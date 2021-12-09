 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
20:04 10.12.2021

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сочтя убедительными гарантии его безопасности, предоставленные Вашингтоном. Об этом говорится в опубликованном в пятницу решении суда.

Теперь дело будет возвращено в суд первой инстанции - Вестминстерский магистратский суд, который ранее постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства.

В документе также оговаривается, что основатель WikiLeaks должен оставаться под стражей.

"[Апелляционный] суд отверг разного рода критику представителей Ассанжа по поводу заверений, которые дала прокуратура США, и пришел к выводу, что они достаточны для того, чтобы снять обеспокоенность [по поводу угрозы самоубийства Ассанжа], которая легла в основу решения окружного судьи. По этой причине суд принял решение удовлетворить апелляцию и постановил передать дело обратно в магистратский суд, чтобы судья направила дело на рассмотрение министра [внутренних дел Великобритании Прити Пател], которая должна решить, должен ли Ассанж быть экстрадирован в США", - говорится в решении суда, зачитанном лордом-судьей Тимоти Холройдом.

В начале января Вестминстерский магистратский суд постановил, что выдача основателя WikiLeaks американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме.

Об американских гарантиях

Американская сторона подала апелляцию на это решение, предоставив четыре гарантии, которые, по мнению Вашингтона, могут склонить британский суд в его сторону в деле об экстрадиции Ассанжа.

Так, Вашингтон гарантировал, что к основателю WikiLeaks не будут применены специальные административные меры, которые ограничили бы посещения его в пенитенциарном заведении и общение с другими заключенными. Ассанж также не будет помещен в исправительную тюрьму максимально строго режима исполнения наказаний Флоренс в штате Колорадо, если только после выдачи в США он не совершит дополнительно чего-то такого, что потребует подобных мер, ему будет оказываться клиническая и психологическая помощь.

К тому же американская сторона обещала, что в случае обвинительного приговора Ассанж получит возможность отбывать тюремный срок на родине в Австралии.

Реакция сторонников WikiLeaks

Невеста Ассанжа Стелла Моррис обещала оспорить этот вердикт. "Мы подадим апелляцию на это решение как можно раньше, - приводит ее слова телеканал Sky News. - Как может быть справедливым, как может быть правильным, как может быть возможным экстрадировать Ассанжа в ту самую страну, которая организовывала заговор с целью его убийства". Моррис назвала решение британского суда "опасным и ничем не обоснованным", а также "грубой судебной ошибкой".

Единственная инстанция, куда теперь может обратиться защита австралийца, - Верховный суд Великобритании. Однако для этого адвокатам Ассанжа требуется разрешение - со стороны Высокого суда Лондона или самого Верховного суда.

На практике это означает, что суд может отказаться рассматривать апелляцию, если сочтет, что для этого нет достаточных оснований.

У здания суда в центре Лондона собрались около 100 сторонников Ассанжа, которые вышли выразить поддержку австралийцу, передает корреспондент ТАСС с места событий. Протестующие требуют немедленно снять все обвинения с журналиста и отпустить его на свободу. Демонстранты, скандирующие лозунги "Свободу Ассанжу" и "Руки прочь", развернули десяток баннеров, на которых написано: "Не выдавайте Ассанжа", "Журналистика не преступление", "Положите конец дьявольской жестокости по отношению к Ассанжу". Один из протестующих пришел к суду в черном балахоне с капюшоном и с косой, символизирующей образ смерти, и с плакатом "Покойся с миром, британское правосудие: 1215−2021". Некоторые проезжающие мимо суда автомобили приветствуют сторонников Ассанжа звуками клаксонов.

Одна из протестующих в беседе с корреспондентом ТАСС выразила мнение, что "сегодня на кону судьба журналистики". "Правительство США преследует журналистов, нарушает право на свободу слова. Ассанж не совершал преступлений. Позор тем, кто преследует его", - заявила сторонница основателя WikiLeaks. У здания суда также присутствуют представители правоохранительных органов, которые пока не проводят задержаний.

Источник - ТАСС
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