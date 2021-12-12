Гастарбайтеры на Неве. Вместо русских рабочих чиновники привозят в Санкт-Петербург полчища азиатов, - "СП"

10:23 12.12.2021 Гастарбайтеры на Неве.

Вместо русских рабочих чиновники привозят в Санкт-Петербург полчища азиатов

Иван Рыбин

12.12.21



Слова российских чиновников об ограничении потока азиатских гастарбайтеров расходятся с делом - до конца года в нашу северную "культурную" столицу только по официальным данным завезли более 50 тысяч азиатов. А на самом деле в десять раз больше! Платить им собираются вовсе не копейки, а вполне приличные зарплаты. При этом русских намеренно увольняют и на их места нанимают приезжих.



"Ожидаемая численность иностранных работников, включая граждан ЕАЭС, по итогам 2021 года - 320,5 тыс. человек, рост на 20% по сравнению с 2020 годом", - "отчитался" глава комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.



Больше всего, по его информации, в Питер завезли узбеков, 46% от общего числа, таджиков 15%, белорусов - 11%. Согласно данным комитета, 19,3% гастарбайтеров занято в сфере строительства, 13,9% - в неких "обрабатывающих производствах", 13,6% - в торговле. К этим цифрам мы еще вернемся.



"Ключевой момент не просто в замещении иностранных граждан гражданами российских регионов или гражданами, которые постоянно живут в Петербурге. Дело в том, что сегодня зарплатные ожидания трудовых мигрантов очень мало отличаются от зарплатных ожиданий наших граждан, особенно из регионов России. Поэтому по мере того, как во время стройки будут применяться новые строительные технологии, изменяться подходы к кадровому проектированию, будет уменьшаться число работающих в этой сфере и выработка на одного человека", - заявил председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.



Чиновники-едросы уже давно перешли на свой "птичий" язык, не всегда поддающийся переводу на русский. Понятно лишь то, что платить гастарбайтерам будут столько же, сколько и жителям РФ. Которых на стройки Питера почему-то никто не приглашает.



Более того, есть все основания полагать, что едрос вообще, как бы сказать помягче, искажает картину. Согласно данным МВД, за период с января по ноябрь 2021 года число иностранцев в городе на Неве увеличилось на 60%. Среди "понаехавших" - 121.144 узбеков, 51.076 таджиков и 31.087 киргизов. Плюс казахи, туркмены, армяне и прочие. Совсем немного белорусов, у них в стране и так все неплохо. В совокупности - 352.095 человек. До конца года ожидают еще 50−80 тысяч. Всего станет почти полмиллиона - настоящее нашествие кочевников.



А вот теперь вернемся к цифрам, которые озвучивал "едросоговорящий" гражданин Чернейко. Округлим. Итак, 20% - строители, 14% - некие рабочие каких-то там мифических производств. Итого 34%. Остается еще 66%. 14% - в торговлю. Зачем они тут нужны, косноязычные, не умеющие сносно объясниться по-русски? Да еще и на "зарплатных ожиданиях" коренного населения?



За минусом торгашей остается еще 52% - более половины. То есть где-то около 250 тысяч жителей кишлаков, которые просто переселились в культурный город. Зачем они тут, что им здесь делать?



Подмосковная "провинция", магазин одной известной сети, до недавнего времени - крайне популярный у местных жителей. Прежде всего, потому что там работали только русские. Но на днях все поменялось: жителей соседних деревень уволили, а на их места набрали азиатов. Более того, около супермаркета и в его фойе теперь тусуются земляки новых работников. Персонажи - прямо с плакатов про "Аль-Каиду" *.



"Это не я принимаю решение, мне приказало начальство - я сделала. Да, на те же зарплаты. Да, вижу, покупатели недовольны, уже об этом сообщила руководству. Но, думаю, не поможет. Мне самой с ними работать страшно, вон, морды какие бандитские, и по-своему все, „гыр-гыр". О чем говорят - непонятно. Нет, набирала не я, мне их прислали", - оправдывается управляющая магазином.



Еще в один магазин, уже другой сети, местные жители вообще перестали ходить, там персонал даже по-русски практически не разговаривает. Отовариваются только "свои" - азиаты.



