"Талибан" обвиняют в захвате земель этнических узбеков и туркменов в Северном Афганистане

14:13 12.12.2021

Боевиков движения "Талибан" (запрещен в РФ) обвиняют в содействии насильственному выселению более 1000 человек на севере Афганистана. Речь идет о 20 000 акрах земли, которую занимали узбекские и туркменские общины.



Этнические узбеки и туркмены утверждают, что пуштуны захватили их дома и земли в северной провинции Джаузджан с помощью талибов. Пуштуны – преобладающая этническая группа в движении "Талибан".



Выселения начались после того, как боевики "Талибана" изгнали сотни семей шиитов-хазарейцев из их домов и хозяйств в пяти провинциях. Это произошло сразу после захвата власти в Афганистане в августе.



По словам правозащитных групп, насильственное переселение жителей талибами – это попытка раздать землю своим сторонникам и коллективно наказать общины, поддерживавшие прежнее правительство.



"НАС БЫ УБИЛИ"



Один из тех, кто был перемещен в Дарзаб, отдаленный район в Джаузджане, – наш собеседник по имени Абдулла. Он утверждает, что 27 ноября боевики "Талибана" в сопровождении пуштунов-кочевников выселили более 1000 этнических узбеков и туркменов из их домов и хозяйств в Дарзабе и Куш-Тепе, соседнем районе Джаузджана.



Абдулла, который попросил не называть его настоящее имя в целях безопасности, сообщил Афганской службе Азаттыка, что провинциальные органы власти "Талибана" обещали прислать делегацию для расследования предполагаемого захвата земель. Однако 8 декабря он сказал, что делегация так и не прибыла.



"Эта земля была нашей на протяжении сотен лет, – говорит он. – Мы возделывали ее, и она принадлежит нам".



Файзулла, житель Куш-Тепа, говорит, что пуштунские кочевники с помощью "Талибана" захватили более 20 000 акров их земель.



"Никто не мог выступить против, – говорит он. – Если бы мы начали возмущаться, нас бы убили".



Представитель пуштунских кочевников в Джаузджане Гулам Сарвар Ализай говорит, что зачастую существует неопределенность в отношении права собственности на землю, поскольку спорные объекты находятся на государственной земле.



По его словам, кочевники хотят вернуться на пастбища, к которым их не допускали около двух десятилетий.



"Некоторые из наших [узбекских и туркменских] братьев признают, что земля принадлежит правительству, но они упорно трудились и возделывали бесплодные земли, – сказал он Афганской службе Азаттыка. – Решение должен принять племенной совет, состоящий из пяти человек от каждой стороны".



Представители движения "Талибан" не ответили на звонки и текстовые сообщения Азаттыка с просьбой прокомментировать ситуацию.



Сотни семей в районе Гизаб провинции Дайкунди были насильственно выселены талибами



Однако в комментариях Би-би-си 29 ноября представитель "Талибана" Билал Карими опроверг заявления о том, что в Джаузджане имели место какие-либо насильственные перемещения.



"Ничего подобного не было, и ситуация в Куш-Тепе спокойная", – сказал он, добавив, что власти расследуют этот вопрос "и не позволят никаким лицам или группам посягнуть на чью-либо собственность".



КОЛЛЕКТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ



Хотя "Талибан" пытается представить себя в качестве истинно национальной группы, противники движения часто обвиняют боевиков в том, что они служат исключительно интересам пуштунской этнической группы. Подавляющее большинство лидеров и боевиков "Талибана" – пуштуны.



Точные данные о численности различных этнических групп Афганистана недоступны, в основном потому, что в стране никогда не проводилась подробная перепись населения. Последняя попытка, предпринятая в конце 1970-х годов, так и не была реализована. Неоднократные призывы к проведению новой переписи так ни к чему и не привели.



Согласно спорным данным выборочных переписей, проведенных в 1970-х годах, пуштуны составляют чуть более 40 процентов населения, за ними следуют этнические таджики – менее 30 процентов, хазарейцы и узбеки – около 10 процентов. Остальное население составляют различные меньшинства.



Талибов обвиняют в насильственном выселении тысяч людей по всей стране. В октябре талибы насильно выселили сотни семей хазарейцев в южной провинции Гильменд и северной провинции Балх.



В конце сентября талибами были насильно выселены около 700 хазарейцев в центральной провинции Дайкунди. Талибы утверждали, что выполняют постановление суда, согласно которому земля должна быть возвращена первоначальным владельцам.



Выселяли не только тех, кто не относится к пуштунам. Талибы также выселили соотечественников-пуштунов в южной провинции Кандагар. Выселению подверглись те, кто работал на прежнее правительство или его вооруженные силы.



"Талибы должны прекратить насильственные выселения и рассматривать земельные споры в соответствии с законом и справедливым процессом", – заявила заместитель директора Human Rights Watch (HRW) по Азии Патриция Госсман в интервью Азаттыку.



Госсман отметила, что в северном Афганистане давно применяются коллективные наказания и принудительные выселения.



По ее словам, после свержения режима "Талибана" в 2001 году, Северный альянс при поддержке США "занялся выселением местных пуштунов".



Бывший Северный альянс, коалиция антиталибских групп, сопротивлявшихся правлению талибов в 1996-2001 годах, состоял в основном из этнических таджиков, узбеков и хазарейцев.



"До существования Северного альянса талибы принимали такие меры против других групп", – добавляет Госсман.



"Попытки, предпринятые после 2001 года, по реформированию системы землевладения провалились из-за влияния силовиков и полевых командиров, в том числе из-за чиновников в администрации и парламенте", – сказала она.



Многие земельные споры в северном Афганистане продолжаются с тех пор, как в 19 веке пуштуны были принудительно и добровольно переселены в этот регион.



Начиная с 1880-х годов, эмир Афганистана Абдуррахман-хан насильно переселил тысячи людей из соперничающих пуштунских общин из южного Афганистана на север, где было небольшое пуштунское население. Пуштунским переселенцам часто давали бесплатную землю и освобождали от налогов. В 20 веке пуштуны также добровольно обосновались в северном Афганистане.



"Как вынужденным, так и добровольным мигрантам центральное правительство выделяло землю, что способствовало росту напряженности в отношениях с общинами, которые в результате этого потеряли доступ к сельскохозяйственным угодьям и пастбищам", – говорится в докладе HRW, опубликованном в 2002 году.



Кроме того, в 19-м и начале 20-го века в Северный Афганистан прибыли беженцы из Центральной Азии. Многие из них бежали во время вторжения царской России в Центральную Азию и во время образования Советского Союза.



Абубакр Сиддик, Зариф Назар