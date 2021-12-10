Всех ли шпионов в Кремле "вычислили" и вычистили в начале 2000-х? - Виктор Сокирко

14:22 12.12.2021

Кто манипулировал истеблишментом до прихода Путина к власти

Всех ли подлинных и мнимых шпионов в Кремле "вычислили" в начале 2000-х



Виктор Сокирко



Заявив на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о том, что в середине 1990-х годов советниками некоторых членов российского правительства работали сотрудники ЦРУ, президент Владимир Путин не назвал фамилий. А ведь мог, ведь прекрасно о них осведомлен - все-таки с 25 июня 1998-го по 9 августа 1999 года возглавлял ФСБ России. И списочек наверняка еще хранится в сейфе.



Чуть ниже мы восполним этот пробел и озвучим фамилии тех, кто манипулировал российским истеблишментом до прихода Путина к власти. Как говорится, начни с себя - до других не доберешься, но попробую поделиться и личным опытом, и иных не забыть.



Дело было вечером, а вот делать что было (маленький ребенок, да еще текст не дописан) и звонок на городской телефон был совсем некстати. Звонил Михаил Трепашкин, офицер ФСБ, герой моего недавнего материала в "КП" о том, как он судился со своим ведомством на Лубянке и даже был восстановлен на службе. "Мы к тебе в гости", - сказал Миша, не поясняя, кто это "мы" и с чем, собственно, пожаловали нежданные гости. В квартиру звать не стал - "однушка" на Мичуринском проспекте не позволяла, спустился в холл, благо он был достаточно большим.



Внизу ждали сам Трепашкин и еще три человека, через входную дверь подъезда были видны два понтовых тогда черных гелендвагена, с не менее навороченными номерами - "три Оли". Двух я знал как минимум по фамилиям - Александр Литвиненко и Андрей Понькин, тоже офицеры ФСБ, правда, уже уволенные из органов. Четвертый господин, явно штатской наружности, представился Юрием Фельштинским, советником Бориса Березовского, который вот только-только прилетел из США.



Предложили работу в "команде Березовского", правда, не понятно в каком качестве, но сразу с конкретным окладом 10 тысяч долларов в месяц. Кто помнит 1998 год, тот оценит эту сумму, которая и сегодня является заоблачной. Тогда еще ничего не предвещало бегства Литвиненко в Лондон (при помощи Фельштинского), его последующего отравления, разоблачений и скандалов, но профессиональное чутье подсказывало, что какие-то сенсации с участием этой троицы (Трепашкин был не в счет) можно нарыть. Опять же Березовский был в ту пору исполнительным секретарем СНГ, ну и, если честно, грели карман финансовые перспективы.



В общем, поехал на следующий день на Варварку. Самого Березовского не было, не было и Фельштинского, разговор был с Литвиненко и Понькиным, присутствующий Трепашкин помалкивал, а вот Саша с Андреем охмуряли меня как ксендзы Адама Козлевича в "!2 стульях". Никакой конкретики, только готовность быть в "команде" и бороться против произвола власти. В общем, сплошное бла-бла-бла, но нервозности вплоть до истерик было достаточно. Скорее всего, их задачей было желание заполучить информационную поддержку от весьма влиятельной и популярной газеты в последующих скандалах, естественно с их позиции. Вот это и смутило.



В общем, ушел я от Березовского без денег с обещанием подумать над таким "заманчивым" предложением. Перезвонил на следующий день Трепашкину и сказал, что в подобные авантюры не ввязываюсь. Миша ответил: "Я так и думал". В последующем за развитием событий следил лишь в новостях. Посмеивался про себя: "А ведь на месте Литвиненко мог быть и я". Ну, если бы купился тогда на обещания красивой жизни.



Был ли Юрий Фельштинский кадровым офицером ЦРУ, сказать достаточно сложно - официальных данных на этот счет не существует. Эмигрировав в 1978 году из СССР, в Соединенных Штатах он считается историком и философом, а еще писателем и публицистом. Фельштинский соавтор Александра Литвиненко по книге "ФСБ взрывает Россию", посвященной конспирологической версии о причинах и организаторах серии террористических актов в Москве и Рязани в 1999 году.



В чем заключалась его близость с Борисом Березовским то же не до конца понятно, однако было видно, что он незримой тенью маячил за его спиной, вплоть до бегства Бориса Абрамовича в Великобританию в 2000 году. Известно, что Березовский одно время щедро финансировал Фельштинского, равно как и то, что сам Фельштинский проявлял большое внимание к сотрудникам спецслужб, пусть и бывшим, подталкивая их к различного рода конфликтам с руководством ФСБ.



Что касается остальных сотрудников ЦРУ в ветвях российской власти, то пенсионеры еще раньше Путина вычислили "главного шпиона" в Кремле. Спроси любого из них, кто это - непременно ответят, что Чубайс. И будут отчасти правы, причем памятуя не только проведенную им "прихватизацию" (Чубайс тогда был главой Госкомимущества и курировал приватизацию). Здесь можно вспомнить, что еще в апреле 2013 года Владимир Путин выложил буквально следующее: "В окружении Анатолия Борисовича Чубайса в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что, что по возвращению в США их привлекли к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это право как действующие офицеры разведки. Им запрещено этим заниматься, но они не удержались. Коррупция…"



Заявляя сейчас о том, что "в начале 2000-х я уже вычислил всех", Путин не называет ни фамилий непосредственно офицеров ЦРУ, которые непонятно как устраивались советниками к руководителям властных структур и являлись сотрудникам правительства РФ, ни упоминает и фамилию Чубайса. А что Чубайс? С него как с гуся вода. Поиграв в нанотехнологии (председатель правления АО "Роснано" (2011−2020 годы), сейчас он является специальным представителем президента РФ по связям с международными организаторами для достижения целей устойчивого развития. Надо полагать, что и аппарат у него соответствующий имеется, какие в нем работают люди неизвестно, но вот что-то предыдущий опыт подсказывает, что и сейчас без заокеанского пригляда Анатолий Борисович не остался.



Так кого же в начале 2000-х "вычислил" Путин?



Из известных - это Джеффри Сакс, один из разработчиков "шоковой терапии" С осени 1991 года по январь 1993-го был руководителем группы экономических советников президента Бориса Ельцина. В советниках значились Лоуренс Саммерс (шеф-экономист Всемирного банка), Джонатан Хэй (магистр экономики и права Гарвардского института), Элизабет Хеберт (создатель фонда "Паллада"), Дэвид Липтон (замсекретаря казначейства США), Михаил Бернштам (сотрудник Гуверовского института), Андерс Аслунд (сотрудник Института международной экономики им. Петерсона). Были и другие, причем, во множественном числе - в ту пору в Кремле были рады любому заморскому гостю, а в удостоверение личности офицера предпочитали не заглядывать.