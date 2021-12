Daily Express: мир затаил дыхание! Путин начинает обратный отсчет до начала войны

Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за тем, как Россия и Украина балансируют на грани войны, сгущает краски автор в статье Daily Express. Поводом для таких утверждений послужила провокация Украины в Керченском проливе. Читатели обвиняют автора в излишней экспрессивности, а некоторые – во лжи. "Будто это Россия виновата", – возмущается один из комментаторов.



Мир затаил дыхание, наблюдая за тем, как Владимир Путин, вероятно, начал обратный отсчет до начала войны.



Люк Хокер (Luke Hawker)



Керченский пролив, находящийся у Крымского полуострова и являющийся важной судоходной артерией, закрыт для всех гражданских судов. Это решение было принято после того, как российский военно-морской флот заметил вблизи него украинский корабль и доложил, что следит за его перемещениями.



Российская Федеральная служба безопасности заявила, что корабль управления ВМС Украины "Донбасс" не ответил на требование изменить курс.



Весь мир следит за развитием ситуации, наблюдая за тем, как Россия и Украина балансируют на грани войны, и надеясь, что столкновений в Черном и Азовском морях не будет.



Но, если такое все же случится, это станет искрой, из которой может разгореться конфликт такого масштаба, какого не было в этом регионе с тех пор, как Россия в 2014 году аннексировала Крым.



Один источник сообщил российскому информационному агентству ТАСС, что в настоящее время в проливе "нет ни одного корабля". Согласно сайту Marinetraffic, десятки судов скопились у входа в пролив со стороны Черного и Азовского моря.



Позже ФСБ заявила, что украинский военный корабль перестал приближаться к Керченскому проливу, однако не выполнил в полной мере приказ о смене курса.



Командование украинских объединенных сил сообщило, что корабль управления "Донбасс" не входил в "чувствительные зоны" вокруг Керченского пролива. Министр обороны Украины заявил, что это поисково-спасательное судно без вооружения.



Насколько известно, украинский корабль в среду утром вышел из порта города Мариуполя и направился в сторону Керченского пролива. Береговая охрана с обеих сторон около часа дня местного времени вступила в спор о том, нужно ли этому кораблю разрешение на плавание в этих водах.



В сообщении ФСБ говорится: "В настоящее время „Донбасс" находится на удалении 18 морских миль от Керченского пролива и не подчиняется требованиям изменить курс. Эти действия создают угрозу безопасности судоходства".



Данный инцидент напоминает события ноября 2018 года, когда береговая охрана ФСБ захватила три катера ВМС Украины.



Новый виток напряженности на море произошел после того, как Россия развернула у границы Украины многотысячную группировку, вызвав страх перед возможным вторжением.



Американские разведывательные источники утверждают, что Москва может перейти в наступление уже в следующем месяце, задействовав до 175 000 военнослужащих.



Кремль преуменьшает серьезность проблемы, связанной с наращиванием российского военного присутствия в регионе, а Министерство иностранных дел выражает обеспокоенность по поводу влияния НАТО, куда хочет вступить Украина.



Москва также заявляет, что Киев направил на восток Украины тысячи военнослужащих, в связи с чем возникли опасения, что он может напасть на районы, подконтрольные пользующимся российской поддержкой сепаратистам.



Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова утверждает, что нет никаких шансов прекратить длящийся семь лет на востоке страны конфликт между украинскими войсками и силами сепаратистов. Она заявила: "Переговоры о мирном урегулировании практически зашли в тупик".



Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предположил, что такая напряженность может привести к повторению Карибского кризиса 1962 года, когда США и Советский Союз оказались в шаге от ядерной войны.



Он сказал репортерам: "До этого может дойти. Вполне. Если все будет продолжаться как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем".



Этот мрачный комментарий прозвучал спустя два дня после того, как американский президент Джо Байден и Путин провели по видеосвязи переговоры с целью смягчения кризиса.



Президент Байден сегодня вечером провел беседу с украинским руководителем Владимиром Зеленским. Как раз в это время появились сообщения об инциденте на море.



Офис Зеленского заявил, что стороны обсудили способы обеспечения безопасности, финансовой и политической поддержки Украины, что наверняка вызовет раздражение у Москвы.



Далее в заявлении говорится, что Зеленский рассказал Байдену о наличии у Украины "четких предложений" о том, как возобновить зашедший в тупик мирный процесс в Донбассе.



Комментарии читателей



fubw9776721



Снимайте шляпы перед Daily Express за такое сообщение. Как будто они сами там находились. Больше ни одни СМИ об этом не написали.



Nibbler



А силы быстрого реагирования ЕС до сих пор спорят, какого цвета форму надеть на французский парад победы.



Woff Woff_



Нельзя Путина недооценивать, это он помог с Брекситом. Он знал, что Европа от этого станет слабее, а Британия - беднее.



Shedmanthehut



Статья абсолютно лживая, чтобы мы думали, будто это Россия виновата. Украина запустила один из своих военных кораблей в российские воды. Команду предупредили, чтобы она разворачивала свой корабль. Целенаправленная провокация, война всегда отвлекает от внутренних проблем.



Every country gets the government it deserves



А где наши канонерки?



Oh dear в ответ



В ремонте.



Normanm



Путин делает все возможное, доказывая, какой он сильный лидер. Он хочет уверить русских, что подходит для этой работы, хочет сохранить власть.



Oh dear



Я пытался найти новости по этой теме на других, не британских сайтах, и что бы вы думали? Там об этом очень мало пишут, а написанное не соответствует повествованию Daily Express. Странные времена.



Londonlady1965



России и Китаю веры нет, но глядя на ЕС и Америку, я им доверяю еще меньше. К сожалению, если Америка вступит в войну, Британию тоже в нее втянут, так что все мы в дерьме.



Jediasreturnef



Борис, если это правда, скорее забирай оттуда наших военных, пусть ЕС и США во всем разбираются. Честно говоря, к нам это не имеет никакого отношения. Байден заигрывал с ЕСССР, пусть сами жертвуют своими детьми, если начнется война.



Donkeynick



Путин призвал 50 офицеров по разнообразию, чтобы Красная армия перед началом наступления представляла все общество во всем его гендерном и прочем многообразии!