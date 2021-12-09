KEGOC в "зеленой" западне. КазЭнерго тупики, - Петр Своик

09:44 11.12.2021

Планы энергетического строительства имеются, а вот плана развития электроэнергетики так и нет. Почему?



Петр Своик, "Время", 9 декабря



Библейская мудрость "ничто не ново в этом мире, и все возвращается на круги своя" работает и в XXI веке: как раз производство и потребление электроэнергии в Казахстане вышли на советский уровень, и возникла подзабытая уже задача ежегодного ввода дополнительных мощнос­тей. Впрочем, античная мудрость насчет невозможности дважды войти в одну реку тоже актуальна: развивать электроэнергетику как раньше не получается.

Развивать как раньше - это ТЭЦ и ГРЭС на угле, использование которого ограничено обязательствами Казахстана по Парижскому соглашению. И еще это базовые ГЭС, тогда как мест для устройства серьезных плотин на казахстанских реках практически не осталось.

Как быть в таком случае, должен был показать "Энергетический баланс до 2035 года", разработку которого со ссылкой на возникновение дефицита к 2027 году президент поручил правительству еще в январе. KEGOC, как системный оператор, начал извещать нас о появлении серьезного дефицита энергомощностей уже в этом году - еще до начала зимы. Что касается "Энергетического баланса…", тот же KEGOC как ответственный за эту работу, говорят, получил какие-то презентационные наброски для внутреннего обдумывания, а когда и в какой официальный результат это выльется, неизвестно.

Зато известно, что будет делаться в ближайшие годы. Национальным проектом "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев" предусмотрен ввод 1400 МВт парогазовых установок (ПГУ) в Алматы, Алматинской, Туркестанской и Кызылординской областях, а также доведение мощностей ВИЭ с нынешних 2000 до 4000 МВт.

А еще, если заглянуть чуть дальше, имеется поручение президента довести к 2030 году долю выработки ВИЭ до 15 процентов. Так давайте мы сами, коль скоро KEGOC странно завис с исполнением президентского поручения, прикинем прос­тейший энергобаланс на конец десятилетия. А заодно проясним для себя и загадочную промашку системного оператора со сроками наступления дефицита, и его ступор с прояснением перспективы.

Обопремся на утвержденные Мин­энерго "Прогнозные балансы электрической энергии и мощности на 2021-2027 годы", по которым потреб­ление должно вырасти с 108,9 млрд кВт-ч в 2021 году до 126,5 кВт-ч в 2027-м. То есть рост округленно по три процента в год, как оно и было в предыдущие годы… если бы не майнинг. Но сориентируемся все-таки на минимум и получим, продлевая тенденцию, округленно 140 млрд кВт-ч потребления в 2030-м. Президентские 15 процентов в таком случае - это 21 млрд кВт-ч, которые давайте разделим между солнцем и ветром поровну.

Продолжительность пребывания солнца на небе для южных регионов Казахстана достигает 2500-3000 часов в год - соответственно, среднегодовой коэффициент использования установленной мощности солнечных панелей составляет порядка 30 процентов. Для ветровых турбин, если их удачно расположить на самых продуваемых участках, может получиться даже 40 процентов. Итого для выполнения президентского поручения по объему выработки необходимо будет построить солнечных электростанций на 4000 МВт и ветровых - на 3000 МВт.

Не обращаем пока внимания на совершенно головокружительные объемы "зеленого" строительства, обещающего утыкать весь наш юг ветряками и панелями, смот­рим только на балансы. По ним получается, что в середине летнего дня системный оператор будет иметь дополнительно 7000 МВт альтернативной генерации, при том что рост собственно генерации к 2030 году составит…

Опять смотрим "Прогнозные балансы…": максимум на этот год показан величиной 16 146 МВт, на уровне 2027 года - 19 206 МВт. Рост чуть более чем на те же три процента, или по 510 МВт в среднем за год. Учитывая еще и запланированный вывод изношенных мощностей, закладываем на уровне 2030 года необходимость ввода как минимум 4700 "свежих" мегаватт.

4700 минус 7000 - получаем минус 2300 МВт. На такую величину системному оператору придется "притормаживать" те же экибастузские ГРЭС, чтобы в солнечный полдень заталкивать в энергосистему "зеленую" выработку. Но это только до захода солнышка, тогда как вечером, когда в энергосистеме как раз и наступит пик, от "зеленой" генерации останется только ветер, хорошо если процентов на 60-70. Считаем: вечерний максимум-2030 вырастет на 4700 МВт, но из 7000 МВт воздвигнутых к тому времени ВИЭ системный оператор сможет получить хорошо если 2000 МВт. На 2700 МВт как минимум потребуется дублирование - те самые 1400 МВт ПГУ к 2025 году придется еще раз удваивать. Либо вызывать сюда Илона Маска и заставлять степь аккумуляторными батареями с конвертерами.

Откуда на все это найдется газ, как быть с парижскими квотами, в какие капвложения и тарифы выльется, пока не заморачиваемся, продолжаем смотреть только на энергобалансы. Но теперь не знойного июля, а, допустим, метельного февраля, когда даже на юге солнышка на небе может не быть несколько дней подряд, а ветряки запросто облепит превращающимся в лед мокрым снегом. И это не на несколько часов, тут уже никакой Маск не выручит.

Выходит, чтобы не допустить энергетического джута в совершенно обычных для Казахстана климатических условиях, придется параллельно 7000 МВт ВИЭ воздвигать еще маневренные газовые электростанции, по крайней мере, на две трети этой мощности. Из расчета, что летом они будут запускаться на несколько часов, а зимой - молотить неделями.

Теперь, продолжая не обращать внимания на совершенно космические затраты при таком варианте развития, оценим ситуацию глазами системного оператора. Отсутствие маневренной мощности - традиционная проблема казахстанской энергетики, усугубленная к тому же суверенизацией. ТЭЦ работают по отопительным графикам, ГЭС - по речным, ГРЭС изначально создавались для работы в базовой части суточного графика. А быстро запускаемых газотурбинных установок отродясь не было, нет и сейчас. Точнее, несколько газотурбинных электростанций на попутном газе при нефтяных месторождениях появились, но все они на западе, который связи с основной энергосистемой Казахстана не имеет.

Пока ВИЭ не так много и есть небольшой резерв мощностей, с регулированием как-то справляются, хотя проблема уже сейчас берет за горло. Но стоит продвинуться на "зеленом" пути хотя бы до наметок 2025 года… Мало того, что придется срочно строить газовые электростанции, где-то искать для них топливо и как-то оправдывать не снижение, а наращивание выбросов, предстоит еще и заставлять ГРЭС подстраивать нагрузку громадных энергоблоков под движение солнца и облаков по небу. А это губительно для техники, экономики и диспетчерских нервов.

Нет, для сглаживания прерывистой "зеленой" выработки имеются и другие решения. Например, нарабатывать, пока жарит солнце, водород, а потом сжигать его для покрытия вечерних пиков. А то и вовсе запасать экологически чистое топ­ливо на зиму, резервируя январские морозы и февральские бураны. Продвинутая энергетическая мысль выдвигает и такие концепты, хотя здесь даже технические решения не отработаны, не говоря уже о стоимости.

Короче, элементарные прикидки энергобаланса показывают: "зеленый" путь - это тупик. Немудрено, что с таким результатом боязно выходить к начальству. Нужны иные варианты, какие - тоже можем сказать. А пока давайте, не оправдывая KEGOC, ему хотя бы посочувствуем.