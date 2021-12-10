Садыр Мамытов стал президентом Национального олимпийского комитета Кыргызстана

00:34 12.12.2021

10 декабря прошла отчетно-выборная Генеральная ассамблея Национального Олимпийского комитета Кыргызстана.



В мероприятии приняли участие 48 действующих членов комитета: федерации по видам спорта, Государственная академия физической культуры и спорта, Министерство культуры, информации, спорта и физической культуры. Также были приняты 6 новых членов, а именно:



1. Федерация "Кок-Бору" (Улак-тартыш);



2. Федерация шорт-трека;



3. Федерация текбола;



4. Федерация джи-джитсу;



5. Федерация хоккея с мячом;



6. Национальный антидопинговый центр.



Большинством голосов Генеральной ассамблеи избран новый президент Национального Олимпийского комитета - Садыр Мамытов.



Первым вице-президентом комитета избран Анвар Оморканов - президент федерации хоккея с шайбой. Вице-президентом комитета избрана Эльнура Осмоналиева - президент федерации стрельбы из лука.



Также утвержден новый состав Исполнительного комитета НОК, куда вошли 11 представителей федераций. И в состав Ревизионной комиссии в количестве двух человек также был поддержан.



После включения новых членов в состав НОК КР, был презентован отчет о деятельности за прошедший олимпийский цикл 2017-2021 годы. Отчет о проделанной работе был принят Генеральной Ассамблеей.



Национальный олимпийский комитет подвел итоги за прошедший олимпийский цикл, презентовал отчет о деятельности перед Генеральной Ассамблеей.