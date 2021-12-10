 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову задержали по подозрению в получении взятки
12:24 12.12.2021

Антикоррупционной службой начато расследование в отношении заместителя акима Атырауской области, сообщает Zakon.kz.
Подозреваемым по данному делу вместе с замакима проходит и руководитель управления культуры, архивов и документации Атырауской области.

Они подозреваются в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в сумме 4,5 млн тг от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в городе Атырау на сумму 145 млн тг.
Агентство по противодействию коррупции
По данным агентства, подозреваемое лицо задержано и водворено в ИВС УП города Атырау. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Ранее СМИ сообщали о том, что задержана заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова. Она была назначена на этот пост в марте 2020 года. Региональное управление культуры, архивов и документации с июня 2020 года возглавляет Акылбек Рыскалиев.

Дана Тургынбай

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639301040
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