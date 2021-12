The New York Times: мир не готов к новой пандемии

17:20 11.12.2021

The New York Times: доклад "Глобальный индекс безопасности здравоохранения 2021 года" выявил, что ни одна страна в мире не готова к новой пандемии



Согласно докладу "Глобальный индекс безопасности здравоохранения 2021 года", ни одна страна в мире не располагает достаточными возможностями для адекватного реагирования на новые вспышки эпидемии, пишет NYT. Более 90% стран не имеют плана распределения вакцин и лекарств в условиях чрезвычайной ситуации, а 70% не обладают достаточной пропускной способностью больниц, клиник и медицинских центров, отмечается в статье.



Эмили Антес (Emily Anthes)



Согласно новому отчету, спустя почти два года после начала пандемии COVID-19 мир остается "опасно неподготовленным" к следующей крупной вспышке какого-либо заболевания.



Опубликованный в среду "Глобальный индекс безопасности здравоохранения 2021 года" ранжирует 195 стран по способности реагировать на будущие эпидемии и пандемии. Из первой версии индекса, опубликованной всего за несколько месяцев до выявления первых случаев COVID-19, было ясно, что к подобному кризису не была готова ни одна страна.



В целом, сегодня мир подготовлен не лучше, гласит отчет 2021 года, инициированный некоммерческой организацией в области глобальной безопасности "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" и Центром безопасности здоровья Школы общественного здравоохранения им. Блумберга при Университете Джонса Хопкинса.



"Я бы назвал этот отчет обличающим, - заявил доктор Рик Брайт, исполнительный директор Института предотвращения пандемий при Фонде Рокфеллера, который в создании индекса не участвовал. - Мир не готов".



В докладе говорится, что более 90% стран не имеют плана распределения вакцин и лекарств в условиях чрезвычайной ситуации, а 70% не обладают достаточной пропускной способностью больниц, клиник и медицинских центров. Во всем мире возросли политические риски и угрозы безопасности, снижается доверие населения к правительствам.



Согласно докладу, несмотря на то, что ресурсы на преодоление вызванного пандемией коронавируса острого кризиса выделили многие страны, целенаправленные капиталовложения в повышение общей готовности к чрезвычайным ситуациям произвели считанные единицы.



"Мы официально зафиксировали те места, где налицо реальные улучшения", - сказала Дженнифер Нуццо, эпидемиолог из школы Блумберга и одна из двух ведущих авторов доклада.



Однако, как она считает, если по окончании пандемии политические лидеры "не воспрепятствуют разрушению всего того, над чем мы так упорно трудились", ситуация скатится к отправной точке, а то и ниже.



Авторы исследования оценили каждую страну с точки зрения множества факторов, включая системы здравоохранения, занятое население, лаборатории, цепочки поставок, инфраструктуру, доверие к правительству и многое другое. Каждой стране был присвоена оценка по стобалльной шкале.



Средний балл составил 38,9, что примерно соответствует среднему показателю 2019 года (40,2), но ни одна страна не вышла на высший уровень готовности, который начинается с 80,1 балла.



Соединенные Штаты, занявшие первое место в индексе 2019 года, сохранили лидерство с результатом 75,9 балла, за ней расположились Австралия, Финляндия, Канада и Таиланд.



Первая пятерка удивила ряд экспертов, ведь многие считали принимаемые этими странами меры по борьбе с пандемией провальными.



"США правда на первом месте?- удивился доктор Иезекииль Эмануэль, специалист по биоэтике из Пенсильванского университета и один из членов Консультативного совета по COVID-19, учрежденного Джо Байденом во время президентского перехода. - Не думаю, что этот рейтинг можно считать заслуживающим доверия".



Но как отметила доктор Нуццо, индекс был разработан с целью оценки средств и ресурсов, которыми располагает страна, а не для прогнозирования эффективности использования оных в условиях ЧС.



"Существование чего-либо на бумаге не означает его функционирование", - сказала она.



В докладе отмечается, что в Соединенных Штатах зафиксирован минимальный показатель доверия общественности к правительству. Другие факторы уязвимости включают финансовые барьеры в области здравоохранения и меньшее количество больничных коек на душу населения, чем в других странах с высоким уровнем дохода, что может дискредитировать способность США реагировать на будущие чрезвычайные ситуации. "Нехватка любого из ключевых элементов может нанести вред", - подчеркнула доктор Нуццо.



Директор Центра науки и безопасности в области глобального здравоохранения Медицинского центра Джорджтаунского университета Ребекка Кац заявила, что согласна с оценкой неготовности мира к новой пандемии. При этом отсутствие улучшений с 2019 года ее совсем не удивило.



"Пандемия в самом разгаре, - сказала доктор Кац. - Весь мир будто в огне. При этом не было существенного долгосрочного наращивания стратегического потенциала".



Авторы доклада рекомендуют странам включить в свои национальные бюджеты статью о финансировании мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, проанализировать показатели в условиях нынешней пандемии, изучить полученный опыт и сделать выводы.



С учетом событий последних двух лет, разумным представляется также внимание к тем элементам обеспечения готовности к пандемии, которые выходят за рамки технических ресурсов и возможностей, считает доктор Нахид Бхаделия, директор и основательница Центра политики и исследований в области новых инфекционных заболеваний Бостонского университета.



"Нужно подумать о нашей способности поддерживать здоровье населения в условиях затяжного кризиса, - заявила она. - При подобном раскладе важна не только реакция на пандемию, но и способность справляться с повседневными задачами".



Эмили Антес - репортер газеты "Нью-Йорк таймс", где она пишет о науке и здравоохранении, освещая такие темы, как пандемия коронавируса, вакцинация, тестирование на вирусы и заболеваемость Covid-19 среди детей.