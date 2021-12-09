HRW призвала Ташкент освободить блогера Фозилходжу Арифходжаева

20:05 10.12.2021

Международная правозащитная организация "Хьюман Райтс Вотч" (Human Rights Watch) призвала власти Узбекистана отменить "необоснованные обвинения", выдвинутые в отношении блогера Фозилходжи Арифходжаева, и немедленно освободить его из тюремного заключения.



Как говорится в опубликованном 9 декабря заявлении организации, "из-за безобидного" поста Арифходжаева в социальных сетях его обвинили в том, что он посягнул на общественную безопасность. Сейчас ему грозит восьмилетнее тюремное заключение.



Фозилходжа Арифходжаев был арестован 28 июня 2021 года по обвинению в "мелком хулиганстве". Все произошло после словесной перепалки блогера с провластным бл огером Аброром Абдуазимовым, которого он назвал "двуличным". Спустя день после конфликта Фозилходжу Арифходжаева вызвали в органы внутренних дел, обвинили в мелком хулиганстве, забрали мобильный телефон и задержали. В тот же день суд назначил блогеру административный арест в 15 суток.



Как сообщает "Хьюман Райтс Вотч", вместо того, чтобы освободить блогера, сотрудники правоохранительных органов возбудили против него уголовное дело за "распространение в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или Интернете материалов, представляющих угрозу общественному порядку или безопасности".



Члены семьи Арифходжаева говорят, что во время содержания в изоляторе он подвергался жестокому обращению и ему не оказали необходимую медицинскую помощь.



"Возбужденное в отношении Фозилходжи Арифходжаева уголовное дело кажется абсолютно необоснованным и поэтому власти Узбекистана должны немедленно освободить его из заключения", – говорит старший исследователь HRW по Центральной Азии Мира Риттман.



Как сообщает издание "Форум-18", во время отбывания 15-дневного административного ареста сотрудники милиции насильно побрили бороду блогеру, содержали его в изоляторе и не позволяли принять душ и сменить одежду.



"Когда блогер потребовал встречи со своим адвокатом, сотрудники милиции оскорбили его и пригрозили ему длительным арестом", – пишет издание.



HRW утверждает, что арест блогера Фозилходжи Арифходжаева является произвольным и противозаконным. Организация призвала правительство Узбекистана немедленно освободить Арифходжаева, обеспечить ему соответствующую медицинскую помощь и проверить сообщения о жестоком обращении и применении пыток в отношении блогера.



"Не трудно понять, что дело Арифходжаева никак не связано с угрозой общественной безопасности, и на самом деле, это дело связано с желанием узбекских властей заглушить голос критика правительства", – сказала старший исследователь HRW по Центральной Азии Мира Риттман.