Идея распада США овладевает массами: на месте 50 штатов возникнут 12 государств,- Дж.Брок

10.12.2021



Прогноз Джареда Брока: на месте 50 штатов возникнут 12 государств



В ближайшие лет сто появится не менее ста, а то и более новых государств, предсказал в своей публикации от 16 ноября в либеральном агрегаторе мнений Medium американский блогер Джаред Брок. Движущей силой сепаратизма, поскольку умножение субъектов международного права произойдет за счет дробления крупных и сложно-композитных стран, станут непримиримые противоречия.



В обоснование автор привел тот факт, что в мире насчитывается "650 основных этнических групп, около 9800 культурно-этнолингвистических категорий". Заодно приплюсовал 108 000 "публично зарегистрированных корпораций" (чьи акции котируются на биржах), которые захотят обзавестись феодами – собственными земельными наделами и полностью независимыми.



Даже если последний тезис перекликается с идеей Клауса Шваба о сосредоточении полномочий мирового правительства у транснациональных корпораций, мысль Брока противоречит ей по существу: носителями суверенитета останутся именно государства.



Сами по себе



Самым значительным прорицанием самопровозглашенного оракула стало утверждение, что уже в скором времени Соединенные Штаты Америки распадутся…на 12 государств. Они названы поименно.



Западные штаты Вашингтон и Орегон превратятся в Каскадию, чьи границы будут определяться одноименным биорегионом (Cascadia Bioregion). Новообразование вберет в себя канадскую провинцию Британская Колумбия, опорными конструкциями станут такие мегаполисы, как Сиэтл, Портленд и Ванкувер.



Cascadia Bioregion



Cascadia Bioregion. Фото: deviantart.com



Штат Юта, прибежище мормонов, переименует себя в Дезерет и захватит кусок Невады. К слову, 7 декабря стало известно, что власти Юты – вопреки и наперекор официально объявленному США дипломатическому бойкоту Олимпиады и Паралимпиады в Китае – направят в Поднебесную свою делегацию, чтобы перенимать опыт.



"Новая Англия станет мировым поставщиком черники, кленового сиропа и зимних лыжных приключений, – пророчествует в стиле Кассандры блогер. – Нью-Йорк (12-я по величине экономика мира) станет первым городом-государством, небоскребы которого будут полностью погружены под воду из-за повышения уровня моря".



Регион Великих Равнин (Plains Region), образованный штатами Айова, Канзас, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота (северная часть бассейна реки Миссисипи), "продолжит кормить мир как гигантская аграрная коммуна, вероятно, кишащая любящими биткойны либертарианскими "суверенными личностями"".



Plains Region



Plains Region. Фото: weatherstem.com



Из Глубокого Юга (штаты Алабама, Джорджия, Луизиана, Миссисипи и Южная Каролина) начнется отток меньшинств, "цветные" создадут государство под названием "Республика Новая Африка". Белые, почувствовав себя нежеланными гостями, устремятся на ПМЖ во Флориду и тем самым, по пророчеству Брока, погрузят бывшие "хлопковые штаты" в полный хаос.



В числе потенциальных беглецов из-под крыши США не упоминают апельсиновый рай, штат Флориду. Но динамичная испаноязычная община, задающая тон и темп экономического развития (подчас с легким наркотическим дымком), может позволить себе взвешивать все плюсы и минусы от одиночного плавания. Привилегированные отношения со многими латиноамериканскими странами могут компенсировать разрыв связей и с Вашингтоном, и с Уолл-стрит.



Самые отчаянные сепаратисты обитают, по Броку, в Калифорнии – пятая по величине экономика в мире (опережает по объему ВВП Великобританию, Францию, Италию, Индию и сотни других). По опросам, напоминает автор, 32% калифорнийцев "уже поддерживают Calexit (по аналогии с Brexit)".



