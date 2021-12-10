Украина оплатит спасение американской атомной отрасли. Для чего нужны колонии, - А.Каневский

10:23 11.12.2021 АНТОН КАНЕВСКИЙ | 10.12.2021

Украина оплатит спасение американской атомной отрасли

Для чего нужны колонии



28 марта 1979 года на АЭС Три-Майл-Айленд в США произошла крупная авария, которая, хотя и обошлась без выброса радиации в окружающее пространство, привела к резкому росту "антиядерных" настроений за океаном.



После аварии на территории США более 20 лет было запрещено строительство атомных энергоблоков, в результате чего американская промышленность, прежде всего лидер в атомной отрасли – компания Westinghouse, потеряла компетенции в проектировании и строительстве гражданских энергетических реакторов.



Вернулись к вопросу развития атомной энергетики американцы в 2000-е годы, когда Westinghouse представил проект реактора нового третьего поколения AP1000, который был спроектирован на основе корабельных реакторов на порядок меньшей мощности.



На стыке 2000 и 2010-х годов удалось заключить контракты на строительство 8 блоков – четырех в Китае и четырех на двух АЭС в США. Однако потеря компетенций из-за длившегося почти три десятилетия простоя и "минимализма" при проектировании нового реактора сразу дали о себе знать.



Строительство всех реакторов стало сопровождаться постоянными техническими проблемами, задержками и колоссальным перерасходом первоначальной сметы.



Лучше всего с проблемами справились китайцы, прописавшие в контрактах высокий уровень локализации (на последних двух блоках он достиг 70%, включая изготовление в Китае самих реакторов) и своего непосредственного участия в руководстве строительством – стоимость выросла "всего" на четверть, а задержка с вводом в эксплуатацию опять же "всего" 4-5 лет. Зная традиционные китайские "практики", логично предположить, что и закупили они AP1000 не потому, что убедились в их преимуществах перед конкурентами, а ради ознакомления с американскими технологиями в этой отрасли.



При этом по результатам такого сотрудничества китайские компании подали иски против Westinghouse на общую сумму $3,24 млрд компенсации убытков, а также на $553,9 млн упущенной выгоды.



В самих США все оказалось куда печальнее. Смета выросла практически в два раза, сроки традиционно срывались, и на этом фоне компании-участники проекта на АЭС Вогтль в Джорджии предъявили друг другу встречные иски на фоне спора о том, кто должен взять на себя увеличение стоимости проекта.



После продолжительных переговоров, не обошедшихся без нажима властей США, компании-участники смогли договориться об увеличении стоимости строительства, и были обозначены предельные сроки ввода в эксплуатацию – ноябрь 2021 и ноябрь 2022 гг. соответственно (изначально их пуск планировался в 2016 и 2017гг.). На настоящий момент известно об идущих пуско-наладочных работах и испытаниях, сообщений о запуске в эксплуатацию не было.



А вот на АЭС В.С. Саммер в Южной Каролине участникам проекта договориться так и не удалось, и в 2017 году было принято решение от отказе от дальнейшего строительства, после чего остался "неликвид" в виде двух реакторов и множества другого оборудования на миллиарды долларов.



Проблемы, связанные со строительством этих энергоблоков, и отсутствие новых контрактов привели к тому, что в том же 2017 году Westinghouse объявил о своем банкротстве.



И вот "прорыв"! Во время визита Владимира Зеленского в США в августе украинский "Энергоатом" подписал соглашение с Westinghouse о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем еще четырех блоков. "Общая стоимость проекта – до $30 млрд.", – с восторгом сообщил Зеленский в Twitter.



Замечу, что сумма в 30 млрд. за 5 энергоблоков выглядела даже заниженной, ведь 2 энергоблока на АЭС Вогтль по нынешней оценке, должны обойтись в 27 млрд. Впрочем, в данном случае речь пока шла лишь о "намерениях", при этом руководство "Энергоатома" успело озвучить наполеоновские планы построить на Украине к 2040 году 14 энергоблоков, естественно, на технологиях Westinghouse.



