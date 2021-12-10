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|В Турции испытали первый в мире дрон с лазерным оружием
00:00 12.12.2021
В Турции прошли первые в мире испытания беспилотного летательного аппарата с лазерным оружием, сообщает агентство Anadolu. Он совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 м.
Дрон Eren создали оборонные компании Tubitak и Asisgard при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности Турции. Беспилотник способен уничтожать взрывные устройства - боеприпасы и самодельные бомбы, заявил агентству заместитель комиссара полиции Айкут Эроглу. Максимальная высота полета дрона составляет 3 тыс. м.