснено, помещено в логически непротиворечивый контекст. Навальный, кстати, сидит по этой же логике: ибо является атлантистом. Рано или поздно к нему присоединятся и остальные – и уже не только из пятой, но и из шестой колонны.



6.12.21 Источник - katehon.com

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