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"Я вас посажу". Глава Кырминздрава пообщался с коллегами
16:43 11.12.2021

"Я вас посажу": Конфликтная встреча главы Минздрава с коллективом Центра кардиологии и терапии. Стенограмма

"Здоровье" (АКИpress) - Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 30 ноября встретился с коллективом Национального центра кардиологии и терапии.

На встрече министр зачитал распоряжение Кабинета министров об увольнении директора центра Акпая Сарыбаева. Также произошла словесная перепалка министра с сотрудниками центра.



Стенограмма встречи:

Министр Бейшеналиев: Танабаев пришел? Или он не приходит?

Кто-то из сотрудников центра: Да, он приходит.

Министр Бейшеналиев: Компьютерная томография сколько стоит?

Кто-то из сотрудников: 1850 сомов.

Юрист центра Жумгал Омуралиев: Извините, вы представьтесь, кто вы такой. Вы зашли и некоторые люди вас даже не знают. Не здоровался, просто зашел и сел, еще так говорит. Я не понимаю.

Пульмонолог центра Талант Сооронбаев: Это министр наш.

Юрист центра Жумгал Омуралиев: Я не знаю, он не поздоровался.

Министр Бейшеналиев: Я поздоровался. Вы правильно говорите.

Юрист центра Жумгал Омуралиев: Я правильно говорю? Представьтесь, пожалуйста.

Министр Бейшеналиев: Я министр здравоохранения Кыргызской Республики Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович. Так, здравствуйте, поближе садитесь [обращается к коллективу]. Мне на каком языке говорить: на русском или на кыргызском?

Юрист центра Жумгал Омуралиев: И на кыргызском, и на русском, потому что коллектив интернациональный. Вы об этом знаете, правильно?

Министр Бейшеналиев: 29 марта мы с президентом были в "Алтын-Балалыке" и видели, что там в основном индусы и пакистанцы. Я удивился, почему очень много индусов на пляже. Оказывается есть такой реабилитационный центр, где живут индусы, проходят практику и нет ни одного больного.

Оказывается 3 июля 2020 года во время пандемии Министерство здравоохранения отдало реабилитационный центр и в настоящее время мы выиграли суд. В этом центре сейчас проходят реабилитационный период 105 детей с туберкулезом. Вот таких мест очень много в Кыргызстане, сейчас забираем по всем районам, по всем областям то, что можно было.

Интеллигенты пишут о том, что я уничтожаю диагностический центр [на ул.Шопокова], что выгоняю 105 врачей на улицу. А на самом деле, если подумать, диагностический центр открывался в очень хорошее время, но в настоящее время свою функцию не выполняет. Каждый год по 10 млн сомов они задолжали и уже хотели забрать здание, где работали только второй и третий этажи. Приходили врачи и принимали своих знакомых, брали деньги и уходили. Многие после обеда устраивались в частных клиниках. Для того чтобы спасти это здание, мы там открываем многопрофильную детскую больницу, чтобы закрыть долги. А все те, которые работали там, не получали зарплату годами.

Мужчина из зала: Это неправда.

Министр Бейшеналиев: Почему?

Мужчина из зала: Из-за коронавируса ваше министерство запретило работать, вместо того, чтобы создать крупнейшую лабораторию. Вы сказали: вы не сможете сделать ПЦР-тесты? Вы говорите, что он разводился. Вы же поставили там охрану, чтобы никого не пускали, а наоборот нужно было обеспечить СИЗ и тогда было бы у вас меньше пандемии.

Министр Бейшеналиев: Вы зайдите ко мне, я вам докажу.

Мужчина из зала: Да не надо мне заходить, я прекрасно знаю все. Дело в том, что вы говорите долги 10 млн сомов. Национальный госпиталь, 5 этаж, вы заплатили хоть копейки? Не заплатили. Сейчас третья больница, вы зайдите туда, там говном пахнет. Там на 60 человек один унитаз и одна раковина.

Пульмонолог центра Талант Сооронбаев: Извините, пожалуйста. Уважаемые коллеги, давайте проявим этику и уважение. У нас сидит министр.

Министр Бейшеналиев: С другой стороны, это даже хорошо. Я хочу посмотреть, в каком состоянии коллектив.

Юрист центра Жумгал Омуралиев: Талант Маратбекович [пульмонолог Талант Сооронбаев] этика - это не просто дать возможность говорить человеку, пользуясь непроверенными фактами, врать. Этика - это говорить правильно. Так что вы особо не разбрасывайтесь этикой. Этика это еще большой вопрос. Я извиняюсь, говорите дальше.

