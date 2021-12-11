Офшоры пухнут от нефтедолларов "друзей Путина", - Мария Безчастная

07:39 11.12.2021

Офшоры пухнут от нефтедолларов "друзей Путина"

Отток капитала из России стал рекордным за последние семь лет

Мария Безчастная



11.12.21



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Андрей Бунич



Чистый отток капитала из России за январь-ноябрь 2021 года составил 73,9 миллиардов долларов, что в полтора раза выше показателя прошлого года, когда он находился на уровне 48,9 млрд. долл. По оценкам Банка России, страну покинуло две трети всей валютой прибыли, которую заработала экономика за этот период (111,4 млрд. долл.) Этот показатель стал рекордным за последние семь лет и был достигнут во многом благодаря выросшей выручке экспортеров на фоне роста мировых цен на сырье.



"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора выросло в 1,5 раза в результате операций прочих секторов по приобретению иностранных активов преимущественно в форме прямых инвестиций", - говорится в отчете ЦБ.



Почти половину этой суммы обеспечивают операции крупного бизнеса, который выводит деньги в виде прямых инвестиций в капитал офшорных структур на Кипре и других популярных юрисдикциях. Подключились к процессу и физические лица, которые в последние несколько лет активно занялись инвестированием. За три квартала 2021 года россияне вложили 616 млрд. рублей в покупку иностранных акций, а накопленным итогом с начала 2020-го - 1,09 триллиона, что в 12 раз больше, чем за предыдущие два года (90 млрд. рублей).



"Если сравнить частный отток с приростом рублевой денежной массы, то инвесторы больше половины средств, заработанных в России, вкладывают в иностранные активы", - считает управляющий директор УК "Агидель" Виктор Тунев.



Валюту покупает и само государство в рамках бюджетного правила. Согласно закону о бюджете, в 2022−24 гг Минфин планирует отправить в Фонд национального благосостояния (ФНБ) еще 112 млрд долларов. Предположительно, столько составят нефтегазовые доходы казны от цены барреля выше планки отсечения (43 доллара за баррель).



Кандидат экономических наук, глава "Союза предпринимателей и арендаторов России" Андрей Бунич считает, что административными методами с оттоком капитала бороться не имеет смысла. По мнению экономиста, проблема в том, что в самой стране деньги некуда вкладывать и, так как они не находят применение, компании и предприниматели предпочитают выводить их за границу "от греха подальше". Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо улучшать инвестиционный климат в стране, но несмотря на многочисленные разговоры, реальных шагов для этого не предпринимается.



- Если учесть, что в декабре отток капитала обычно ускоряется, не удивлюсь, если к концу года мы выйдем к рекордным показателям и под сто миллиардов долларов, - говорит Андрей Бунич. - Цены на нефть в этом году выше, выручки больше, а если больше денег пришло, больше и уйдет. Эта система как в детской задачке - сколько воды в бассейн вливается, столько и выливается. Хотя даже несмотря на это, отток капитала в этом году выше средней величины. Если брать сопоставимый уровень конъюнктуры, мы увидим увеличение.



"СП": - С чем это связано?



- Прежде всего, с неэффективностью экономической политики в России. По сути, инвесторам просто некуда вкладывать средства. Все кругом монополизировано. Определенные вложения делаются, но только узким кругом и крупнейшими компаниями, а особого развития не происходит. Экономика находится в стагнации, и было бы странно, если бы на этом фоне кто-то начал активно инвестировать. Эти средства не находят применения внутри страны.



Нужно учитывать и общую геополитическую обстановку, которая не способствует инвестициям. Внутренний инвестиционный климат, о котором уже устали говорить, тоже весьма странный, потому что с ним особенно никто не работает.



Институциональные условия, геополитические условия, неэффективность экономической политики и отсутствие перспектив приводят к тому, что инвесторы не чувствуют, что можно надолго вкладывать деньги. На поддержание того, что работает, выделяются текущие инвестиции, которые носят вспомогательный характер. То, что приносит доход, естественно, поддерживается. Не случайно основная масса инвестиций у нас совершается действующими предприятиями, которые сами себя и финансируют. Это тоже не совсем нормально, но других вариантов у них нет, финансовый рынок слабый. Из-за этого трудно начать новое дело, барьер входа очень высокий и вкладывать деньги в новые проекты трудно.



Получается, что созданы все условия для того, чтобы деньги уходили из страны. При нормальной экономической политике они оставались бы здесь. Если бы потенциальные инвесторы видели, что страна будет развиваться, что все виды бизнеса будут востребованы, деньги стремились бы в Россию. В мире сейчас денег полно, их буквально некуда девать, в развитых странах отрицательные ставки. При нормальной экономической политике у нас не только собственные деньги оставались бы в стране, но еще бы и хлынули деньги из-за границы. Те страны, которые предоставят возможность для проявления инициативы и предпринимательства, и выиграют в этих условиях. Но у нас происходит обратный процесс - даже в условиях огромного переизбытка денег на мировом рынке, они продолжают от нас уходить. Это совершенно ненормальная ситуация, и в нынешних условиях, когда деньги в мире не являются дефицитным ресурсом, отток капитала выглядит еще более дико.



"СП": - Но у нас рост инвестиций является одной из целей стратегического развития до 2030 года. Регулярно проводятся инвестиционные форумы, много говорится о снижении административного давления. Все это не приносит результат?



- Это просто разговоры. У нас любят проводить форумы, потому что для определенных людей это приятное времяпрепровождение за казенный счет. На любую тему у нас может быть по десять форумов. Но это не имеет отношения к общему инвестиционному процессу, который проявляется в цифрах. Все эти списки и регуляторные гильотины никому не нужны, если деньги не остаются в стране. Интегральным показателем является именно счет движения капитала. Если он положительный и в страну идут денежные потоки, значит, все в порядке.



Можно провести аналогию с анализом потребления. В нем есть подход ориентироваться на опросы и мнения потребителей. Но Пол Самуэльсон доказал, что это бессмысленно, потому что их мнение ничего не значит. Появилась теория выявленных предпочтений, которая заключается в том, что нужно учитывать только то, где люди реально заплатили деньги. И по реальным тратам делать выводы о потреблении, потому что то, что люди говорят или хотят, к делу не пришьешь.



Тот же принцип подходит и к рынку капиталу. Все эти рейтинги и "говорильня" к делу не пришивается. Нужно смотреть, как инвесторы проголосовали деньгами. Если деньги постоянно уходят, понятно, что причины очень глубокие.



"СП": - Но раз так обстоят дела, почему не поставить административные барьеры для вывода капитала?



- Я бы не стал трактовать процесс вывода капитала исключительно злой волей людей, которые выводят деньги. Ну не может быть такая злая воля, что 15 лет подряд деньги только выводятся из страны. Мы открыли счет движение капитала в 2005 году, и в 2006-2007 годах у нас был приток денег в страну. Но уже в 2008 году, когда разразился мировой финансово-экономический кризис, отток капитала превысил весь приток 2006−2007 годов. И с тех пор вот уже 13 лет у нас сплошной минус, который бывает меньше или больше в зависимости от того, сколько денег пришло в страну.



Это нельзя списать на злой умысел отдельных лиц. Это устойчивая тенденция неверия в возможность применения этих денег внутри страны. Политика, которая декларируется властями, не убеждает инвесторов. Люди не верят в применимость этих средств внутри России, и пока ситуация не изменится, так и будет продолжаться.