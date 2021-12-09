 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Проблема Тайваня вновь поставила США и КНР на порог большой войны, - Р.Абдуллин
09:28 11.12.2021

Вашингтон пообещал не дать Пекину забрать остров силой

К американо-китайским трениям, спровоцированным политическим бойкотом со стороны США зимних Олимпийских игр в Пекине, прибавился еще один конфликтогенный фактор. Повод старый - Тайвань, считающий себя самостоятельным государством - Китайской республикой. Для КНР Тайваньский остров - такая же часть страны, как и материковые провинции. И Пекин не упускает случая продемонстрировать готовность отстаивать то, что считает своим.

Вашингтон пообещал не дать Пекину забрать остров силой
ФОТО: AP
По меньшей мере, 13 боевых самолетов ВВС КНР были направлены сегодня в сторону Тайваня. Цель - предупреждение возможного приближения американских сил. Такая активность Пекина не случайна: советник президента США по безопасности Джейк Салливан на днях пообещал, что Китаю американцы никогда не позволят присоединить Тайвань.

Китайское государственное издание The Global Times - считай, сами власти КНР - в ответ предупредило, что американские войска, отправленные к острову, могут быть атакованы без предупреждения.

Атаковать есть чем. По данным The Global Times, среди 13 направленных к Тайваню самолетов было, как минимум, восемь истребителей (шесть J-16, два J-10), по меньшей мере, два бомбардировщика H-6, способных нести ядерные бомбы, два самолета-разведчика (Y-8 и KJ-500) и один противолодочный летательный аппарат.

Все они совершили "непродолжительное вторжение в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня", заявило министерство обороны КНР.

Тайвань, в свою очередь, требует, чтобы все самолеты, попадающие в зону охвата его ПВО, идентифицировали себя и заявляли о своих намерениях. Дело в том, что эта зона шире, чем мыслят ее себе в Пекине. Китайские же власти сознательно вторгаются в нее, демонстрируя свое "право сильного".

Помимо провокаций в адрес Тайваня, руководство КНР позволяет себе откровенные шпильки и в адрес Вашингтона. "Никто не верит, что у США есть истинное желание защитить Тайвань любой ценой, - пишет The Global Times. - ...США в основном оказывают военную поддержку Тайваню, продавая оружие. Этому оружию суждено быть уничтоженным Народно-освободительной армией Китая (НОАК) после воссоединения (острова с материком. – "М")".

США должны поощрять правительство Тайваня к дипломатии, считают в Пекине, а не к сепаратизму. Америка является давним союзником правителей Тайваня и юридически обязана предоставить острову оружие для самозащиты в соответствии с договорами, заключенными в 1970-х годах.

США намерены сдерживать Китай от применения силы против Тайваня

Официально США проводят политику "стратегической двусмысленности" в отношении острова, отказываясь говорить, что они будут делать в случае нападения Китая. Но Байден как-то сказал, что в случае нападения он направит войска США для защиты острова. Хотя его помощники позже настаивали, что президент оговорился.

В последние месяцы Китай угрожает острову демонстрацией силы в его воздушном пространстве, с участием десятков истребителей, бомбардировщиков и самолетов-шпионов. США, в свою очередь, создают новые союзы с державами в регионе, включая Индию, Австралию и Японию, чтобы уравновесить давление Пекина.

Китай также проводит дипломатические маневры: в пятницу Никарагуа объявила, что официально разорвет дипломатические отношения с Тайванем в пользу дружбы с Пекином. Этот шаг оставляет на острове всего 14 дипломатических союзников, большинство из которых - небольшие, в основном бедные страны западной части Тихого океана, Карибского бассейна и Латинской Америки.

Утрата официальных союзников еще больше ограничивает возможности тайваньского руководства совершать государственные визиты за границу и подпитывает надежды Пекина на то, что воссоединение с материком неизбежно.

РЕНАТ АБДУЛЛИН

Источник - mk.ru
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