По информации из многих населенных пунктов, такое происходит повсеместно. Например, в Воскресенске с местных предприятий поувольняли русских и набрали приезжих, хотя в городе и так чудовищная безработица.



Кое-где творится и вообще форменный беспредел. В одном подмосковном городке приезжие банально "отжали" шиномонтаж у русских ребят, явившись к ним толпой. Полиция даже не стала принимать заявление, типа, не было такого.



"Многие из гостей ведут себя на улицах, как „хозяева жизни" - смотрят, кого бы зацепить. Но если приехали в нашу страну, пусть уважают наши порядки. Тех, кто совершил преступление, надо сажать. Тех, кто допустил административное правонарушение - высылать без права возвращения. И в целом резко ограничивать поток мигрантов в нашу страну", - считает заместитель руководителя общественной организации "Офицеры России", генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич.



В обществе растет недовольство. На днях портал недвижимости "ЦИАН" запретил сдавать квартиры с пометкой "только славянам". Что по этому поводу люди написали в соцсетях, догадайтесь сами. Можно сколько угодно запрещать, но толку от этого не будет. На сайтах бесплатных объявлений уже немало лотов с пометкой "приезжим не звонить", а если те все равно звонят, им никто ничего не продает.



Да и не покупают у них тоже. Предпочитают не связываться, весьма велика вероятность обмана или вообще нарваться на банду "дехкан".



При заказе такси нынче многие требуют именно славянского - русского, белорусского или украинского - водителя. В таких сервисах, как, например, "Яндекс.Такси", такой опции нет, но можно написать в примечании. Есть и специализированные службы типа "Такси Русские водители" и т. д. Запрос "как заказать русского водителя в сервисах такси?" крайне популярен в поисковиках.



Между прочим, решение ЦИАНа вызвало обратную реакцию, люди стали писать, что впредь намерены сдавать квартиры только славянам. И что это - политика, ущемляющая права русского населения.



Тут стоит вспомнить, что нынче творится в самих азиатских странах - бывших республиках СССР.



"Пришлось бросить все и уехать, если ты не „титульная нация", но ты - совершенно бесправный человек. И не важно, русский или нет, я, к примеру, русский немец. Но не суть. Ты не киргиз, и этим все сказано. Тебя могут ограбить, убить, изнасиловать, местные власти только руками разведут. Типа ничего не знаем. Дом продал за копейки, машину удалось перегнать сюда, по сути, начинаю жизнь с начала", - рассказывает Владимир из Подольска.



Между прочим, в России понятия "титульная нация" почему-то отсутствует, хотя таковая имеется. Как-то попахивает откровенным ущемлением прав большинства народа, и людям это нравится все меньше и меньше.



"У нас в глубинке столько народу сидит без источников дохода! Но бизнесмены думают о сиюминутной выгоде и не думают о перспективе, о выгоде для страны. Поэтому они все равно набирают мигрантов, причем производительность труда от этого не растет, экономического развития не происходит", - отметил Владимир Михалевич.



В связи с событиями вокруг гастарбайтеров в соцсетях все чаще вспоминают события 90-х - геноцид русских в республиках Средней Азии и на Кавказе. По оценкам ряда экспертов, счет идет на миллионы человек! Свидетельство неслыханной жестокости тех, кто нынче шатается по улицам наших городов и сел, бесчисленное множество, да и выживших очевидцев немало. Никто никого ни к чему не призывает - за это нынче можно сесть в тюрьму. Но градус недовольства растет.



Все это может плохо кончиться - большой кровью. Народ уже создает "дружины самообороны" против приезжих. А ряд инцидентов, например, когда ребята спасли от насильников девушку и сожгли живьем злоумышленников, говорит о том, что "сорвать клапан" может в любой момент. Достаточно произойти резонансному преступлению, и может начаться самая настоящая "этническая война".



Ничего хорошего в этом нет, пострадают многие невинные. В том числе и те самые гастарбайтеры. В этой связи политика властей РФ вызывает все больше вопросов. Народ пытаются успокоить обещаниями, а на деле поток приезжих только растет. Зачем? И ладно бы азиатам платили гроши, так уже нет такого! Безработица в регионах растет, народ потихоньку звереет от происходящего, и где именно "рванет" никто сказать не может.



* "Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - svpressa.ru

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