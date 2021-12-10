"Вечный город". Мирзиеев анонсировал строительство 600 новых отелей в Самарканде

17:10 11.12.2021

Президенту презентованы проекты по превращению Самарканда в город-миллионник



Президенту презентовали проект делового и туристического центра Самарканда. Ожидается, что государственные ведомства будут перенесены за пределы исторического центра города.



Президент Шавкат Мирзиеев 9 декабря ознакомился с презентацией проектов, которые будут реализованы в Самаркандской области, сообщила пресс-служба главы государства.







"Как известно, в ближайшие годы ожидается превращение Самарканда в город-миллионник. Для этого в состав города будут включены отдельные территории соседних районов. Государственные ведомства и административные службы будут перенесены за пределы исторического центра. Планируется строительство двух тоннелей и двух мостов", - говорится в сообщении.



В сфере туризма планируется обеспечить занятость 40 тысяч человек. За счет превращения области в туристический хаб страны, в предстоящие пять лет намечено увеличить объем туристических услуг в 10 раз. В частности, будет организовано более 600 новых отелей и гостевых домов.



Крупнейшим проектом в этой сфере является деловой и туристический центр Самарканда. Комплекс, строящийся на участке площадью 212 га, будет состоять из международного конгресс-центра, караван-сарая "Вечный город", восьми отелей, рекреационных и развлекательных объектов, центра ремесленничества и искусственных водоемов. Здесь будет обеспечена занятость более 5000 человек.



Ранее "Газета.uz" рассказывала подробнее об объектах туристического центра Silk Road.



В целом за счет реализации запланированных проектов ожидается доведение числа посещающих область иностранных туристов до 5 миллионов в год.



Напомним, в апреле хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов объявил, что до конца года Самарканд станет городом-миллионником, а в его состав войдут пять районов, расширив площадь города с 12,4 тысячи до 30,5 тысячи га. Президент поручил разработать генплан Самарканда и перевести административный центр Самаркандской области в поселок Гулобод.



Напомним, Самарканд в 2022 году примет саммит Шанхайской организации сотрудничества.