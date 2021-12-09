Аллею Памяти медиков, погибших от COVID-19, создадут в Ташкенте

15:35 10.12.2021

В Ташкенте будет заложена аллея Памяти медиков, погибших от COVID-19. На первом этапе будет посажено 61 дерево: чинары, карагачи и акации.



В Ташкенте стартует акция в честь медиков, отдавших жизни в борьбе с пандемией, сообщила пресс-служба столичного хокимията.



В 10:00 утра 11 декабря в сквере у входа в парк Победы начнется закладка аллеи Памяти.



На первом этапе будет посажено 61 дерево: чинары, карагачи и акации.



Организаторы акции - Ассоциация ландшафтного искусства Узбекистана совместно с хокимиятом Алмазарского района - пригласили ташкентцев принять участие в посадке деревьев и оказать спонсорскую поддержку проекту.