Англоязычная "Википедия" называет в числе движущих сил два объединения разгневанных граждан – Калифорнийскую национальную партию (California National Party) и Коалицию за свободу Калифорнии (California Freedom Coalition). Но на первое место ставит… правительство России. Ссылаются на публикацию Би-би-си, которая якобы выявила русских хакеров и троллей из Петербурга, пропагандировавших в "Твиттере" идеи независимости для Калифорнии и для Техаса.



Даже если в городе на Неве существуют ненавистники Тэтчер и Нуланд, для которых распад Российской Федерации на мелкие удельные княжества представлялся бы идеальным фундаментом нового мирового порядка, если действует "фабрика троллей" и группа "народных мстителей", готовых по своему почину отвечать на гибридную агрессию Запада против России, при чем здесь официальные лица?



Правда же состоит в том, что центробежные тенденции давно отмечены в Техасе. Испаноязычное большинство может провозгласить, опять же по Броку, "Республику Теджас, которая будет иметь одиннадцатую по величине армию на земле, десятую по величине экономику, собственную энергосистему и достаточное количество солнечной и ветровой энергии, чтобы быть нетто экспортером чистой энергии".



Техас



Фото: Pinterest



Что касается частого упоминания в социальных сетях вероятности расползания США по протогосударственным образованиям, то первейшим источником вдохновения и буйных фантазий служат вовсе не предъявленные ни разу публике "кремлеботы", а американские политики, равно как и просто обеспокоенные граждане.



Непримиримые взгляды на добро и зло



Знаковым событием стала публикация в 2020 году книги профессора юриспруденции Фрэнка Бакли, в которой он прямо заявил, что Америка созрела для того, чтобы распасться, и тому есть множество причин.



В июле 2020 года журнал "Ньюсуик" нарисовал карту будущей Северной Америки, четко поделенной по партийному признаку. Республиканские штаты сливаются с канадскими консервативными провинциями. Автор, видимо, озабоченный гендерной идентификацией, предсказывает, что если в красной зоне (красный – цвет республиканцев) запретят однополые браки и аборты, то в синей зоне (синий – цвет демократов) разрешат вступать в брак кому угодно и с кем угодно.



Недавно в прессе процитировали одного из закоперщиков техасских сепаратистов Джо Шехана. Он считает, что отделение штата от остальной Америки подчинено задаче создать "безопасную гавань", которая сможет остановить сползание государства в хаос.



Флаг Техаса



Схожие мотивы звучат в заявлении американского журналиста-аналитика Эрика Беста: "Соединенные Штаты распадаются. Им грозит хаос и, возможно, тоталитаризм, а потом появится новое государство". Пикантной деталью смотрится его прогноз: совсем скоро наступит момент, когда жители США захотят убежать из страны, но будет поздно, так как границы уже закроют.



1 декабря Макс Гастингс, обозреватель агентства "Блумберг", высказал мнение, что вероятность распада США сейчас выше, чем двадцать лет назад. Аргументом в пользу этого вывода послужили результаты свежего опроса, проведенного Университетом Вирджинии. Оказалось, 52% избирателей Дональда Трампа сейчас "в некоторой степени" выступают за то, чтобы красные штаты, подконтрольные республиканским губернаторам и республиканскому большинству в местных законодательных собраниях, провозгласили суверенитет в качестве самостоятельных государства. Доля сторонников демократов, мечтающих об обособленности синих штатов, чуть меньше – 41%.



Тем не менее "великая схизма", поделившая Америку на два непримиримых сообщества, продолжает разъедать страну, всегда представлявшую из себя конгломерат соперничающих синдикатов – финансовых, производственных, коммерческих, политических, этнических, расовых, культурологических и так далее.



В уже далеком 2004 году, когда на политической авансцене дебютировал Барак Обама, он заверил с трибуны делегатов съезда демократов: "Нет либеральной Америки и консервативной Америки. Есть Соединенные Штаты Америки". Этот лукавый пассаж объясним, поскольку любой политик, нацелившийся на высшую власть, на пост президента, должен думать о том, чтобы успокоить и не подвергать остракизму избирателей, голосующих за его оппонента.



