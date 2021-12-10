 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бежавший в Беларусь экс-премьер Киргизии Усенов засветился в новых аферах
00:30 12.12.2021

Данияр Усенов открыл в Беларуси еще один завод
10 декабря 2021 Назгуль Абдыразакова

В ноябре этого года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял участие в запуске завода Беларуской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) в Пуховичском районе под Руденском, которую, кстати, возглавляет бывший премьер-министр КР Данияр Усенов. Об этом сообщает телеграм канал The Бульба.

По ее данным, в 2019 году проект "Кошт Урада" изучил деятельность БНБК и сделал вывод, что схема, по которой создана и работает корпорация, очень похожа на вывод бюджетных денег в частный бизнес.

"Официально, это масштабный совместный проект Беларуси и Китая по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, созданный по указу Лукашенко в 2016 году. Стоимость проекта составляет 733 млн долларов.

Однако за 5 лет проект так и не начал работать в полную мощность, большая часть заводов до сих пор не построена. Еще в 2019 году проект "Кошт Урада" изучил деятельность БНБК и сделал вывод, что схема, по которой создана и работает корпорация, очень похожа на вывод бюджетных денег в частный бизнес. Напомним, что это закрытое акционерное общество. Беларуси принадлежат всего 25% акций. Все остальные разделены между иностранными компаниями. Китайской компании CITIC International Investments Ltd. принадлежат 20%, другой китайской компании COFCO Corporation - 9%. 1% в уставном фонде имеет мутная российская компания "Вирен-Инвест", которая неоднократно выступала в суде в качестве ответчика. В 2019 г. "Вирен-Инвест" неосновательно обогатилась на 2 млн рублей, но их пришлось вернуть. В 2020 г. задолжала беларуской компании "Вертол-Инвест" 150 тыс. руб. рублей. Две шотландские компании Maxforce LP и Altastar LP имеют 11% и 11,5% акций соответственно, две эмиратские компании Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd. - 22,5%. Примечательно, что ключевым собственником шотландских офшоров числится племянник получивший политическое убежище в Беларуси экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Амбек Салиев", - пишут журналисты.

Интересная ситуация сложилась и вокруг директора БНБК, которую, напомним, занимает некий Даниил Урицкий, который на самом деле является бывшим премьер-министром Кыргызстана Данияром Усеновым.

"Парадокс вокруг БНБК заключается еще и в том, что это частная корпорация, созданная по инициативе Лукашенко на деньги одного из ключевых акционеров - китайской компании CITIC International Investments Ltd., которые дали в кредит. При этом кредит выплачивает беларуский Минфин за счет бюджетных средств. Помимо всего прочего, БНБК пользуется различными преференциями от беларуского государства. Самая "жирная" - внесение корпорации в особый список компаний, на которые не распространяются положения постановления Совмина № 229 от 15 марта 2012 года, регулирующего правила так называемых закупок за счет собственных средств. Помимо этого, Усенов-Урицкий пытался выпросить у властей Беларуси 10%-ную преференциальную поправку на торгах. С поддержкой сверху БНБК рассчитывала сбыть отечественным предприятиям импортированный китайский лизин, реэкспорт которого в Россию с июля 2019 года закрыт", - пишет издание.

Источник - Вечерний Бишкек
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