А днями "Энергоатом" и Westinghouse подписали уже два "твердых" договора с американской компанией по строительству двух новых энергоблоков Хмельницкой АЭС. Одно из соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, в другом – речь о закупке тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации. Планируется, что строительство одного энергоблока будет длиться пять лет и обойдется в 5 млрд. долларов.



Понятно, что речь идет о тех самых висящих тяжким грузом на Westinghouse двух реакторах для АЭС В.С. Саммер, которые теперь предполагается установить на Хмельницкой АЭС, где строительство 3-го и 4-го энергоблоков было начато в последние годы существования СССР, а затем остановлено.



Украинские власти неоднократно возвращались к этой теме, искали варианты завершения строительства. 30 апреля 2010 года на встрече премьер-министров России и Украины было принято решение о сотрудничестве "Росатома" и Минтопэнерго Украины в постройке третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, но в 2015 году Порошенко подписал законы о прекращении сотрудничества с Россией в строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС.



Теперь, как можно понять, советский недострой предполагается адаптировать под реакторы совершенно другого типа, американского. Насколько это безопасно, можно только гадать.



Впрочем, самое "пикантное" в заключенных контрактах другое. Больше Westinghouse не будет генеральным подрядчиком. На сегодняшний день официальная позиция компании: лучше контролировать процесс строительства, а в будущем поставлять свое топливо.



В компании заявили: "Украина имеет сильную ядерную промышленность, включая конструкторов и поставщиков. Это вселяет большую уверенность в способность "Энергоатома" и Westinghouse успешно поставить запланированные блоки AP1000, используя уроки, извлеченные из шести других блоков AP1000 Westinghouse (о двух брошенных скромно забыли. - А.К.), а также богатую историю НАЭК по строительству и эксплуатации реакторов с водой под давлением (это еще о советских ВВЭР-1000. - А.К.)".



Также там уточнили, что график строительства и сроки ввода в эксплуатацию новых реакторов относятся к компетенции "Энергоатома" и именно он будет "нести главную ответственность за эти направления". Иначе говоря, "наше дело маленькое" – поставить оборудование и осуществить его установку и наладку, а само строительство будет осуществлять "Энергоатом".



Кредиторов или инвесторов для осуществления проекта также еще предстоит найти. Скорее всего, не обойдется без госгарантий со стороны Украины, утвердить которые должна Верховная рада (нужно понимать, что за этим дело не станет). Впрочем, договор уже подписан и соответствующие обязательства на многие миллиарды (полную сумму сделки пока озвучивать "стесняются") уже взяты.



И независимо от того, как будет продвигаться строительство, свои денежки за ржавеющий на складах неликвид американцы получат. Относительно же его перспектив действительно огромные вопросы: организации, занимавшиеся на Украине строительством АЭС, давным-давно прекратили свое существование, соответствующие компетенции полностью утрачены.



Да и в целом известно, как на Украине осуществляются практически все крупные проекты. СМИ приводят пример строительства бассейнов охлаждения Южно-Украинской АЭС. Их строительство начали в 2016 г., планируя управится за три года, теперь "грозятся" в 2022-м с более чем вдвое выросшей стоимостью. Даже оперативный штаб не помог. А это проект на порядок проще новых блоков.



А ведь и здания, инфраструктура АЭС относятся к объектам повышенной сложности и требований по безопасности, не менее критичным, чем устанавливаемое в них оборудование. Поэтому "перспективы" строительства АЭС с украинскими "компетенциями" не могут не вызывать большой тревоги. И, простите, остается только надеяться, что до запуска блоков Westinghouse на Украине дело так и не дойдет.



Думаю, на это же рассчитывают и в самой американской корпорации. Ведь нет никаких оснований считать, что в Westinghouse решили все технические проблемы, приведшие к фиаско на В.С. Саммер, задержкам, убыткам и неустойкам на других станциях.



Главное, деньги они получат теперь практически в любом случае (за уже изготовленное, но оказавшееся никому не нужным оборудование на миллиарды долларов).



В итоге деньги народа Украины помогут остаться на плаву и пройти "финансовое оздоровление" одной из важнейших американских корпораций. Разве не для этого нужны колонии? Источник - fondsk.ru

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