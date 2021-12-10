США ввели новые санкции против КНР "в связи с репрессиями в Синьцзяне"

14:23 12.12.2021

Соединенные Штаты ввели финансовые санкции и другие ограничения против китайской компании, которая разработала программное обеспечение для распознавания лиц, и двух членов руководства Синьцзяна, этнических уйгуров, обвинив их в причастности к репрессиям в этом регионе.



Меры, объявленные 10 декабря, включают запрет на поездки в Соединенные Штаты для Шохрата Закира, председателя Синьцзян-Уйгурского автономного района в 2018–2021 годоах, и Эркена Тунияза, который занимает этот пост в настоящее время и ранее был зампредом.



Закир и Тунияз руководили репрессивной кампанией насильственной ассимиляции, в результате которой были заключены в лагеря более миллиона представителей коренных, в основном мусульманских этнических групп Синьцзяна, говорится в заявлении министерства финансов США.



Под давлением в этом регионе находятся, в частности, этнические уйгуры, казахи, кыргызы и другие.



Казначейство также ввело инвестиционные ограничения для компании SenseTime Group, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта, заявив, что ее программное обеспечение для распознавания лиц использовалось властями для выявления и контроля населения Синьцзяна.



Пекин подвергается растущей международной критике за свою репрессивную политику в этом регионе, которую администрация США признала "геноцидом". По данным Государственного департамента, в регионе применяют произвольные аресты, тюремное заключение, пытки и принудительную стерилизацию.



Китай отвергает обвинения, настаивая на том, что лагеря, в которых содержатся уйгуры и представители других этнических групп, являются "центрами профессионального обучения", целью которых является дерадигализация.



Ранее США уже вводили санкции против государственных ведомств и отдельных лиц в связи с репрессиями в Синьцзяне, а также наложили ограничения на ряд компаний, которые обвиняются в использованию принудительного труда жителей этого региона. Ряд западных стран также объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине в следующем году.