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Нефть испугалась угрозы дефолтов в Китае и штамма "Омикрон"
21:32 10.12.2021

Нефть испугалась угрозы дефолтов в Китае и штамма "Омикрон"

Игорь Галактионов

Обзор по ситуации на рынке нефти от эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".

Активное восстановление нефтяных цен в начале декабря к четвергу, 9 декабря, приостановилось на фоне растущей тревожности рынков, и нефтяным фьючерсам так и не удалось закрепиться на уровне выше $75 за баррель Brent. Риски распространения нового "Омикрон"-штамма, которое грозит непредсказуемыми последствиями для эпидемиологической обстановки и, как следствие, экономической ситуации в мире, остается темой номер один для участников рынка. И несмотря на то, что в начале недели медиками из Африки были представлены оценки о том, что заболевшие "Омикроном" в большинстве своем легко переносят болезнь, а главный инфекционист США Энтони Фаучи в своем интервью CNN подтвердил эти данные, на текущий момент эпидемиологическая ситуация остается сложной во многих странах, сохраняя и риски введения новых локдаунов.

Наиболее всего эти угрозы актуальны сейчас для Европы. В Великобритании 9 декабря в очередной раз были усилены меры социальных ограничений. Более того, стало известно, что целый ряд европейских стран рассматривает разные варианты ограничительных мер, которые могут быть введены в этих странах на время рождественских каникул. Все эти риски давят на рынок нефти - очередные локдауны могут сказаться на мировом уровне потребления топлива.

Дополнительным поводом для начала распродаж на нефтяном рынке стало снижение международным рейтинговым агентством Fitch рейтинга китайских застройщиков Evergrande и Kaisa. Рейтинг данных застройщиков был снижен до RD (ограниченный дефолт), поскольку, по заявлению агентства, они объявили дефолт по офшорным бондам.

Риски банкротства крупнейших застройщиков Китая уже не первый месяц грозят экономике КНР столкнуться на строительном рынке с "эффектом домино" и нависают "дамокловым мечом" над мировыми фондовыми рынками. Потенциальная угроза замедления второй по величине в мире экономики Китая, одновременно являющейся вторым крупнейшим потребителем нефти, может пагубно отразиться на уровне спроса.

Именно эти риски спровоцировали игроков 9 декабря начать сокращать рисковые позиции. В результате фьючерсы на нефть марки Brent потеряли за время торговой сессии почти 2%, снизившись в цене ниже психологически важной отметки в $75 за баррель. Полагаем, что потенциал отскока уже отыгран и далее рынок будет находиться преимущественно в боковике для того, чтобы дождаться обновленных прогнозов по спросу на 2022 год от МЭА и ОПЕК, которые выйдут в свет на следующей неделе.

Напомним, что ранее, еще до появления новостей о распространении "Омикрон"-штамма, консенсус-прогноз на 2022 год уже демонстрировал оценки, что рынок перейдет в состояние профицита, а цены на нефть будут снижаться. Сейчас главный вопрос заключается в том, какими темпами будет происходить эта коррекция. Не исключено, что в случае появления позитивных новостей стоимость нефти еще может продемонстрировать кратковременный скачок на уровень $80 за баррель, однако говорить об устойчивости таких уровней не приходится.

Минэнерго США уже представило свой обновленный прогноз на 2022 год. Переоценив риски "Омикрон"-штамма, агентство в своем декабрьском Short-Term Energy Outlook (STEO) понизило прогноз по ценам на Brent на следующие полгода. Так, декабрьская оценка была снижена сразу на $10, с $81 до $71 за баррель. Как ожидает агентство, в I квартале 2022 года цена составит $73 за баррель, а в среднем за весь 2022 год - $70,05 за баррель. Поскольку прогнозные цены практически идентичны ценам 2021 года - $70,05 против $70,6, - то если эти ожидания оправдаются, нефтяники могут показать еще один рекордный год по прибыли.

Источник - REGNUM
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