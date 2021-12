США об Эрдогане - тяжело болен и скоро умрет. Передерутся ли после султана Анкара и Москва? - "СП"

09:34 11.12.2021

11 декабря 2021



В Турции тоже обсуждают транзит власти, который может состояться в течение года-полутора

Александр Ситников

Заокеанская аналитическая платформа War on the Rocks задалась вопросом, как изменится Турецкая Республика после политической или физической смерти ее нынешнего лидера. Поводом для размышления стал не только экономический кризис, но и якобы резкое ухудшение здоровья Эрдогана. Причем второе вызывает заметно больше дебатов, чем первое.



Председатель партии "Право" Рифат Сердароглу заявил, что "Эрдоган сильно сдал. Он даже неправильно читает то, что пишут его советники". В США тоже придерживаются такой же точки зрения, в частности рупор Госдепа Foreign Policy буквально в октябре сообщил: "Эрдоган может быть действительно уязвим до 2023 года, но ситуация не такая, как думает большинство людей. Есть признаки того, что он может быть слишком болен, чтобы баллотироваться на переизбрание".



Оказывается, в Турции все журналисты и политики озадачились транзитом власти и даже указывают на тех, кто скоро придет на смену "султану". В приемники Эрдогана записали начальника разведки Хакана Фидана, министра национальной обороны Хулуси Акара и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.



Они, скорее всего, продолжат политику младотурков. Впрочем, в Вашингтоне смотрят на министра национальной обороны Акара вполне лояльно. Так, в Пентагоне уверяют, что "это выглядит не так уж плохо. Для нас это звучит прагматично. Мы можем вести с ним дела".



Турецкие соцсети утверждают, что проблемы со здоровьем у Эрдогана начались в 2011 году, когда у него, согласно инсайдерской информации, диагностировали рак толстой кишки. Ему тогда якобы провели операцию и продлили политическую жизнь. Но сегодня, мол, тоже что-то идет не так. Есть вызвавшее большой резонанс видео, на котором Эрдоган испытывает сильные трудности с речью. Так говорит, как правило, либо очень пьяный, либо сильно посаженный на лекарства человек. Зачастую на официальных мероприятиях его поддерживает жена, он с трудом поднимается по лестнице. Ясное дело, чиновники опровергают эти "фейки" и рассказывают о чудесном здоровье своего босса.



Что касается электоральной поддержки, то сегодня за Эрдогана готовы проголосовать где-то 30% избирателей. Такие цифры сообщают, правда, социологические институты, за которыми торчат американские уши. А вот проправительственные СМИ утверждают, что более половины турок по-прежнему жаждут увидеть лидера тюркского мира главой государства.



Янки уже обсуждают, что будет дальше - после транзита власти. Политолог Хасим Текинес, эксперт War on the Rocks пишет: "При Эрдогане Турция принимала агрессивные военные инициативы, сотрудничала с радикальными или преступными группировками, делала дружественные предложения ревизионистским державам, таким как Россия и Китай, и дистанцировалась от западных институтов и ценностей. Тем не менее, было бы заблуждением приписывать все эти изменения только Эрдогану или его партии".



По его мнению, в США и ЕС есть ошибочное мнение, что новый лидер будет "поприятнее", чем старый "амбициозный султан". Дескать, в этом вопросе Госдеп и Белый дом смотрят на турецкую проблему упрощенно. Анкара после Эрдогана не станет моментально послушным союзником Штатов - слишком сильны в Новой Османии идеологические тренды. В этой стране число религиозных школ "имам-хатип" резко возросло, как и количество их выпускников. Если до Эрдогана их было где-то 63 тысячи, то сейчас - более миллиона.



В 2002 году с приходом к власти Исламской партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Эрдоган также увеличил финансирование Министерства образования в пять раз, и сегодня статья этих расходов считается одной из самых больших в бюджете Турции.



Турецкая журналистка Хенте Акерман, исполнительный директор международной программы "Фюллер-проекта", считает, что Эрдоган изначально ставил своей главной задачей формирование религиозного электората, преданного его новоосманской идеологии. И судя по всему, официальная Анкара может похвастаться достигнутыми успехами на этом поприще.



