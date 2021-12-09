Дурная "цифра". Хаос или коммерциализация государства? - Данияр Ашимбаев

14:50 10.12.2021

Хаос или коммерциализация государства?

Идея с использованием собственных пенсионных средств для покупки жилья, честно говоря, мне изначально не очень понравилась.



Во-первых, пенсионные средства по логике должны накапливаться на будущую пенсию.



Во-вторых, это выглядело как своего рода "взяткой" части населения: правительство и квазигос постоянно залезают за деньгами в ЕНПФ, а если людям дать возможность делать то же самое, то они меньше будут критиковать предыдущих. Круговая порука, так сказать.



А в-третьих, средства ЕНПФ логичным путем полились бы (и полились) на счета застройщиков, надувая ценовой пузырь и провоцируя, в частности, тот произвол с безумной застройкой Алматы.



И это на фоне множества программ по льготной ипотеке.



Цель, конечно, благая - улучшение жилищных условий населения. Но мы уже проходили жилищный пузырь с его долевыми, ипотечными и иными компонентами, а заодно и бесконтрольным строительством. Извлекли уроки? Нет.



Ситуация повторилась.



Правовые, социальные и экономические риски толком просчитаны не были.



У нас есть экономический блок АП, МНЭ, Минфин, АСПИР и Нацбанк. Но взаимодействия как не было, так и нет.



Возникает инициатива главы государства о повышении минимальной зарплаты. Но ресурсов для ее повышения нет. Привязки к росту МЗП социальных платежей тоже нет. Получается, что растет только показатель, который с нового года приведет к увеличению налогов, особенно для ИП, которые платят "по минималке", а заодно какой-то умник заложил этот рост в расчет средств, которые населения может снимать с ЕНПФ. А последнее - напомню - подавалось как долгосрочный проект со стабильными условиями. Выяснилось, что не пахнет не только стабильностью, но и толком расчетов никто не сделал и не обсудил ситуацию с другими ведомствами.



Возможно, было принято решение о тихом сворачивании пенсионно-строительного проекта для снижения перегрева рынка (так же, как до этого сократили число ипотечных программ). Но толково просчитать никто не смог или не захотел.



Это, естественно, вызвало негодование тех, кто собирался извлечь пенсионные средства в следующем году. Но не только покупателей жилья, но и операторов программ и строительного лобби, которое основательно проникло во все сферы жизни, включая здравоохранение, образование и туризм.



Не стоит забывать и об огромном прослойке профессиональных рантье, которые являются основными покупателями первичного жилья для последующей сдачи в аренду и которые серьезно влияют на ценовую ситуацию на рынке.



Так что ситуацию нельзя трактовать однозначно. И за инициативой, и за ее постепенной отменой стояли ведомственные и отраслевые интересы.



Интересна очередная волна перекидывания ответственности между ЕНПФ, МТСЗН и другими, которую опять пришлось разруливать главе государства.



Остальные от ответственности аккуратно увернулись.



И это на фоне инициативы по фискальному статусу онлайн-платежей. Пока вопрос рассматривался в госорганах или парламенте, никто не рвался вынести его на публичное обсуждение. Потом нормы вступают в силу и выясняется, что никто не удосужился подготовить информационную кампанию, что тут же породило волну слухов и отток средств из банков.



Возникает логический вопрос: это общий политико-управленческий хаос и безответственность или, как логично предположили некоторые коллеги, кампания по борьбе с одним конкретным банком?



Здесь возникает постоянная проблема скрытого во многих политических решениях финансового интереса.



Кредитная амнистия? Поскольку государство не может (и не должно) заставить банки списать долги (хотя бы основный, по процентам можно дискутировать), то погашение задолженности идет за счет бюджета. Вкладчик доволен, банк доволен (причем конкретный), государство пиар сделало и тоже довольно. Недовольны те, кто самостоятельно берет кредиты и самостоятельно их оплачивает - без митингов и нытья. А заодно порождается "условный рефлекс": если долго кричать, то можно добиться новой волны "амнистии". Да и банку удобнее, когда проблемы и риски неплатежей снимаются бюджетом.



Это как в ситуации со Сбером и Еговом. Модернизация электронного правительства возможно и нужна, хотя я бы поспорил с тезисом об объединении всех информационных систем в одну, что по факту облегчит "корректировку" или "левый" доступ к данным.



Но общество узнало о необходимости модернизации не после проведенного аудита, выявления проблем и объявления алгоритма их решения, а после подписания меморандума со Сбербанком, что принципиально меняет восприятие всей ситуации и возможно изначально определило логику этой самой модернизации и "платформенного принципа".



Поэтому и вопрос фискального статуса онлайн-переводов, ипотечного кредитования, списания долгов, доступа к своим пенсионным накоплениям или иной другой не относится к категории отношений "государство-население", а скорее к системе "бизнес-государство".