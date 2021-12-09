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|От-ДУПЛИ-лись. Певица Лола Юлдашева высмеяла тюбетеечную новацию УзбМинкультуры
15:03 10.12.2021
Певица Лола Юлдашева высмеяла идею министра культуры об обязательном ношении тюбетеек. Она предложила Назарбекову более модный вариант
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Популярная певица Лола Юлдашева прокомментировала инициативу министра культуры Узбекистана и по совместительству известного певца Озодбека Назарбекова о введении обязательного ношения в Минкульте тюбетейки, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
"Чо по головным уборам? В Министерстве культуры Узбекистана вряд ли бы оценили, но как по мне, отменный способ скрыть немытую голову, не уложенные волосы, седину ну или залысину. Тащусь от модных тенденций 2021", – с иронией отметила певица в своем Инстаграм–аккаунте, разместив свое фото в балаклаве.
В целом, заметим, что министр культуры получил массу критики после своего высказывания. Пока неизвестно, отказался ли он от своей идеи или продолжает внедрять ее с упорством, достойным лучшего применения.
Пользователи в соцсетях назвали предложение министра, как минимум, неадекватным, и предложили Назарбекову носить шапочку из фольги, чтобы она помогала ему генерировать умные мысли для развития культуры.
Многие писали, что Министерство культуры после этого высказывания можно было и закрыть, ведь этими словами Назарбеков показал уровень некомпетентности всей этой структуры.