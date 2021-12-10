 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 11.12.2021
17:24  Макрон пошел наперекор США в борьбе с Китаем
17:23  Новая геополитическая хореография в Закавказье: вместо "3+3" – "3+2"
17:20  The New York Times: мир не готов к новой пандемии
17:19  Daily Express: мир затаил дыхание! Путин начинает обратный отсчет до начала войны
17:18  "Это уже не имеет никакого отношения к свободе": в Европе бушует пандемия гнева
17:13  Таджикистан начал стройку нового здания посольства в Ташкенте - пафосного и дорогого
17:10  "Вечный город". Мирзиеев анонсировал строительство 600 новых отелей в Самарканде

17:09  Си против Байдена: Китай утрет нос янки в борьбе за мировое господство
16:56  Байден учредил 424-миллионный Фонд по продвижению амер-"демократии"
16:43  "Я вас посажу". Глава Кырминздрава пообщался с коллегами
11:03  Как Японская императрица Масако ходила в московский детсад и за 3 месяца выучила русский язык, - М.Ватанабэ
10:37  Америка устроила смешной бойкот Олимпиаде в Пекине, - Герман Садулаев
10:23  Украина оплатит спасение американской атомной отрасли. Для чего нужны колонии, - А.Каневский
10:20  Идея распада США овладевает массами: на месте 50 штатов возникнут 12 государств,- Дж.Брок
09:44  KEGOC в "зеленой" западне. КазЭнерго тупики, - Петр Своик
09:34  США об Эрдогане - тяжело болен и скоро умрет. Передерутся ли после султана Анкара и Москва? - "СП"
09:28  Проблема Тайваня вновь поставила США и КНР на порог большой войны, - Р.Абдуллин
09:25  Акбар Ташкулов - новый ректор Ташгосюрунивера
07:39  Офшоры пухнут от нефтедолларов "друзей Путина", - Мария Безчастная
00:40  Львовский укроблсовет проголосовал за переименование России в Московию
00:00  США – Иран: тупики дипломатии "втемную", - Ст.Тарасов
Пятница, 10.12.2021
21:32  Нефть испугалась угрозы дефолтов в Китае и штамма "Омикрон"
20:05  HRW призвала Ташкент освободить блогера Фозилходжу Арифходжаева
20:04  Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США
19:39  Азиатский фланг американской обороны. ПРО США нацеливают на Северную Корею, Россию и Китай, - Вадим Козюлин
15:35  Аллею Памяти медиков, погибших от COVID-19, создадут в Ташкенте
15:32  Украинский разлом: отобьется ли Ринат Ахметов от "зелепунчиков"? - Е.Тюнина
15:31  Узбекистан. Масштабные разрушения в центре Денау. Что это - взрыв газа, или нечто другое?
15:03  От-ДУПЛИ-лись. Певица Лола Юлдашева высмеяла тюбетеечную новацию УзбМинкультуры
14:50  Дурная "цифра". Хаос или коммерциализация государства? - Данияр Ашимбаев
14:48  Дворкович и Чубайс уверяют, что в "Роснано" не все разворовано
14:26  Уголь в XXI веке - смертельно опасный анахронизм, - Сергей Лесков
13:23  В Ташкенте (с участием РФ и Талибана) вновь обсуждают стройку Трансафганской железной дороги
13:06  США наносят удар в самое сердце Китая, - "Взгляд"
12:55  Геополитика возвращается, - Александр Дугин
12:50  Беловежский ворон. РосВласть - расщепленная, раздвоенная в себе самой, бушующая и подчас безумная.., - А.Проханов
12:43  Ноу-хау политкорректности. В Нью-Йорке отныне могут голосовать - беспаспортные бомжи, апатриды, нелегальные мигранты...
11:46  КирЦИК не может определиться с победителем выборов в 8-м Толойконском округе - натолкали грязи в урны
11:40  Жапаров предложил исмаилитам ага-хановцам на откуп Нарынский госуниверситет
10:30  The Telegraph: Байден потерпел очередное фиаско в переговорах с Путиным
10:29  Байден и Путин: поругались - и расстались довольными, - Сергей Шелин
09:54  В заверительной атмосфере: что Байден пообещал Зеленскому и чего ждать Донбассу, - Е.Постникова
09:11  Взрывы под Таразом: новые подробности, - Джанибек Сулеев
08:39  Беспилотники раздувают имперские амбиции Эрдогана, - Геворг Мирзаян
07:41  Украинцев насильно погружают в воображаемую реальность, - Николай Стороженко
00:55  С чего может начаться Третья мировая война - The Strategist
00:50  Кто на Каспии хозяин. Пока Россия медлит, соседи вооружаются, - Александр Иванин
00:47  На юге Индии в Ми-17 разбился самый главный индус-генерал Бипит Рават
00:44  Миротворцы ОДКБ готовятся к операциям на Ближнем Востоке, - В.Мухин
00:40  Доживет ли Украина до "российского вторжения", - Дм.Скворцов
00:36  Под каким предлогом США начнут войну с Китаем? - Responsible Statecraft
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
"Вечный город". Мирзиеев анонсировал строительство 600 новых отелей в Самарканде
17:10 11.12.2021

Президенту презентованы проекты по превращению Самарканда в город-миллионник

Президенту презентовали проект делового и туристического центра Самарканда. Ожидается, что государственные ведомства будут перенесены за пределы исторического центра города.

Президент Шавкат Мирзиеев 9 декабря ознакомился с презентацией проектов, которые будут реализованы в Самаркандской области, сообщила пресс-служба главы государства.



"Как известно, в ближайшие годы ожидается превращение Самарканда в город-миллионник. Для этого в состав города будут включены отдельные территории соседних районов. Государственные ведомства и административные службы будут перенесены за пределы исторического центра. Планируется строительство двух тоннелей и двух мостов", - говорится в сообщении.

В сфере туризма планируется обеспечить занятость 40 тысяч человек. За счет превращения области в туристический хаб страны, в предстоящие пять лет намечено увеличить объем туристических услуг в 10 раз. В частности, будет организовано более 600 новых отелей и гостевых домов.

Крупнейшим проектом в этой сфере является деловой и туристический центр Самарканда. Комплекс, строящийся на участке площадью 212 га, будет состоять из международного конгресс-центра, караван-сарая "Вечный город", восьми отелей, рекреационных и развлекательных объектов, центра ремесленничества и искусственных водоемов. Здесь будет обеспечена занятость более 5000 человек.

Ранее "Газета.uz" рассказывала подробнее об объектах туристического центра Silk Road.

В целом за счет реализации запланированных проектов ожидается доведение числа посещающих область иностранных туристов до 5 миллионов в год.

Напомним, в апреле хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов объявил, что до конца года Самарканд станет городом-миллионником, а в его состав войдут пять районов, расширив площадь города с 12,4 тысячи до 30,5 тысячи га. Президент поручил разработать генплан Самарканда и перевести административный центр Самаркандской области в поселок Гулобод.

Напомним, Самарканд в 2022 году примет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639231800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы принял Председателя Кабинета министров – Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова
- Спикер Сената побывал с рабочей поездкой в Кызылординской области
- Мажилис одобрил в I чтении законопроект о биологической безопасности
- Нурлан Нигматулин вручил госнаграды жителям Северно-Казахстанской области
- Взлеты и падения "хозяев" регионов. Как изменится корпус акимов?
- А. Мамин провел переговоры с Главой Правительства Кыргызстана А. Жапаровым
- Что мы защищаем, когда защищаем национальные интересы
- KEGOC в "зеленой" западне
- Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан с рабочим визитом посетил Берлин
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  