Таджикистан начал стройку нового здания посольства в Ташкенте - пафосного и дорогого

17:13 11.12.2021

В Ташкенте началось строительство нового здания посольства Таджикистана



Министр иностранных дел Таджикистана принял участие в запуске строительства нового здания посольства этой страны в Ташкенте.



Церемония начала строительства нового здания посольства Таджикистана в Узбекистане прошла в Ташкенте 8 декабря. В ней принял участие министр иностранных дел страны Сирожиддин Мухриддин, сообщила пресс-служба МИДа этой страны.



Комплекс нового здания будет построен на площади 1,40 га и включит в себя резиденцию главы миссии, здание консульства, жилые помещения для персонала, банкетный и конференц-залы, спортивную площадку и парковку.







Посольство строится в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о взаимном выделении земельных участков под строительство дипломатических миссий.