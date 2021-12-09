От-ДУПЛИ-лись. Певица Лола Юлдашева высмеяла тюбетеечную новацию УзбМинкультуры

15:03 10.12.2021

Певица Лола Юлдашева высмеяла идею министра культуры об обязательном ношении тюбетеек. Она предложила Назарбекову более модный вариант



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Популярная певица Лола Юлдашева прокомментировала инициативу министра культуры Узбекистана и по совместительству известного певца Озодбека Назарбекова о введении обязательного ношения в Минкульте тюбетейки, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



