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Как Японская императрица Масако ходила в московский детсад и за 3 месяца выучила русский язык, - М.Ватанабэ
11:03 11.12.2021

Yahoo News Japan (Япония): императрица Японии Масако с детства любит русскую зиму и лыжи
Yahoo News Japan: императрица Японии рассказала о любви к русской зиме

Логотип Yahoo News JapanYahoo News Japan, Япония
Автор на портале Yahoo News Japan рассказывает об одном любопытном факте: нынешняя императрица Японии Масако в детстве несколько лет жила в России, ходила в русский детский сад и отлично говорила по-русски. Особенно она полюбила русскую зиму. Свою любовь к снегу она передала и своей дочери - принцессе Айко.

Мидори Ватанабэ (Midori Watanabe)
1 декабря 2021 года принцесса Айко - дочь императора Японии Нарухито и императрицы Масако отмечает свое 20-летие (В Японии совершеннолетие наступает в 20 лет. - Прим. ИноСМИ.). Отныне уже вся императорская семья будет заниматься важными государственными делами. Хочется пожелать Айко счастливого совершеннолетия и счастливого жизненного пути.

Двадцать лет назад рождение Айко принесло огромное счастье нынешнему Императору Нарухито, его супруге императрице Масако и японскому народу. Чтобы сегодня отметить вступление принцессы Айко во взрослую жизнь, мы вспоминаем памятные для всей императорской семьи дни.

Нынешняя императрица Японии Масако родилась 9 декабря 1963 года в Токио. Это произошло за год до проведения первых японских Олимпийских игр. В 1965 году отец Масако, работавший в МИДе Японии, был назначен первым секретарем посольства Японии в Москве, и семья переехала в Россию (тогда СССР). Масако в то время было около 1 года и 8 месяцев.

После того, как девочке исполнилось 2 года, с лета 1966 года она начала ходить в городской детский сад в Москве и стала проводить много времени с русскими детьми. Родители Масако говорят, что она буквально "в мгновение ока" привыкла к садику и окружающей ее обстановке. Причем вжилась в эту среду настолько, что порой трудно было сказать, кто она - японка или русская.

Юмико, мать Масако, позже рассказывала о том времени.

"Масако освоилась с русским языком всего за три месяца, и постепенно дело дошло до того, что она начала говорить по-русски во сне. Детский садик, в который она ходила, был расположен так, что его посещали и русские дети, и дети из семей проживавших в Москве иностранных дипломатов и других иностранцев. И вот детишки с 8.30 утра до 5 вечера общались по-русски, и делали это с большим удовольствием. Но после возвращения домой Масако говорила по-японски. Через некоторое время я заметила, что она стала практически "двуязычной"

Россия, страна, где много снега

Примерно в это же время Масако научилась кататься на лыжах. Как рассказывает отец Масако бывший дипломат Хисаси Овада, в Москве их семья проводила много времени вместе. По выходным всей семьей ездили на дачу посольства в пригороде Москвы, где с удовольствием катались на лыжах, коньках и санках. Летом много гуляли и наслаждались зеленью в обширных парках Москвы, и также путешествовали по живописным окрестностям той же посольской дачи. С того времени, еще в детском возрасте Масако полюбила движение, что впоследствии помогло ей превратиться с весьма спортивную девушку.

Счастливая жизнь всей семьи Овада в Москве длилась почти три года, точнее два года и девять месяцев. По завершении командировки в Москве глава семьи был переведен на должность первого секретаря Постоянного представительства Японии при ООН, и семья переехала в Нью-Йорк.

То, что в детстве Масако вся ее семья полюбила лыжи и другие зимние развлечения, связанные со снегом, несомненно является важным воспоминанием для нынешней императрицы. Когда родилась Айко, семья тогда наследного принца Нарухито (теперь его Величества императора Японии) тоже стала проводить много времени в зимних развлечениях на снегу. А когда принцесса Айко повзрослела, то со всей семьей стала выезжать на лыжные базы и так же полюбила кататься на лыжах.

Сейчас принцесса Айко отлично катается на горных лыжах.

Эти счастливые семейные моменты становятся для принцессы Айко настоящей ценностью.

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Мидори Ватанабэ - известная японская журналистка и телеведущая. В течение около 40 лет работала на крупнейшем японском телеканале NTV. Отвечала за программы, связанные с жизнью японской императорской семьи. Поддерживала тесные связи с управлением информации императорского двора. Автор многочисленных книг (более 30) и продюсер телевизионных программ о жизни императорской семьи.

Оригинал публикации: 愛子さまはロシアでスキーを覚えた雅子さまとご一緒に毎年スキーを楽しんだОпубликовано 01/12/2021

Источник - inosmi.ru
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