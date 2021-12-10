Запрет магии в Азербайджане подает плохой пример

00:22 12.12.2021

Государственная война с мистикой может быть частью дальнейшего укрепления личной власти Алиева



Дмитрий Бавырин



В Азербайджане готов к принятию закон, который запретит СМИ "пропагандировать" экстрасенсов, медиумов, гадалок и парапсихологов, а по факту вообще упоминать об их существовании. Зачем это нужно президенту Ильхаму Алиеву? И стоит ли России последовать примеру Азербайджана, ограничив информационные возможности "мистических шарлатанов"?



Азербайджанский парламент из тех, где самодеятельность не приветствуется: случайных законов туда не вносят, а если внесли – будут принимать. Система власти президента Ильхама Алиева не то чтобы совсем закрытая, как в КНДР, но малопрозрачная. Поэтому о ее решениях можно уверенно говорить, что идут они с самого верха, а чем президент Алиев их мотивирует, остается только гадать, как и в случае с его походом против экстрасенсов.



Но если это "сигнал", он совсем необязательно хороший.







Еще пять лет назад Госкомитет по работе с религиозными образованиями и МВД Азербайджана провели рейды по выявлению гадалок, но все закончилось воспитательными беседами. Теперь страна продвинулась в борьбе с магическим дальше – в область права, что может свидетельствовать в пользу исламизации азербайджанской власти или того, что власть действует по наущению исламистских сил.



В Коране есть аят, осуждающий колдовство и гадание. Христианство тоже относится к подобной деятельности с осуждением, но со времен инквизиции церковь стала значительно гуманнее и потеряла значительную часть своего влияния на политику.



Не так в тех мусульманских странах, где путь власти по-прежнему определяют духовные особы. Гадалки, ясновидящие, парапсихологи и прочие вне закона и в суннитско-ваххабитской Саудовской Аравии, спонсирующей исламистские тенденции по всему миру, и в Исламской республике Иран – одном из четырех, наряду с Азербайджаном, шиитских государств мира и самым влиятельным из всех.



Другое дело, что Ильхам Алиев не давал поводов сомневаться в том, что он сугубо светский правитель, который при формальной принадлежности к исламу руководствуется материалистичным видением.



Даже в Турции выраженного исламиста Реджепа Тайипа Эрдогана гадать на картах и писать об этом в газетах пока что не запрещали, а ведь именно Анкара претендует на то, чтобы задавать цивилизационные тренды в Баку и играть при нем роль "старшего брата" (и у нее это в основном получается).



В то же время Азербайджан пусть и просвещенная, но все-таки автократия. И как бы смешно это ни звучало, государственная война с мистикой может быть частью дальнейшего укрепления личной власти Алиева.



Гадание с ворожбой – сфера, которую в демократических странах власти просто не замечают, но в авторитарных своя атмосфера: там экстрасенсам спуску не дают.



Иногда это может быть следствием так называемого естественного развития авторитаризма, когда власть пытается поставить под полный контроль все, что может, и постепенно запрещает то, что не контролирует.



Иногда это проистекает от убежденности лидера в своей цивилизационной миссии. Например, некоторые просоветские (то есть, как правило, чуть-чуть марксистские) африканские диктаторы запрещали в своих странах шаманизм, а астрологию с парапсихологией можно отнести к той же категории знания.



Туркмения, где ворожей и астрологов запретили уже очень давно, пример и первого, и второго типа. Максимальный контроль государства над обществом уже давно стал там самоцелью. В то же время для ее президентов характерно просвещение через запреты. Часто это выглядит деспотией, но иногда с пользой таких запретов невозможно спорить. Как, например, тогда, когда Туркменбаши велел всей нации ценить белые зубы и не вставлять золотые, что становилось модным даже среди туркменских подростков.



В число тех стран, где медийное и общественное пространство зачистили от магического, также входит Таджикистан, где система власти пока что ближе к азербайджанской, чем к туркменской. Восток – дело тонкое, и относиться к гадалкам-ворожеям там могут как угрозе разного типа – политической, информационной или просто культурной, как в истории с золотыми зубами.



В России не та система власти, чтобы брать пример с Азербайджана, и не та система ценностей, чтобы рассматривать астрологов или парапсихологов как серьезных конкурентов в борьбе за умы. Отдаленно похожий законопроект о запрете рекламы магических услуг в СМИ был внесен в Госдуму в 2016-м и имеет там своих лоббистов вроде депутата Виталия Милонова, но "лег под сукно" – и пока нет признаков, что его оттуда достанут.



Гадалок, астрологов, экстрасенсов и прочих их "коллег" есть за что недолюбливать. Можно найти логику в том, чтобы воспринимать их как мошенников и с юридической точки зрения тоже. Но такую же логику можно применить к фокусникам или актерам.



Рациональным представляется относить и тех, и других, и третьих к области шоу-бизнеса, когда человек добровольно платит за впечатление от иллюзии. Это давно поняли на российском телевидении, сняв неприличное количество сезонов "Битва экстрасенсов", в число участников которой регулярно попадаются провинциальные актеры.



Кроме того, гадалки и ясновидящие проходят по части оказания психологической помощи населению. Этот бизнес, как и любой другой, заточен на привлечение клиента, а клиент не будет добровольно ходить туда, где его ждет стресс. Поэтому клиентам чаще сулят что-то приятное или интересное, видят удачу в изгибе ладони, долгую дорогу в картах и красивого избранника в пятнах кофе. Если это помогает кому-то верить в себя и в светлое будущее, если обеспечивает мотивацию и дофамин – пусть это существует.



Возможно, в том числе и "утолением печалей" объясняется взрыв интереса ко всему мистическому в ходе развала СССР, когда советский материалистический человек из "самой читающей страны мира" вдруг начал "заряжать" тазики с водой перед телевизором с шарлатаном на экране. В тяжелое для страны и общества время магическое и непознанное отвлекало, давая надежду на то, что рубцы рассосутся, а чакры откроются, после чего наконец-то станет лучше жить.



"В том числе и этим", поскольку главная причина – падение авторитета и моральное банкротство власти, которая годами насаждала материализм, но, как выяснилось в "перестройку", регулярно врала, а значит, могла врать и про материализм тоже. Именно это сомнение проложило дорогу Джуне, Чумаку и Кашпировскому.



Учитывая все особенности азербайджанского режима, нельзя исключать того, что запрещаемым ныне гадалкам и ворожеям в будущем уготован такой же взрыв популярности.