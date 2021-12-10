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Путин признал в Чубайсе иноагента: сотрудники ЦРУ сидели в рос-правительстве. Что изменилось? - "МК"
11:18 12.12.2021

Президент привел хороший, но не убедительный пример

Когда надо показать что-то безусловно плохое, дурной пример, наши власти обычно берут Чубайса и говорят: вот, смотрите, вы же его не любите, вот при нем все было плохо, мы больше так не делаем. Именно этот фокус показал Владимир Владимирович, обсуждая с Советом по развитию гражданского общества и правам человека проблему иностранных агентов. Признал практически в Чубайсе иноагента, заявив, что в российском правительстве в середине 90-х работали кадровые сотрудники ЦРУ, пока он их не "вычистил".

Президент привел хороший, но не убедительный пример

Если быть точнее, в этот раз Чубайс прямо не назывался. И вообще имена не назывались. Путин просто заметил: "В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства России сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США". И позже в Соединенных Штатах их привлекли к уголовной ответственности за то, что они "нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации", когда работали в России.

Все в курсе, всем все понятно. Все знают, что именно Анатолий Борисович возглавлял структуру, обеспечивавшую процесс разворовывания страны и уничтожения предприятий, который называли приватизацией. Многие помнят, что в апреле 2013 года в ходе прямой линии Путин заявил, что офицеры ЦРУ в эпоху приватизации работали в окружении Анатолия Чубайса. Уже ни для кого не секрет, что речь идет о кадровых офицерах американской разведки Андрее Шлейфере и Джонатане Хэе, которые были консультантами российского правительства по вопросам приватизации. И, действительно, в США их обвинили в незаконном обогащении. Путин тогда объяснял, что они "в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации. И не имели на это права как действующие офицеры разведки. Им по закону внутри США запрещено было заниматься какой бы то ни было коммерческой деятельностью, но они не удержались - коррупция, понимаешь".

Кстати, о размахе их незаконного обогащения можно судить по тому, что в 2005 году американский суд приговорил Шлейфера к штрафу в размере 28,5 миллиона долларов. А сказал бы Шлейфер, что коррупция и воровство были легендой прикрытия – не брал бы взятки, сразу бы вычислили – может, и не осудили бы.

Чубайс в 2013 году изобразил чистую наивность и святую простоту: всегда, мол, считал заявления о шпионах в своем окружении слухами, ни одного же документа предоставлено не было. В общем-то, очевидно, что они с бейджиками CIA не ходили. В мае этого года Анатолий Борисович прямо в атаку пошел: мол, в России есть структуры, "которые должны заниматься выявлением, обнаружением и принятием решений по поводу такого рода товарищей". Куда, мол, смотрели спецслужбы в 1992 году и в 1993-м? Провалили свою работу. Но ведь на самом-то деле время было такое: о, американский советник хочет помочь обустроить Россию, добро пожаловать на борт! До сих пор это обустройство расхлебываем.

Хороший пример, правильный – и правда, беда, когда иностранные агенты начинают влиять на принятие управленческих решений в стране. Ату, их? Конечно!

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И понеслась! Но у нас любят ковровые бомбежки. А потому под удар попали в основном неугодные журналисты. Те, которые по большей части обоснованно критикуют криворукость, разоблачают коррупцию и лицемерие представителей власти. Раскачивают, с точки зрения этих самых представителей, нашу общую лодку. Причем закон написан так, что иностранным агентом в мгновение ока можно признать абсолютно любого критика существующих порядков.

Путину об этом рассказали на заседании СПЧ. И он вроде бы даже удивился: "То, что вы сказали - на это нужно обратить внимание. В том числе - как этот документ создавался, а именно - что он не обсуждался с профессиональным сообществом. На это нужно не только обратить внимание, эту работу нужно обязательно провести. Посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит". Ладно, будем считать, что Владимир Владимирович не знал, какая структура подготовила этот закон.

Но он такой, какой есть, по очень простой причине – настоящие иностранные агенты не будут ловить сами себя. Кто в большей степени иностранный агент – чиновник, госпропагандист и депутат, имеющие недвижимость или бизнес за рубежом, отправляющие учиться и жить за границу своих детей, лечащиеся там, или журналист, обо этом пишущий? Вы когда-нибудь задумывались о том, почему все наши олигархи, люди к власти приближенные и имеющие на нее серьезное влияние, судятся со своими, например, бывшими женами, не в России, а в Лондоне? Сейчас вот, например, Наталья Потанина, если верить "Блумбергу", хочет в британской столице у супруга 7 миллиардов долларов отсудить.

Чубайс, и правда, хороший пример. Но, чтобы этот пример был убедительным, сидеть Анатолий Борисович должен не в кресле Специального представителя президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ

Источник - mk.ru
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