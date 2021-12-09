Дворкович и Чубайс уверяют, что в "Роснано" не все разворовано

14:48 10.12.2021

Дворкович назвал причину проблем "Роснано"



Аркадий Дворкович считает, что главная проблема "Роснано" - в дорогих кредитах



Проблемы "Роснано", по мнению Аркадия Дворковича, который несколько лет возглавлял совет директоров компании, связаны с тем, что ее венчурные инвестиции финансировались за счет дорогих кредитов. Эти трудности временные, уверен он



Финансовые проблемы "Роснано" - следствие использовавшейся в компании модели финансирования, в рамках которой венчурные инвестиции осуществлялись за счет кредитов, заявил в интервью телеканалу РБК председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, в 2015–2021 годах возглавлявший совет директоров госкомпании.



"Отрицательный баланс компании во многом является только следствием модели финансирования, где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих. И процентные выплаты по этим банковским кредитам, особенно в кризисные годы, сразу после 2014 года например, были запредельными", - подчеркнул Дворкович. По его словам, к другой модели финансирования Минфин был не готов. "Это не критика. Это опять восприятие этой системы. Для нормального финансирования этих инновационных проектов, венчурных проектов, нужны были вложения в капитал, а не кредиты. И тогда все бы нормально сработало", - объяснил он.



Дворкович отметил, что какие-то проекты все равно были бы неудачными, но "в целом портфель был бы положительный, никакой дыры бы в балансе не было".



"Роснано" "в целом принесло огромную пользу, в том числе заплатив нашим госбанкам, которые затем выплачивали дивиденды государству, но баланс "Роснано" из-за этого отрицательный", добавил экс-глава совета директоров госкомпании. Он положительно оценил эффект от работы "Роснано", "особенно с учетом уплаченных налогов, созданных рабочих мест".



"Думаю, что вот эти вот сложности, связанные с облигациями и с общим отношением к "Роснано" как к каким-то потерянным деньгам, временные. Потому что все увидят, что в целом портфель принес успех", - заявил Дворкович.



19 ноября "Роснано" объявило, что провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, на которой обсудило "возможные сценарии реструктуризации [долга] в интересах кредиторов". Компания констатировала, что ее "накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок". В тот же день Мосбиржа по предписанию ЦБ остановила торги всеми девятью выпусками облигаций "Роснано" на общую сумму 71,58 млрд руб. ЦБ объяснил, что торги были приостановлены для предотвращения возможности инсайдерской торговли с учетом встречи "Роснано" с узким кругом держателей долга. Уже 22 ноября торги бондами "Роснано" возобновились - в тот день они падали до уровня 70% от номинала.



По состоянию на середину 2021 года обязательства "Роснано" по банковским кредитам составляли 76,4 млрд руб. Крупнейшими кредиторами компании были Совкомбанк (38 млрд руб.), банк "Санкт-Петербург" (16,5 млрд руб.) и Промсвязьбанк (16 млрд руб.). По облигационным займам выпуски на общую сумму 31,4 млрд руб. защищены гарантиями Минфина (речь идет о выплате номинала долга без учета купона), облигационные выпуски на 40,18 млрд руб. защиты не имеют. Около четверти не защищенного госгарантиями облигационного долга держит опорный для оборонного сектора Промсвязьбанк.



1 декабря "Роснано" выплатило купон и погасило один из облигационных выпусков, не покрытых госгарантиями, на 4,5 млрд руб. При этом помощью ВЭБ.РФ, который управляет "Роснано" с прошлого года, компания не пользовалась, заявил 9 декабря глава ВЭБа Игорь Шувалов.



На конец 2020 года инвестиционный портфель "Роснано" включал 51 проект, в который госкомпания вложила 133,5 млрд руб. Поступления от них составили 11,1 млрд руб., что почти вдвое выше показателя 2019 года (6,5 млрд руб.).



Авторы

Элина Тихонова,

Георгий Перемитин