Прошло четыре президентских срока, и новая ненормальность заставила говорить вслух то, о чем предпочитали молчать. "Мы живем в основательно расколотой нации, – предупредила на виртуальном съезде демократической партии в 2020 году бывшая первая леди Мишель Обама. – Если ты думаешь, что хуже быть не может, поверь мне, может".



С этим тезисом едва ли будут спорить республиканцы. Недаром, по словам экс-президента США Дональда Трампа, пугающего недругов планами вернуться в Белый дом, "мы боремся за выживание нашей нации и самой цивилизации". Ставки высоки, как никогда, и нельзя не согласиться с выводами автора статьи, распространенной по каналам медиаимперии "Блумберг": "В стране есть две концепции добра и справедливости, которые взаимо исключают друг друга".



Точка бифуркации пройдена или еще нет?



Благодаря не согласованным, но единым по своей природе и цели усилиям республиканцев и демократов по расшатыванию зыбкого общественного согласия система пошла вразнос. Америка подошла к развилке дорог. Своего рода к точке бифуркации. Этот термин, как пишут эксперты, подразумевает критическое состояние системы, при котором она становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределенность: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдет на новый, более высокий уровень упорядоченности.



Центробежные тенденции ускоряются. Без вмешательства извне. Растут на доморощенных дрожжах. Чарльз Р. Кеслер, профессор в колледже Клермонт Маккенна, специалист в области государственного управления, в своей книге "Кризис двух конституций" приводит такой эпизод: "Несколько лет назад я видел стикер на автомобильном бампере: "Если поначалу у тебе не удастся выйти из состава (США), пытайся, снова пытайся" (If at first you don’t secede, try, try, again)".



Припомнив подхваченное всеми словосочетание "холодная (то есть без стрельбы) гражданская война" (cold [i.e., nonshooting] civil war), профессор Кеслер замечает, что это "нездоровая ситуация". Замечание – банальное в отличие от дальнейшего умозаключения: "В основе нашей холодной гражданской войны лежит тот факт, что Америка все больше разрывается между двумя соперничающими культурами, двумя конституциями, двумя образами жизни" (America increasingly is torn between two rival cultures, two constitutions, two ways of life).



В обществе на протяжении многовековой истории всегда существовал постоянно меняющийся баланс сил между интеграторами и сепаратистами. Когда конфликт между центробежными и центростремительными тенденциями набирал обороты и проходил точку бифуркации, случалось либо образование мощного сложно-композитного государства (Римская империя на пике своего могущества как эталон), либо распад на отдельные части (Британская империя в период после Второй мировой войны).



Сегодня скрежещут скрепы и сам каркас, удерживающие под одной крышей гетерогенную многонациональную державу, ранее по праву гордившуюся тем, что стала плавильным котлом для сотен национальностей, что вбирала в себя таланты и умения многих искавших лучшей доли иммигрантов.



Но… Транснациональная и межрасовая амальгама в условиях быстро пошедшего в рост черного расизма, как оказалось, не обладает достаточной прочностью. Неолиберальная экономическая модель не гарантирует рабочие места, убегающие в Китай и Мексику. Ипотечные и образовательные кредиты, поощряемые культом личного успеха и дурманом потребительства, обременяют пожизненными долгами. А война за власть внутри политического класса ведется с варварской жестокостью: идет охота на ведьм, рушатся памятники прежним кумирам, а на их место воздвигают странные фигуры типа Джорджа Флойда, шестикратно судимого наркомана и взломщика.



Доживут ли Соединенные Штаты до конца столетия? Вполне вероятно, но в ином институализированном формате. И только если удастся снова найти общий знаменатель разнородных интересов. В противном случае Кассандровы предсказания мыслящих в тревожной тональности американцев станут для большинства из них "геополитической катастрофой". Эти исторические циклы пророчески осмыслил еще Гавриил Державин: "Все великое земное Разлетается, как дым: Ныне жребий выпал Трое, Завтра выпадет другим". Источник - fondsk.ru

Источник - fondsk.ru

