Львовский укроблсовет проголосовал за переименование России в Московию

00:40 11.12.2021

Львовские депутаты проголосовали за переименование России в Московию



10 декабря 2021: Алексей Дегтярев

Парламентарии Львовского облсовета проголосовали за обращение в Раду и к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием переименовать Российскую Федерацию в "Московию".



Незадолго до голосования в совете один из депутатов назвал предложение "документальным", после чего в зале засмеялись, но спикер совета Ирина Гримак поддержала парламентария, передает ТАСС.



За предложение высказались 59 депутатов, всего в совете числится 84 члена.



В обращении депутаты требуют "восстановить историческую справедливость" и применять название "Московия" вместо названий "Россия" или "Российская Федерация" на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в СМИ на Украине.



"В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название "московиты", – отмечается в документе.



Инициативу предложила фракция "Самопомощь". Теперь обращение планируется передать президенту и в Раду.



Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Российская Федерация является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО.



В сентябре украинский журналист Дмитрий Гордон предлагал переименовать Украину в "Россию-1", а Российскую Федерацию называть "Россией-2". Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: "Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации".