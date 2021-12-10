Мега-торнадо в Кентукки разметал городишко Мэйфилд - более 70 погибших, десятки улетели без вести

22:45 11.12.2021

Число жертв торнадо в Кентукки выросло до 70

Из-за торнадо в Кентукки погибли 70 человек, власти допустили рост числа жертв до 100

В результате торнадо, которое власти назвали самым разрушительным в истории штата, погибли десятки человек, число жертв может вырасти. Спасатели разбирают завалы и ищут выживших, Байден пообещал помощь пострадавшим регионам



По меньшей мере 70 человек погибли в результате торнадо в Кентукки, заявил губернатор штата Энди Бешир, передает NBC News.



По его словам, ранее власти располагали данными о 50 погибших. Он допустил, что число жертв до конца дня может достичь 100.



Всего по территории Кентукки прошли четыре торнадо, разрушения зафиксированы в 12 округах, передает Reuters. В ликвидации последствий стихии задействовано 189 сотрудников Национальной гвардии.



Торнадо разрушил склад Amazon в США. Видео



Наиболее серьезные последствия зафиксированы в небольшом городе Мэйфилд с населением около 10 тыс. человек (расположен на западе Кентукки). Там сильно пострадал свечной завод, у него обрушилась крыша. По словам Бешира, во время урагана в здании находились 110 человек. Скольким из них удалось выжить, неизвестно. Губернатор назвал торнадо самым сильным за всю историю штата.



В штате Арканзас торнадо разрушил дом престарелых, в Иллинойсе - склад компании Amazon. Стихия затронула Теннесси и Миссури.



Президент Джо Байден сообщил в Twitter, что его проинформировали о ситуации. Он пообещал, что пострадавшие регионы получат помощь "по мере продолжения поиска выживших и оценки ущерба".



Axios отмечает, что последствия торнадо могут стать более серьезными, чем в 2011 году, когда стихия обрушилась на город Джоплин в Миссури. Тогда погибли 158 человек.



Автор



Наталия Анисимова