Параллельно за эти годы авторитет Соединенных Штатов упал ниже плинтуса в глазах простых турок. Многие из них, побывавшие в Америке, увидели воочию все признаки общественной деградации, несмотря на еще сохраняющийся достаточно высокий уровень жизни. Опиоидная эпидемия, ставка значительной части населения на халявные соцпособия, уличные войны между черной и белой общинами - все это привело к многополярности внешней политики Эрдогана.



"Первым фактором, который следует учитывать, является роль изменения глобальной динамики в том, чтобы побудить Анкару искать альтернативы своим традиционным союзникам и проводить более независимую внешнюю политику", - констатирует эксперт War on the Rocks. Другими словами, можно как угодно относиться к "султану", но он просто был вынужден искать другие пути развития своей страны.



Кроме того, Анкаре очень не понравилось, как Вашингтон повел себя на Ближнем Востоке, особенно на южных границах Турции, пишет, повторимся, бывший дипломат и политический противник Эрдогана на страницах американской военно-политической аналитической площадки WR.



Нет, Эрдоган отнюдь не жалел Асада. Напротив, он был удивлен неспособностью администрации Обамы "навести порядок" в Сирии. Дело в том, что, когда говорят о гражданской войне в САР, обходят стороной ее религиозную первопричину. Для турок - это классический шиитско-суннитский конфликт, в котором янки, как союзники, должны были стать на сторону турецких "братьев-единоверцев".



"В более широком плане нерешительная позиция НАТО по отношению к опасностям, которые Турция воспринимает со стороны Сирии, обострила чувство одиночества Анкары", - отмечает Хасим Текинес. Значит, ошибаются и те, кто думает, что Анкара отвернулась от Вашингтона в сторону Москвы и Пекина.



У Турции, без сомнения, имеется больше противоречий с Россией, чем с США, но Москва, скорее враждебная, чем дружественная, в отличие от Вашингтона более предсказуема. Эрдоган знает, что можно, что нельзя. С Обамой, Трампом и Байденом это правило не действует. Каждый гнет свою линию.



С учетом того энергетического бардака, который сейчас творится в ЕС, турки обязаны похвалить Эрдогана за газовые контракты с русскими. Можно и так сказать, что он успел подстелить энергетическую соломку, пусть и не в полном объеме. А если пошел бы на поводу у янки, которые были против "Южного" и "Турецкого" газопроводов, в стране случилась бы катастрофа.



Что касается военно-технического сотрудничества с Россией, то здесь, по мнению эксперта War on the Rocks, системы ПВО С-400 будут серьезно портить американо-турецкие отношения даже после Эрдогана. Дело в том, что и оппозиция, в лице близкой к США и второй по значимости политической Народно-республиканской партии (НРП), тоже поддерживает закупку "Триумфа".



Юнал Чевикез, бывший карьерный дипломат, который является помощником по внешней политике НРП, не только выступал за приобретение С-400, но и требует их немедленной активации. Кто, как не он, знает американские хотелки, одна из которых заключается в желании "командовать" турками строго в своих интересах.



Здесь не стоит вопрос "унизительно ли это, или нет?" Для Анкары куда важнее "опасно ли это, или нет?" Сейчас Вашингтон переключил основное внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион в своей конкуренции с Китаем, тогда как Брюсселю по большому счету, наплевать на Анкару с ее миграционными, экономическими и военными проблемами. Короче, каждая страна выживает сама, а все друзья-союзники из ЕС и НАТО делают все, чтобы переложить хотя бы часть своих проблем на кого-то другого.



"Уход Эрдогана после выборов 2023 года или в любое другое время нельзя считать само собой разумеющимся, - констатирует Хасим Текинес. - Но, что бы ни случилось, наблюдатели должны сохранять реалистичными свои ожидания относительно внешней политики Турции в среднесрочной перспективе". Иначе говоря, янки довели эту страну до состояния, когда после Эрдогана будет новый "эрдоган", пусть и с другой фамилией.