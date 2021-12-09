В Ташкенте (с участием РФ и Талибана) вновь обсуждают стройку Трансафганской железной дороги

13:23 10.12.2021

Временное правительство Афганистана подключилось к проекту Трансафганской железной дороги

Переговоры по строительству Трансафганской железной дороги прошли в Ташкенте с участием представителей Казахстана, России, Пакистана и Афганистана.



Представители Узбекистана, Казахстана, России и Пакистана приступили к обсуждению с временным правительством Афганистана проекта строительства Трансафганской железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар", сообщила пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари".



Трехсторонние (Узбекистан, Афганистан, Пакистан) и многосторонние (Россия, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан) переговоры с участием представителей министерств и ведомств этих стран по проектированию и строительству этой железнодорожной линии прошли в Ташкенте.



По итогам встреч стороны договорились в ближайшее время изучить варианты железнодорожной линии на месте, регулярно проводить заседания рабочих групп и привлекать к проекту международные финансовые институты после разработки предварительного технико-экономического обоснования, говорится в сообщении.



Стороны отметили важность проекта в укреплении добрососедских связей, развитии межрегионального сотрудничества в области международных транспортных коммуникаций и торговых связей, а также углублении сотрудничества в различных отраслях экономики, добавили в пресс-службе.



Ранее МИД Узбекистана сообщал, что новые власти Афганистана готовы в кратчайшие сроки приступить к реализации совместных с Узбекистаном инфраструктурных проектов в стране, в частности, строительства железной дороги "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар". Начало строительства нового трансафганского железнодорожного коридора связано с международным признанием новых властей Афганистана и открытием международного финансирования.



В начале февраля Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали "дорожную карту" по строительству данной железной дороги. Проект планировалось подготовить в мае, а начать строительство дороги - уже в сентябре. По расчетам участников проекта предварительной стоимостью около 5 млрд долларов, новый транспортный коридор транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.