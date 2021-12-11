 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сокуровские "мысли" о развале России. Безнаказанность рос-демшизы, - А.Кошкин
11:00 12.12.2021

Сокуров и Путин: почему кому-то позволено призывать к разрушению России?
11 декабря 2021 |
Паника Сокурова не беспочвенна – он понимает, что совершил правонарушение. Правоохранительные органы не должны игнорировать обращение главы Чечни Рамзана Кадырова.

Столь поспешное паническое ожидание режиссером Александром Сокуровым скорого ареста может вызвать лишь ироническую улыбку. Но перепугался кинематографист, видимо, настолько, что успокаивать его пришлось пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Процитируем Интерфакс: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "не может быть и речи" об аресте режиссера Александра Сокурова, который поспорил с Владимиром Путиным 9 декабря на заседании Совета по правам человека. Режиссер достаточно резко обратился к главе государства и получил жесткий ответ.

На следующий день Сокуров допустил возможность своего ареста. Он сказал изданию "Подъем", что если будет принято такое решение, он не сможет этого избежать. "Конечно нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор", - успокаивал Песков".

Это что же получается? На тех, к кому "президент хорошо относится", российское законодательство распространяется иначе, чем на обычных граждан? Я, конечно, не юрист, но, по-моему мнению, в высказываниях Сокурова налицо признаки нарушения статьи Конституции РФ, статья 67 которой, в частности, гласит:

"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".
Не исключаю, что Сокуров впал в панику, ознакомившись с положениями статьи УК РФ 280.1 "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Напомним эти положения:

"1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, - наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".
В связи с публичными высказываниями Сокурова, полагаю, следует поддержать призыв к правоохранительным органам дать правовую оценку заявлениям гражданина Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе РФ, с которым обратился 10 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров. Вот текст этого обращения: "Я посоветовал бы Сокурову прочитать не свой американский листочек с чушью, с которого он зачитывал антироссийские тезисы, а новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации", - написал в своем сообщении Кадыров.

Также он добавил, что во второй раз на миллионном митинге в Грозном жители республики подтвердили свое желание связать будущее с Россией.

"Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера", - почеркнул глава Чечни.
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Конечно, заковывать Сокурова в наручники и отправлять в СИЗО никто не предлагает. А вот открыть уголовное дело для расследования сознательного нарушения гражданином Сокуровым статьи Конституции РФ и УК РФ, на мой взгляд, нужно. Иначе, если Сокурова вовсе не привлекут к ответственности и, по крайней мере, не оштрафуют, значит, нас, голосовавших за вышеуказанную поправку к Конституции РФ, обманули и законодательство о преследовании за призывы к нарушению территориальной целостности РФ - фикция!

К тому же Сокуров "рецидивист", ибо уже не в первый раз публично покушается на суверенитет и территориальную целостность России, например, призывая отдать Японии Курильские острова. Так что, если стоять на букве Закона, то правовой оценки очевидного факта деяния антигосударственного и экстремистского характера не избежать.

11 декабря 2021
Анатолий Кошкин

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639296000
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