Пульмонолог Талант Сооронбаев: Что вы так поддаетесь эмоциям?

Министр Бейшеналиев: С другой стороны это хорошо, я хочу представить, в каком состоянии коллектив. Я ведь не с улицы пришел, да?

Юрист центра Жумгал Омуралиев: С улицы пришел.

Министр Бейшеналиев: Да перестань ты ["ай сен койчу"]. Ты кто такой, какая фамилия?

Юрист центра Жумгал Омуралиев: Я вам не друг, чтобы вы мне говорили "койчу" или "не койчу".

Министр Бейшеналиев: Какая у тебя фамилия?

Юрист центра Жумгал Омуралиев: То, что говорите, это уже не кампания. Здесь сидит коллектив, пожалуйста, говорите чиновничьим языком. Я, по-моему, говорю по сути.

Министр Бейшеналиев: Какая у вас фамилия?

Юрист центра Жумгал Омуралиев: Я Омуралиев Жумгал, юрист. Что такое, в чем дело?

Министр Бейшеналиев: Вот я и говорю, вы не медик.

Юрист центра Жумгал Омуралиев: Да, я не медик.

Министр Бейшеналиев: Садитесь, вам еще никто слово не давал.

Юрист центра Жумгал Омуралиев: Я у вас не спрашивал слово.

Министр Бейшеналиев: Да ладно ["ай койчу"].

Юрист центра Жумгал Омуралиев: Я вам не друг, еще раз говорю. Обращайтесь к коллективу нормально как министр.

Министр Бейшеналиев: Почему пригласили юриста?

Из зала: Он тоже коллектив.

Юрист центра Жумгал Омуралиев: А кто должен здесь сидеть? У меня по трудовому кодексу есть право и обязанности. У каждого сотрудника есть право говорить возражение в таких спорных ситуациях и призывать к порядку тех, кто этого не делает.

Министр Бейшеналиев: Акпай Сарыбаев [директор центра кардиологии и терапии], вы что подготовили их?

Коллектив центра: Почему это готовили? При чем тут это?

Министр Бейшеналиев: Ладно. [Начал читать постановление] Директора Национального центра кардиологии и терапии Акпая Сарыбева уволить от занимаемой должности от 29 ноября согласно распоряжению Кабинета министров. На заведующего отделением ургентной кардиологии и реанимации Медета Бейшенкулова временно возложить обязанности директора Национального центра кардиологии и терапии с 30 ноября до назначения руководителя.

Пойдем Акпай, передай свои обязанности [встал, чтобы уйти из зала].

Коллектив: А мнение коллектива? Куда вы уходите?

Министр Бейшеналиев: Пойдем. Я посажу вас [возможно, обратился к коллективу].

Коллектив: Это позор.

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После бывший директор Национального центра кардиологии и терапии Акпай Сарыбаев пришел и выступил перед коллективом.

"Я зачитаю приказ, подписанный председателем Кабинета министров. Я, как послушный гражданин, должен подчиниться и использовать для защиты своей чести и достоинства закон. Сейчас изучу документ и буду предпринимать свои методы.

У меня к вам просьба. Вы видели, как к вам относится министр. Я вспоминаю слова Чынгыза Айтматова: "Трудно каждый день оставаться человеком". Я увидел, как он... Ладно, меня лично недолюбливает, в кабинете кричал, что посадит меня и в тюрьме я буду его вспоминать. Также сказал, что меня хорошо знает. Я его хорошо не знаю, но речь о другом. Вы должны сохранять сплоченность, потому что, возможно, постараются избавиться через руководство от тех, кто имеет свое мнение. Я с вами работал 2 года и 2 месяца в самый тяжелый период. И вы видите, пошли "подвижки", сейчас самое главное, чтобы этот темп сохранялся.

В следующем году в апреле-мае должен поступить ядерный магнитный резонанс. Сейчас КТ по новым ценам снизился до 1030 сомов. По всем вопросам достигнуты все виды договоренностей. К сожалению, из-за вот таких действий все наши планы рушатся", - сказал он.

Видео в соцсети опубликовал Жыргалбек Мейманов.

Управление внутреннего аудита Минздрава в октябре проверило деятельность Национального центра кардиологии и терапии, в результате которого выявило ряд нарушений. В центре прокомментировали результаты внутреннего аудита.

30 ноября Минздрав сообщил, что согласно распоряжению Кабинета министров Акпай Сарыбаев был освобожден от занимаемой должности. Минздрав проинформировал, что Медет Бейшенкулов будет временно исполнять обязанности директора Национального центра кардиологии и терапии. Однако Бейшенкулов отказался руководить центром.

Источник - АКИpress
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