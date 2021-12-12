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Мягкая сила "Великого Турана" в южной части СНГ, - А.Игнатьев
10:52 12.12.2021

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 12.12.2021

Начата сложная переговорная игра по переформатированию существующих региональных балансов

В конце ноября стало известно, что Казахстан вслед за Украиной начинает закупать турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для вооруженных сил. По информации ведущего турецкого информагентства Anadolu, "Казспецэкспорт" от имени Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подписал контракт на поставку БПЛА ANKA с турецкой аэрокосмической компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ). В соответствии с договором, ВВС Казахстана до 2023 года получат три беспилотника, оснащенных электрооптикой, инфракрасным портом и лазерным дальномером с камерой. К БПЛА, способным подниматься на высоту до 10 км, перевозить 350 кг грузов и выполнять миссии на дальности до 250 км, прилагаются 2 наземные базы, а также пакет логистической поддержки (техдокументация, обучение и запасные части). Гендиректор TUSAŞ Темел Котил назвал контракт с Казахстаном важным успехом компании в плане экспорта. "Поставки беспилотников ANKA в Казахстан вслед за Тунисом – очень важное достижение для нас. Отрадно, что рынок экспорта дронов растет", – подчеркнул глава аэрокосмической компании Турции.

Поставки боевых БПЛА Казахстану – один из многих примеров того, как Турция пытается активнейшим образом внедриться в регион постсоветской Средней Азии, как уже сделала это на Кавказе с помощью Азербайджана, курируемого Анкарой через "южную" часть программы ЕС "Восточное партнерство". В среднеазиатской части, или т. н. южном "подбрюшье", СНГ уже начата сложная переговорная игра по переформатированию существующих региональных балансов. В Узбекистане она пока идет через посредничество руководства Азербайджана и американцев, рассматривающих вопрос размещения в среднеазиатских республиках военных баз НАТО. Киргизии и Таджикистану Анкара пообещала "защитить" их от угрозы со стороны запрещенного в России "Талибана". Таджикам турки официально предложили "углубить сотрудничество" в военной сфере и опять же закупить боевые БПЛА. "Замануха" есть и для Туркмении в виде Тюркского совета (о нем ниже), формально считающегося советом по культурному взаимодействию, а реально представляющему из себя инструмент мягкой силы пантюркизма. В Казахстане и Киргизии русскоговорящее население уже "мягко" подвергается под видеозапись сильным атакам протурецких националистов. Активно ведется работа по скорейшему началу реализации проекта трансконтинентальной железной дороги из Китая через Киргизию и Узбекистан в Европу…

При этом мягкая сила "Великого Турана" в среднеазиатской части СНГ активно действует уже не один год.

При этом мягкая сила "Великого Турана" в среднеазиатской части СНГ активно действует уже не один год. Одним из ключевых ее проводников на постсоветском пространстве является международная организация Совет сотрудничества тюркоязычных государств, или Тюркский совет, созданная в первоначальном формате в октябре 2009 года и объединившая Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Турцию и Узбекистан (плюс наблюдатель в лице Венгрии, представляющей ЕС и НАТО). В 2012 году Турция, Киргизия, Азербайджан и Казахстан приняли "флаг наподобие флага Евросоюза, который будет обязателен для всех тюркоязычных стран наряду с национальными". Как сообщил 22 августа на специальной пресс-конференции в Бишкеке министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу, для единого флага были взяты символы всех 4 государств: солнце из флага Киргизии, звезда – Азербайджана, полумесяц – Турции, цвет – Казахстана.

Флаг Тюркского Совета

Вскоре после этого тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил Турцию в Таможенный союз (под предлогом, что такое желание высказал тогдашний турецкий президент Абулла Гюль). В данном контексте стоит упомянуть и вышедший не так давно из-под пера Н. Назарбаева концептуальный документ под названием "Видение тюркского мира - 2040".

В конце 20020 года Турция представила концепцию "Один народ - пять государств". По сути, развивая ее положения, в ноябре этого года участники первой встречи генпрокуроров стран Тюркского совета подписали в Баку "Положение о создании Совета генеральных прокуроров тюркоязычных государств". В двухдневном мероприятии приняли участие представители Казахстана, Киргизии, Турции, посол Венгрии, замгенсека Тюркского совета Мирвохид Азимов и президент Международной ассоциации прокуроров Чеол-Кю Хванг. Делегацию Узбекистана возглавлял генпрокурор Нигматулла Юлдашев.

Лидеры тюркских государств

По данным массмедиа, цель Анкары - создание своего рода "Союза" или "СНГ" тюркских государств. Кроме самой Турции речь идет, прежде всего, об Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Киргизии и Туркменистане (для начала в роли наблюдателя). Весьма вероятно, что этот союз будут делать не столько культурным (ибо нечто подобное уже действует с 2009 года), сколько экономическим с плавным выходом на социально-политическую составляющую. Что, по сути, равнозначно наступлению на ЕАЭС и СНГ, в которые сегодня входят Казахстан и Киргизия. Концепция "Видение тюркского мира - 2040", или "Дорожная карта" сотрудничества в рамках тюркского мира, была подписана в этом ноябре в Стамбуле по итогам VIII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Стоит отметить, что после того, как ССТГ был переименован в Организацию тюркских государств, с ним еще теснее стала взаимодействовать натовская Венгрия. А благодаря вероятному присоединению Украины (пока в качестве наблюдателя – киевский режим использует как разменную монету крымских татар, пытаясь торговать тем, что ему не принадлежит) очевидно, что амбиции "Великого Турана" распространяются не только на тюркские народы. В пользу этого говорят и наиболее важные вехи устава организации, явно выходящие за традиционные в подобных случаях рамки укрепления культурной идентичности:

увеличение доли национальных валют в торговле между государствами-членами для сокращения зависимости от иностранных валют и защиты от внешних финансовых эффектов на основе взаимных интересов;
достижение дальнейшей гармонизации национальной культурной, образовательной и молодежной политики, создание возможности для достижения единства в алфавите и терминологии для улучшения коммуникации среди государств-членов;
создание общетюркского информационного и медиапространства посредством институционального сотрудничества телевидения, информационных агентств и СМИ, объединение усилий для борьбы с дезинформацией;
обеспечение мобильности студентов, исследователей и ученых за счет совместной политики и инструментов, в том числе партнерских программ, а также организация конкурсов в различных отраслях науки.
Помимо этого, программа предусматривает де-юре сотрудничество с Европейским союзом, ОБСЕ, Вышеградской группой (с НАТО, оно де-факто уже идет – Турция активный члена альянса). И нигде нет упоминаний о Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств. Фактически перед нами один из сценариев замещения ЕАЭС и СНГ с южного направления "великотуранским" или неоосманским проектом "Тюркского мира".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639295520
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