 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Садыр Мамытов стал президентом Национального олимпийского комитета Кыргызстана
00:34 12.12.2021

10 декабря прошла отчетно-выборная Генеральная ассамблея Национального Олимпийского комитета Кыргызстана.

В мероприятии приняли участие 48 действующих членов комитета: федерации по видам спорта, Государственная академия физической культуры и спорта, Министерство культуры, информации, спорта и физической культуры. Также были приняты 6 новых членов, а именно:

1. Федерация "Кок-Бору" (Улак-тартыш);

2. Федерация шорт-трека;

3. Федерация текбола;

4. Федерация джи-джитсу;

5. Федерация хоккея с мячом;

6. Национальный антидопинговый центр.

Большинством голосов Генеральной ассамблеи избран новый президент Национального Олимпийского комитета - Садыр Мамытов.

Первым вице-президентом комитета избран Анвар Оморканов - президент федерации хоккея с шайбой. Вице-президентом комитета избрана Эльнура Осмоналиева - президент федерации стрельбы из лука.

Также утвержден новый состав Исполнительного комитета НОК, куда вошли 11 представителей федераций. И в состав Ревизионной комиссии в количестве двух человек также был поддержан.

После включения новых членов в состав НОК КР, был презентован отчет о деятельности за прошедший олимпийский цикл 2017-2021 годы. Отчет о проделанной работе был принят Генеральной Ассамблеей.

Национальный олимпийский комитет подвел итоги за прошедший олимпийский цикл, презентовал отчет о деятельности перед Генеральной Ассамблеей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - sport.akipress.org
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