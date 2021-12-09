Акбар Ташкулов - новый ректор Ташгосюрунивера

09:25 11.12.2021

Акбар Ташкулов назначен ректором ТГЮУ

Ректором Ташкентского государственного юридического университета назначен Акбар Ташкулов, накануне покинувший должность замминистра юстиции.



Постановлением правительства от 10 декабря Акбар Джурабаевич Ташкулов назначен ректором Ташкентского государственного юридического университета, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.



Ранее сообщалось, что он покинул пост заместителя министра юстиции Узбекистана.



Акбар Ташкулов родился в 1971 году в Джизакском районе Джизакской области. По специальности - юрист, советник юстиции первой степени.



Пост заместителя министра юстиции занимал с 2017 года, до этого работал на различных должностях в системе Минюста. В 2015 году был награжден почетным званием "Заслуженный юрист Республики Узбекистан".



До назначения обязанности ректора ТГЮУ исполнял Исломбек Рустамбеков